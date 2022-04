Pääministeripuolue Sdp julkistaa Nato-kantansa samoihin aikoihin, kun Ruotsin turvallisuuspoliittisen selvityksen on määrä valmistua.

Pääministeripuolue Sdp linjaa Nato-kannastaan 14. toukokuuta. Asiasta uutisoi tiistaina puolueen pää-äänenkannattaja Demokraatti.

Sdp:n puoluevaltuuston kokouksen aikataulusta kertoi maanantaina Iltalehti.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoo, että kyseisenä lauantaina järjestetään ensin Sdp:n puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokoukset ja lopuksi puoluevaltuuston ylimääräinen kokous.

– Turvallisuuspolitiikan valintoihin liittyen puoluehallitus tekee ensin esityksen, eduskuntaryhmä antaa lausuntonsa ja puoluevaltuusto päättää.

Pääministeri ja Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin johtaa puoluehallitusta, joka tekee Nato-linjauksesta pohjaesityksen. Myös Rönnholm kuuluu puoluehallitukseen.

Käytännössä Sdp:n eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto tuskin asettuvat poikkiteloin Marinin johtaman puoluehallituksen kanssa.

– Totta kai aina toivotaan, että esitys, mikä tehdään, saavuttaa enemmistön tuen tai jopa yksimielisen suosion, Rönnholm kommentoi IS:lle.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) on pitänyt virheenä, ettei Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa ole esitetty vaihtoehdoksi Natolle. Tuomioja on myös hätkäyttänyt puheillaan Suomen median sotapsykoosista.

Rönnholmin mielestä Sdp:n sisällä sanailu Natosta ei ole ollut ”kauhean tiukkaa”.

– Se on ollut aika säyseääkin. Jos ajatellaan kysymystä Ruotsi-yhteistyöstä, niin se on teema, jota Tuomioja on pitänyt esillä muutaman kymmenen vuotta, että en ole siitä kauhean yllättynyt.

Suomi ja Ruotsi näyttävät kulkevan kohti Natoa samassa tahdissa.

Ruotsissa pyritään saamaan turvallisuuspoliittinen selvitys valmiiksi perjantaina 13. toukokuuta mennessä, siis päivää ennen kuin Sdp julkistaa Nato-kantansa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasivat Tukholmassa huhtikuun puolivälissä.

Marin hahmotteli aiemmin, että Sdp:n puoluevaltuuston kokous olisi toukokuun alussa.

Hidastaako Sdp prosessiaan, jotta Ruotsi saa vietyä selvityksensä läpi?

– Kummallakin maalla on oma prosessinsa, se nyt asettuu tähän 14. toukokuuta, tämä on meidän omista ja parlamentaarisen keskustelun lähtökohdista lähtevä juttu. Se on semantiikkaa, mikä on toukokuun alkupuolta, ei tällaisia kokouksia vappunakaan järjestetä, Rönnholm sanoo.

Ruotsissa on kiirehditty Nato-selvityksen valmistumista Suomen aikataulun vuoksi. Alun perin Ruotsin analyysin piti valmistua toukokuun loppuun mennessä.

– Käymme tiivistä vuoropuhelua Ruotsin kanssa. Sovitamme heidän aikataulujaan yhteen myös meidän aikatauluihimme, Marin kommentoi IS:lle viime viikolla.

Marin on luvannut kertoa oman Nato-kantansa ennen Sdp:n puoluevaltuuston kokousta.

– Pidän tärkeänä, että valtiojohto yhdessä kertoo näkemyksensä tästä kysymyksestä, kun sen aika on. Haluamme antaa eduskuntaprosessille tilaa ja sijaa, Marin totesi IS:lle.

Marin arvioi, että eduskunnan turvallisuuspoliittinen selvitys valmistuu toukokuun puolivälin tienoilla. Sdp:n Nato-kannan julkistaminen on sovitettu siis yhteen eduskunnan selvityksen valmistumisen kanssa.

Jos tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hallitus päätyvät ehdottamaan Nato-jäsenyyshakemuksen tekemistä, eduskuntaan toimitetaan toinen selonteko, joka voidaan käsitellä puhemies Matti Vanhasen (kesk) mukaan muutamissa päivissä.

Toisella selonteolla haettaisiin eduskunnan suostumus hakemuksen tekemiseen.

Valtiojohto voi esittää Nato-jäsenyyden hakemista myös ykkösselonteon käsittelyn ollessa vielä kesken.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kertoi tiistaina, että Suomella on jo ensi viikolla tekninen valmius Nato-hakemuksen jättämiselle.