Ahvenanmaan maakunnan hallituksen johtaja Veronica Thörnroos uskoo kyseessä olevan väärinkäsitys.

Ahvenanmaan maaneuvos Veronica Thörnroos ihmettelee uutista, jonka mukaan eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) toivoo Ahvenanmaalta aloitetta suomalaissotilaiden sijoittamisesta demilitarisoiduille saarille.

Thörnroos sanoo uskovansa kyseen olevan väärinkäsityksestä ja pitää pysyvien sotilasjoukkojen sijoittamista Ahvenanmaalle täysin poissuljettuna.

Etelä-Suomen Sanomat kertoo sunnuntaina Lahdessa vierailleen Vanhasen ottaneen asiaan kantaa vastatessaan yleisökysymykseen Lahden kaupunginkirjastossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Lehden mukaan Vanhanen totesi, että Ahvenanmaan puolustuksen järjestämisen kannalta olisi eduksi, jos saarilla olisi pysyvästi suomalaisia sotavoimia, koska Suomella on joka tapauksessa velvollisuus puolustaa aluetta.

Matti Vanhanen otti kantaa joukkojen sijoitteluun Ahvenanmaalle sunnuntaina Lahdessa.

Vanhanen totesi, ettei ehdota Ahvenanmaan erityisaseman muuttamista.

– Aloitteen pitäisi mieluummin tulla Ahvenanmaalta, jonka itsehallinto täyttää sata vuotta. Olen menossa kesäkuussa sinne vierailulle. Jospa he silloin tekisivät ehdotuksen, Vanhanen sanoi ESS:n mukaan.

Eduskunnassa maanantaina vieraillut Ahvenanmaan maakuntajohtaja Thörnroos totesi Ilta-Sanomille, ettei usko Vanhasen todella ehdottaneen joukkojen pyytämistä saarille. Hän korosti Vanhasen vastanneen yleisökysymykseen hieman kierrellen.

– En usko että Matti Vanhanen on sanonut niin. Kyse ei ole ollut haastattelusta vaan yleisökysymyksestä.

Thörnroos kertoi tavanneensa Vanhasen samana aamuna ja keskustelleensa hänen kanssaan myös sen jälkeen.

Maakuntajohtaja Veronica Thörnroos keskusteli Vanhasen kanssa lausuntojen jälkeen.

– Minulle hän sanoi hyvin selkeästi kunnioittavansa Ahvenanmaan demilitarisaatiota ja neutraliteettia eikä hänen tähtäimessään ole tuoda suomalaisia joukkoja Ahvenanmaalle.

Hypoteettisessa tilanteessa ahvenanmaalaiset voisivat Thörnroosin mukaan itse olla yhteydessä Helsinkiin ja pyytää tarvittaessa joukkoja alueelleen. Hänen mukaansa joukkojen pyytäminen alueelle ennakkoon on kuitenkin täysin poissuljettua.

– Sellaista ei tule tapahtumaan.

Itsehallinnollinen Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue, joka tarkoittaa, ettei saarilla saa olla pysyvästi sotilasjoukkoja eikä niitä saa linnoittaa. Historiallisesti alueen asema ulottuu vuoteen 1856, jolloin Ahvenanmaa demilitarisoitiin Krimin sodan jälkeen käydyissä Pariisin rauhanneuvotteluissa. Maakunta on myös neutralisoitu, joka tarkoittaa, että mahdollisissa konflikteissa se on pidettävä sodan uhan ulkopuolella.

Thörnroos huomauttaa, että Suomella on velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata jos se joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

– Tämä on se sopimus, joka on tehty demokraattista tietä ja joka on voimassa. Ahvenanmaa ei voita mitään jos demilitarisoinnista luovutaan.

Thörnroos arvelee, että tällä hetkellä yhteiskunnassa vallitsee tila, jossa päättäjien sanomisista tehdään helposti vahvoja tulkintoja.

– Minulla täysi luottamus puhemies Vanhaseen, Suomen hallitukseen ja presidenttiin siinä, että demilitarisointia ja neutraliteettia kunnioitetaan, ja että tarvittaessa Ahvenanmaata puolustettaisiin, hän toteaa.