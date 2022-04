”Olisi pitänyt kuvata ne ensimmäiset 5, nää menikin jo raskaammin.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) leuanveto herättää huomiota sosiaalisessa mediassa.

Marin julkaisi viikonvaihteessa Instagramissa videon, jossa hän vetää leukoja äskeisellä Ruotsin vierailullaan ruotsalaiset ihastuttaneessa mustassa nahkatakissa.

Suoritusta on kommentoitu paljon Twitterissä myös ulkomailla. Eräässä twiitissä muun muassa arveltiin Marinin valmistautuvan Nato-haasteisiin.

Suorituspaikka on leikkipuistossa, jonne hän kertoo tulleensa perheen kanssa.

Instagramin Tarinat-osiossa vuorokauden nähtävillä olevalla videolla Marin nostaa leukansa tangon päälle neljästi. ”Olisi pitänyt kuvata ne ensimmäiset 5. Nämä menikin jo raskaammin”, kertoo tekstitys.

Tästä voidaan päätellä Marinin yhteistuloksen olleen yhdeksän.

Yksikään – käytännössä viimeinen, joka on perinteisesti raskain – veto ei jää Marinilta kesken.

Hän lopettaa suorituksensa ennen sitä viimeistä tuskaista rutistusta, joka menee yleensä puolivälin killumiseksi.

Suoritus on kompakti.

UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari, millainen tulos on yhdeksän leukaa?

– Riippuu kuka tekee, Vasankari aloittaa pohdiskelunsa.

– Mutta jos otetaan vertailukohdaksi, että leuanveto oli vielä kymmenisen vuotta sitten varusmiesten testipatterissa ja pudotettiin pois osaltaan sen vuoksi, että pieni, mutta kasvava joukko ei saanut yhtään toistoa...

– Se on vaikea laji sellaiselle, joka ei ole harrastanut sitä, vaikka olisi lihasvoimiakin, Vasankari korostaa – ja lohduttaa.

– Vasta kun pystyy tekemään yhden tai muutaman, se alkaa mitata lihastyötä eli montako kertaa saa käsivoimilla omaa kroppaa ylös ja leukaa tangon yli.

– Ysi on suomalaiselle työikäiselle tai vähän nuoremmalle ihan hyvä tulos.

– Sitä eivät oikeastaan ylitä kuin ainoastaan ne, jotka harjoittelevat systemaattisesti tai lihaskunto on kiitos geenien hyvä ja kroppa tingissä.

– Tulostahan heikentää paino, kun omaa massaa vedetään ylös, Vasankari muistuttaa.

– Yhdeksän on ihan hyvä tulos, Vasankari vahvistaa pohdinnan jälkeen ensivaikutelmansa.

– Jos sen tekee, se tarkoittaa yleensä, että on treenattu ja kroppa on kohtuullisessa painossa tai toinen vaihtoehto on, että on synnytty sopivaan sukuun, Vasankari sanoo tarkoittaen jälkimmäiselle geenejä.

Vasankarille ei kerrottu, että yhdeksän leuan vetäjä oli pääministeri Marin.

Onko naisille ja miehillä lähtökohtaisesti eroja, Suomen Leuanvetoliiton puheenjohtaja Jyrki Eriksson?

– On se naisille hitusen haastavampi laji.

Syynä on hormonituotanto.

– Miesten kropassa kulkee voimaa ja lihasmassaa parantava testosteroni ja naisille estrogeeni. Se jo vaikuttaa.

– Jalkavoimissa naiset ovat lähempänä miehiä kuin yläkropan liikkeissä, Eriksson arvioi.

UKK-instituutti on vuonna 1980 perustettu terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus.

Instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

Sitä ylläpitää Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö.

Presidentti Urho Kekkonen oli viisinkertainen Suomen pääministeri, joka tunnettiin kovasta kunnostaan.

Ehkä parhaiten muistetaan, kuinka Kekkonen vuonna 1959 hyppää filminpätkällä Seurasaaressa ulkoiluportaiden melkein ylimmälle askelmalle.

Kuudennelle eli toiseksi ylimmälle hän pääsi vielä 74-vuotiaana.

HS:n Kuukausiliite haastoi viime vuonna nykypoliitikkoja loikkimaan samoja portaita.

Kekkosen, entisen korkeushypyn Suomen mestarin, tulos jäi haaveeksi lähes kaikille.