Vasemmistoliitto päättää ensi viikolla, onko Nato hallituskysymys – ”Välillä tunteet käyvät kuumina”

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoo saaneensa Nato-kritiikistään enemmän vihapostia kuin koko eduskunta­kauden aikana.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä on päätetty kutsua koolle 7. toukokuuta.

– Yhteiskokouksessa päätetään, onko tämä hallituskysymys vai ei. Siellä ei päätetä Nato-linjaa, vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen kertoo IS:lle.

Puolue päivittää ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjansa vasta puolue­kokouksessa, joka pidetään 10.–12. kesäkuuta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on jo linjannut omana kantanaan, että hänen mielestään Nato-jäsenyyden ei pitäisi olla hallituskysymys vasemmistoliitolle.

Puoluesihteeri Mikko Koikkalaisen mukaan keskustelu vasemmistoliiton sisällä on rauhoittunut ja muuttunut asiallisemmaksi.

Se tarkoittaisi sitä, että vaikka valtiojohto ehdottaisi Suomen liittymistä Natoon, vasemmistoliitto ei lähtisi hallituksesta. Puoluevaltuuston voimassa olevan, keväällä 2019 tehdyn linjauksen mukaan vasemmistoliitto ei istu hallituksessa, joka veisi Suomen Natoon.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo on samalla kannalla Anderssonin kanssa.

– Tämä on parlamentin kysymys, ei niinkään hallituskysymys. Varmaan enemmistö eduskuntaryhmässäkin ajattele, että ei ole järkeä tehdä tästä hallituskysymystä, koska meillä on kahdenlaista ilmaa (Nato-jäsenyydestä), Saramo sanoo.

Ryhmäjohtajan mukaan vasemmistoliiton kansanedustajat saavat vapaat kädet äänestää Nato-jäsenyydestä.

Kysymys jakaa vasemmistoliittoa. Puolueessa on sekä Nato-jäsenyyden kannattajia että vastustajia. Suurin osa ei ole kuitenkaan muodostanut kantaansa.

– Tällä hetkellä yhteiskunnan yleinen keskusteluilmapiiri on se, että palautetta tulee paljon ja se ei ole kaikki asiallista, oli julkisesti ilmoitettu kanta mikä hyvänsä. Samaan aikaan keskustelu vasemmistoliiton sisällä on todella paljon rauhoittunut ja muuttunut asiallisemmaksi, puoluesihteeri Koikkalainen sanoo.

Saramon mielestä keskustelu Nato-jäsenyydestä oli aluksi repivää puolueen sisällä.

– Nyt taas viime aikoina on sosiaalisessa mediassa huomannut, että välillä tunteet käyvät kuumina. Sota tulee iholle, kun Suomen naapurimaa käy sotaa vailla mitään oikeutusta.

Saramo kertoo saaneensa Nato-kritiikistään enemmän vihapostia kuin koko eduskuntakauden aikana.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo nosti turvallisuusympäristön muutosta koskevan selonteon yhteydessä esille Nato-jäsenyyden positiiviset ja negatiiviset puolet.

– Nostin (viime viikolla) ryhmäpuheessa sekä Nato-jäsenyyden positiiviset että negatiiviset puolet esille, niin sain siitä valtavasti palautetta. Negatiivisia puolia ei saisi nyt nostaa esiin.

Hän arvelee, että valtaosa palautteesta tuli kuitenkin muilta kuin vasemmistoliiton jäseniltä. Saramon mielessä eduskuntaryhmässä ja puoluehallituksessa keskustelu on ollut erinomaista ja hän toivoo, että myös eduskunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin voitaisiin käydä aitoa pohdintaa.

– Riskitöntä vaihtoehtoa ei ole. Välillä tuntuu, että yritetään vaientaa keskustelu Nato-jäsenyyden varjopuolista.

Oman kantansa Nato-jäsenyyteen Saramo aikoo lyödä lukkoon vasta, kun analyysit on tehty ja asiantuntijat kuultu. Hän kertoo, että Ruotsin ratkaisu vaikuttaa keskeisesti hänen omaan kantaansa.

– Vahvistan kantani sitten. Näillä tiedoilla en olisi valmis painamaan vihreää Nato-jäsenyydelle.

Anderssonin valtiosihteeri Dan Koivulaakso kirjoitti viime viikolla Facebookiin kirjoituksen, jossa hän kertoi vastustaneensa Natoa ideologisesti lähes koko aikuisikänsä, mutta kannattavansa nyt Suomen pitkäaikaisen linjan muuttamista ja sotilaallista liittoutumista.

– Vaikka jäsenyydessä on ongelmia ja mahdollisesti ikäviä seurauksia pidän niitä liittymisestä saatavia hyötyjä pienempinä, Koivulaakso perusteli.

Koivulaakso ei halunnut kommentoida kirjoitustaan IS:lle. Hän totesi, että palaute on luettavissa sosiaalisesta mediasta.

Osa kommentoijista on kiitellyt Koivulaakson puheenvuoroa. Eräs totesi Koivulaakson kannanoton olevan helpotus tilanteessa, jossa hän on kokenut vieraantuvansa vasemmistoliitosta. Toinen piti Koivulaakson perusteluita ”totaaliselle takinkääntämiselle” heppoisina.

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä paljasti viime viikolla, että hän painaisi jaa-nappia Nato-jäsenyydelle.

– Nato-kantani kertomisen jälkeen osa minua äänestäneistä on pettynyt, Kivelä kertoi seuraavana päivänä Twitterissä.

– Tämä on kysymys, josta osa on eri mieltä, päädyin kumpaan lopputulokseen tahansa. Ajattelen, että tärkeintä on olla rehellinen, Kivelä jatkoi.

IS ei tavoittanut Kivelää kommentoimaan asiaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä kaksi on kertonut kannattavansa Nato-jäsenyyttä ja yhdeksän vastustavansa. Viiden edustajan kanta ei ole tiedossa.

Puoluesihteerin mukaan vasemmistolainen voi eri argumentein päätyä kannattamaan Natoa tai vastustamaan sitä.

– Nyt ihmiset ovat ruvenneet ymmärtämään toisiaan ja kunnioittamaan toisensa mielipiteitä. Siitä näkökulmasta minusta puolue ei tähän hajoa, Koikkalainen sanoo.

Hänen tietojensa mukaan vain kymmenkunta jäsentä on eronnut puolueesta Naton vuoksi.