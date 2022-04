Ruotsin keskustajohtaja mahdollisesta Nato-jäsenyydestä: ”Meillä on melkein sama aikataulu kuin Suomella”

Annie Lööf osallistui Pohjoismaiden keskustapuolueiden kokoukseen Helsingissä.

Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf uskoi, että Ruotsi kirii umpeen Suomen mahdollisen Nato-hakemuksen jättämisessä.

– Ruotsissa hakuprosessia on nyt kiihdytetty. Meillä on analyysit valmiina toukokuun 13. päivä. Me keskustapuolueena korostamme, että seuraisimme Suomen aikajanaa, Lööf sanoi.

– Suomi ja Ruotsi eivät ole olleet koskaan näin lähellä Natoa kuin nyt. Looginen seuraava askel mielestäni olisi, että Ruotsi hakisi jäsenyyttä ja näkisitte sen tapahtuvan tulevina viikkoina ja kuukausina, Lööf jatkoi.

Lööf oli Suomessa keskustan pohjoismaisten sisarpuolueiden kokouksessa, jonka puheenjohtajana toimi keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Ruotsin keskustapuolueella on ollut myönteinen Nato-kanta vuodesta 2015.

Ruotsissa vallassa on pääministeri Magdalena Anderssonin sosialidemokraattien hallitus.

Suomessa yleinen toive on, että Suomi ja Ruotsi etenisivät käsi kädessä mahdollisen Nato-hakemuksen jättämisen kanssa.

Andersson on sanonut, että Ruotsin tavoitteena on jättää Naton jäsenhakemus puolustusliiton kokouksessa Madridissa kesäkuun lopulla.

Ruotsin keskustajohtaja Lööfin mielestä olisi tärkeää, että Suomi ja Ruotsi hakisivat jäsenyyttä samaan aikaan.

– Ruotsissa enemmistö kannattaa Natoon liittymistä, jos Suomi liittyy. Sosialidemokraatit ovat nyt vallassa. Minulle tärkeintä on saavuttaa tuloksia.

– Tämä on pitkäkestoinen päätös. Kunnioitamme prosessia, ja meillä on 2-3 viikon kuluttua päätös Ruotsin sosialidemokraattiselta hallitukselta. Ja sen jälkeen voimme jatkaa prosessia, kun analyysi on toukokuussa valmis. Meillä on melkein sama aikataulu kuin Suomella, Lööf totesi.

Suomessa valmistautuminen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen alkoi aikaisemmin kuin Ruotsissa ja hallitus jätti ajankohtaisen turvallisuuspoliittisen selontekonsa ennen pääsiäistä.

Selonteko on nyt eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä, selonteko ei vielä ota kantaa Nato-jäsenyyteen.

Jos Suomi päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä, valtiojohto tekee siitä toisen selonteon tai tiedonannon.

Ruotsissa hallitus siis on kiristänyt tahtia, ja ensimmäinen selonteko Ruotsissa valmistuu äitienpäivän jälkeisellä viikolla.

Pohjoismaiden keskustajohtajista kokoukseen osallistuivat Lööfin lisäksi Islannin Sigudur Ingi Johansson ja Rkp:n Anna-Maja Henriksson, ja myös Ahvenamaan keskustajohtaja Veronica Törnroos oli kokouksessa mukana.

Rkp kuuluu europarlamentissa ja pohjoismaisessa yhteistyössä keskustaliberaalien ryhmään.

Norjan ja Tanskan keskustajohtajat eivät tapaamiseen Helsinkiin ehtineet aikataulusyistä.