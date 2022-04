Ulkoministeri Haavisto: Tekninen valmius Nato-hakemukseen ensi viikolla

Ulkoministeri Haavisto ei kertonut tarkkoja päivämääriä, jolloin Suomi voisi jättää mahdollisen Nato-hakemuksensa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi toimittajille eduskunnassa, että Suomella on jo ensi viikolla valmius jättää mahdollinen Nato-hakemus.

– Teknisesti varmaan tämän viikon jälkeen alkaa olla valmius ulkoministeriössä tehdä toinen selonteko tai tiedonanto, Haavisto kertoi.

– Totta kai sitä valmistellaan siltä varalta, että eduskunta päätyy johonkin ratkaisuun. On pidetty myös tärkeänä, että kaikki eduskuntapuolueet ovat ehtineet käydä päätöksentekoprosessinsa läpi. Tulossa on ainakin vielä sosialidemokraattien puolue, Haavisto jatkoi.

Haavisto ei ottanut vielä kantaa aikatauluihin, koska Suomi jättäisi oman hakemuksensa.

– Mitään tarkkoja päivämääriä ei ole. Asia on eduskunnan käsissä. Selonteko, jonka hallitus on antanut on useamman valiokunnan käsittelyssä ja eduskunnalle halutaan antaa työrauha.

– Kun eduskunnassa alkaa ajatukset valmistua, totta kai hallitus on valmis tekemään askeleita eteenpäin. Ja silloin on mahdollista, että tehdään toinen selonteko tai tiedonanto. Tekniset valmiudet siihen nopeasti on, mutta eduskunnalle pitää antaa työrauha, Haavisto totesi.

Suomessa hallitus on antanut selonteon turvallisuusympäristön muutoksesta ennen pääsiäistä, Ruotsissa selonteko valmistuu toukokuun 13. päivä.

Suomessa ensimmäinen selonteko ei vielä ota kantaa Nato-jäsenyyteen.

Nato-jäsenyydestä annetaan vielä toinen selonteko tai tiedonanto.

Haavisto arveli, että Suomi ja Ruotsi voisivat jättää hakemuksensa samojen päivien aikoina, samalla viikolla.

– Tästä ei ole sopimusta, mutta pidämme toisemme ajan tasalla, miten prosessit liikkuvat, Haavisto sanoi.

– On mahdollista. että Suomen ja Ruotsin päätöksentekopäivät ajoittuvat samalle viikolle tai päivämäärät ovat lähellä toisiaan. On tärkeää antaa maan päätöksentekoelimille se aika, minkä ne tarvitsevat, Haavisto jatkoi myöhemmin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Ruotsissa toukokuun 17.-18. päivä.

Haavisto ei ottanut kantaa siihen, että jättävätkö Suomi ja Ruotsi mahdolliset Nato-hakemuksensa ennen tätä.

– EI voi kiirehtiä tapahtumien edelle. Totta kai symbolisesti on iso merkitys, että tasavallan presidentti tapaa Ruotsin kuninkaan, ja näinä epävarmoina aikoina korostaa Suomi-Ruotsi -yhteistyön merkitystä kaikilla tavoilla.

– En osaa mennä aikataulujen edelle tässä Nato-asiassa, Haavisto sanoi.

Ruotsalainen Aftonbladet kertoi eilen, että Ruotsi on saanut Britannialta ja Yhdysvalloilta konkreettisia lupauksia turvatakuista tai suojelusta liittymisprosessin ajalle, jos Ruotsi päättää hakea Naton jäsenyyttä.

Aftonbladetin mukaan kyse on sotilaallisen läsnäolon ja sotaharjoitusten lisäämisestä sekä Nato-maiden vahvasta poliittisesta tuesta.

Naton sopimuksessa 8. artikla estää Nato-maita antamasta virallisia suojelutakuita muille kuin jäsenille.

Haavisto antoi ymmärtää, että Suomi olisi saamassa samaan tapaan Nato-mailta turvaa hakuprosessin aikana.

– Samaan aikaan Naton jäsenmailla on intressi siitä, että mitään turvallisuuspoikkeamia ei tapahtuisi liittymisaikana. Eri Nato-maiden kanssa on tietysti käyty keskustelua sellaisista asioista kuin tehostettu harjoitustoiminta ja näin pois päin, joka voi liittyä turvallisuuteen annettavaan tukeen jäsenyysprosessin aikana, Haavisto totesi.

Voisitteko tarkemmin kertoa, minkälaisia turvatakuita ja suojelua Suomi on saanut?

– Tässä tilanteessa kun käymme vasta keskustelua ja pohdimme Nato-jäsenyyttä, ei tietenkään ole voitu viedä loppuun keskusteluja Nato-maiden kanssa.

– Ne esimerkit, jotka ruotsalaisessa artikkelissa mainittiin, taisivat olla sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen, tehostettu harjoitustoiminta, vahva poliittinen tuki. Ne ovat varmasti hyvin samantyyppisiä elementtejä Suomelle ja Ruotsille. En usko, että Ruotsilla on eroa, Haavisto vastasi.

Onko Suomelle konkreettisia lupauksia suojelusta?

– Suomi käy näistä keskustelua, ja maat sitten ilmoittavat omat näkökantansa. En halua mennä tapahtumien edelle, Haavisto vastasi.

Turvatakuita tarvittaisiin niin sanottu harmaana aikana, jolloin maa on jättänyt Nato-hakemuksensa ja jäsenmaat eivät ole vielä hyväksyneet parlamenteissaan uutta jäsentä puolustusliittoon.

Arvioiden mukaan Suomen Nato-jäsenyyden hyväksyminen kaikkien 30 jäsenmaan parlamenteissa veisi 4–12 kuukautta.

Ahvenanmaan asemasta Haavisto sanoi, että Ahvenmaan status demilitarisoituna alueena ei Nato-jäsenenä muuttuisi,eikä Ahvenmaan erityisasema ole este Nato-jäsenyydelle.