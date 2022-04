Ulkopoliittinen instituutti ja Suojelupoliisi järjestivät tänään FIIA-Forum -seminaarin.

Suomen ja Ruotsin mahdolliselle Nato-jäsenyydelle on vahva tuki Yhdysvalloissa ja muissa Nato-maissa.

Näin uskoi Ulkopoliittisen instituutin seminaarikeskusteluun osallistunut yhdysvaltalainen tutkija Robert Nurick.

Nurickin mukaan Suomi ja Ruotsi hyväksyttäisiin puolustusliiton jäseniksi, jos maat päättäisivät hakea jäsenyyttä.

– (Yhdysvaltain) tuki on erittäin vahvaa, kuten on myös muissa Naton liittolaismaissa. Jos Ruotsi ja Suomi päättäisivät hakea jäsenyyttä, maat hyväksyttäisiin, Kunick sanoi seminaarissa.

Nurick työskentelee vierailevana vanhempana tutkijana Scowcroft Center for Strategy and Securityssä.

Yhdysvaltalaistutkija oli huolissaan niin sanotusta harmaasta ajasta, joka jäisi Nato-hakemuksen jättämisen ja jäseneksi hyväksymisen välille.

Jos Suomi ja Ruotsi päättäisivät hakea Naton jäseniksi, jäsenyys pitää hyväksyä kaikkien 30:n Nato-maan parlamenteissa. Tämän on arveltu kestävän 4-12 kuukautta.

– Se on erittäin vaikeaa aikaa. Joidenkin ihmisten Kremlissä ja sen ympärillä pitäisi vastustaa kiusauksia aiheuttaa ongelmia. En usko, että he hyökkäävät, vaan tekevät muuta, Nurick totesi.

Robert Nurick ei usko, että Venäjä hyökkäisi Suomeen tai Ruotsiin, jos maat päättäisivät hakea Naton jäsenyyttä ja eivät vielä olisi puolustusliiton jäseniä.

Nurickin mukaan niin Yhdysvaltain kuin Naton pitää lähettää viesti niin Suomelle kuin Ruotsille – kuten myös Venäjälle – mitä tukea on odotettavissa ja mitä Venäjä voi odottaa ongelmien aiheuttamisesta.

Julkisuudessa on puhuttu paljon turvatakuista jäsenyyshakemuksen aikana.

Naton turvatakuu, puolustusliiton 5. artikla, koskee vain jäsenmaita.

Paneelikeskusteluun osallistunut ajatuspaja Atlantic Counsilin ruotsalainen johtaja Anna Wieslander muistutti, että Suomi ja Ruotsi ovat jo nyt läheisiä Naton kumppanimaita ja osallistuvat myös esimerkiksi Iso-Britannian johtamaan JEF-puolustusyhteisöön.

Wieslander ei odota Naton suoria turvatakuita ennen jäsenyyttä.

– En odota sitovia turvatakuita Natolta, kun emme ole jäseniä. Mutta odotan poliittisia ilmoituksia Yhdysvalloilta ja Iso-Britannialta, että ne ovat valmiita auttamaan Suomea ja Ruotsia puolustamaan itseään.

– Näkökantojen viestittämistä tarvitaan osoittamaan, että tämä on nyt raiteillaan ja etenemässä. Nato voi esimerkiksi harjoitella Suomessa ja Ruotsissa, meillä on näitä jo ollut. Ja Suomi ja Ruotsi voivat osallistua Naton poliisitehtäviin Baltiassa ja näyttää Natolle, että me olemme myös valmiita toimimaan liittolaisina ennen jäsenyyttä, Wieslander sanoi.

Yhdysvaltalaistutkija Nurick sanoi, että Venäjää ei ole syytä ärsyttää liikaa hakemuksen aikana.

– Yksi pääasia on, mitä Suomi ja Ruotsi haluavat, mikä olisi hyödyllistä ja ei aiheuttaisi sisäisiä debatteja. Olemme kuulleet varoituksia Venäjältä.

– Yksi kysymys on, että haluammeko ärsyttää vai vastaammeko tavalla, jonka Venäjä ymmärtää. En usko, että Nato järjestäisi paljon normaalia enempää harjoituksia. On tärkeää, että Yhdysvallat ja suuret liittolaismaat lähettävät viestiä, että hoidamme tämän velvoitteen, vaikka Nato ei käytä viidettä artiklaansa, Nurick uskoi.

Nurick ja Wieslander osallistuivat paneelikeskusteluun Ulkopoliittisen insituutin johtajan Mika Aaltolan ja Suojelupoliisin erikoistutkijan Veli-Pekka Kivimäen kanssa.