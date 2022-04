Kuka johtaisi Suomea, jos presidentti olisi työkyvytön?

Tasavallan presidentin tehtävien siirtämisestä mahdollisessa sairaustapauksessa on olemassa tarkat säännöt.

Suomen perustuslain mukaan maan ulkopolitiikasta päättää tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Tämänhetkisessä tilanteessa on tärkeää tietää, mitä presidentin vallalle tapahtuisi, jos hän olisi estänyt hoitamaan tehtäviään.

Presidentti Sauli Niinistön tiedotettiin tiistaina siirtyneen sairaalaan tutkimuksiin pitkittyneiden koronaoireiden vuoksi. Keskiviikkona Niinistö kertoi koronaoireiden helpottaneen, mutta presidentti kertoi sairastuneensa keuhkokuumeeseen.

– Korona hellitti - keuhkokuume iski. Vajaat pari vuorokautta Meilahdessa; tulehdusarvot laskussa, kuumeesta kolme astetta pois, Niinistö kertoi Facebookissa.

Niinistö pääsi keskiviikkona pois sairaalasta ja toipuminen jatkuu kotona. Presidentin kanslian tiedotteen mukaan presidentti jatkaa työskentelyä etänä Mäntyniemessä.

Tasavallan presidentillä ei ole virka-aikaa tai varsinaista vuosilomaa, vaan hän on käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten koko ajan. Presidentti ei myöskään voi siirtää tehtäviään muille kahta poikkeusta lukuun ottamatta.

Tasavallan presidentti voi luovuttaa puolustusvoimain ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle. Näin toimi talvisodan aikana presidentti Kyösti Kallio, joka siirsi ylipäällikkyyden Gustaf Mannerheimille.

Toinen poikkeus on tasavallan presidentin tehtäviin kuuluva Ahvenanmaan maakuntapäivien avaaminen, jonka voi presidentin puolesta suorittaa maaherra.

Tasavallan presidentin valta saattaa siirtyä toiselle henkilölle myös esimerkiksi tilanteessa, jossa presidentti sairastuu eikä kykene siksi hoitamaan tehtäviään. Jos presidentti on estynyt hoitamasta tehtäviään, siirtyy niiden hoitaminen pääministerille.

Presidentti Niinistön ollessa estynyt hänen valtansa siirtyisi siis pääministeri Sanna Marinille (sd).

Pääministeri Sanna Marin hoitaisi presidentin tehtäviä, mikäli Sauli Niinistö olisi estynyt.

Jos myös pääministeri olisi estynyt hoitamaan tehtäviä, siirtyy niiden hoitaminen pääministerin sijaisena toimivalle ministerille. Nykyisessä hallituksessa pääministerin sijainen on on valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Kolmantena sijaisuusjärjestyksessä on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Suomen historiassa tasavallan presidentin pisimmät sijaisuusajat ovat johtuneet presidentin sairaudesta. Esimerkiksi vuosina 1981–1982 pääministeri Mauno Koivisto sijaisti presidentti Urho Kekkosta tämän sairastumisen vuoksi.

Aikaisemmin presidenttiä on sijaistettu myös tämän ulkomaanmatkojen aikana, jolloin hänen on katsottu olleen estynyt hoitamaan tehtäviään. Tästä käytännöstä kuitenkin luovuttiin vuoden 1992 alusta alkaen.