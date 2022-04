Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio väläyttää jo Tuomiojan siirtämistä sivuun varapuheenjohtajan paikalta.

Ulkoasiainvaliokunnan jäseniltä ei löydy ymmärrystä valiokunnan varapuheenjohtajaa Erkki Tuomiojaa (sd) ja tämän puheita kohtaan.

Tuomioja kommentoi viikonloppuna yhdysvaltalaiselle radiokanava NPR:lle, että suomalainen median olisi eräänlaisessa sotapsykoosista.

–Yleisellä mielipiteellä on tietysti iso rooli. Mutta meille on juurtunut mieliimme pelko, jota itse asiassa myös media ruokkii. Voisin sanoa, että media on tavallaan sotapsykoosissa, Tuomioja esitti näkemyksensä.

Erkki Tuomioja esitti näkemyksiään yhdysvaltalaisen NPR:n haastattelussa.

Valiokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (sd) kuvailee Tuomiojan puheita ”mielenkiintoisiksi”.

– Samoja sanankäänteitä ilmeisesti oli Neuvostoliiton lähettämässä nootissa noottikriisin aikaan. Hyvin samanlaisia sanavalintoja, Halla-aho kommentoi IS:lle.

Samaan kiinni huomiota Twitterissä myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Halla-aho ei kuitenkaan ota kantaa siihen, tulisiko ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan noudattaa suurempaa harkintaa.

– Hän vastaa itse omista sanomisistaan, Halla-aho sanoo.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps) joutui helmikuun alussa jättämään ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikan harkitsemattomien puheidensa vuoksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio väläyttääkin jo Tuomiojan siirtämistä sivuun varapuheenjohtajan paikalta.

– Minulta ei löydy ymmärrystä Tuomiojan puheille. Jos Sdp ei vaihda Tuomiojaa pois ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajuudesta, edustaa Tuomioja Sdp:n linjaa ulkoasiainvaliokunnassa, Tavio sanoo.

Kansanedustaja Ville Taviolta ei löydy ymmärrystä Tuomiojan puheille.

Ulkoasiainvaliokunnassa on viime aikoina käyty keskustelua siitä, miten ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja julkisuudessa esiintyy.

Kaksi viikkoa sitten Tuomioja väitti, että Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist olisi ehdottanut suomalais-ruotsalaista puolustusliittoa vaihtoehtona maiden Nato-jäsenyydelle.

Ruotsin puolelta vastattiin, ettei asiasta ole käyty sisäpoliittista keskustelua.

Kansanedustaja Johannes Koskinen (sd) näkee Tuomiojan käyttäneen ”rajua ilmaisua”.

– En ole koko haastattelua nähnyt. Mutta en itse käyttäisi vastaavaa ilmaisua.

Koskinen näkee, että valiokunnan olisi nyt hyvä järjestää sisäinen palaveri siitä, miten sen jäsenten on sopivaa esiintyä julkisuudessa.

– Se olisi tarpeen kaikkien osalta. Että ei rikottaisi turhaan ikkunoita. Ulkoasiainvaliokunnalla kun on merkittävä rooli ja jäsenten puheet otetaan ulkomailla vakavasti. Siinä mielessä tällainen sordiino olisi paikallaan, Koskinen sanoo.

Kansanedustaja Johannes Koskisen mielestä valiokunnan olisi syytä keskustella yhdessä siitä, miten sen jäsenten on sopivaa esiintyä julkisuudessa.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) ei ota kantaa Tuomiojan puheisiin vaan yleiseen keskusteluilmapiiriin.

– Monipuolisuus selkeästi särkyy kriisitilanteessa. Siinä kannattaa olla itse kunkin tarkka. On ymmärrettävää, että tässä on kaikilla tunteet pinnassa, Kiljunen sanoo.

Valiokunnan jäsen, kansanedustaja Elina Valtosen (kok) mielestä varapuheenjohtaja olisi voinut käyttää sanavalinnoissaan suurempaa harkintaa.

– En pidä Tuomiojan tuoreinta sanomaa kovin järkevänä. Kansainväliselle yleisölle pitäisi olla vielä erityisen tarkkana. Nyt ollaan herkässä tilassa ja ihmiset analysoivat suurennuslasilla sanomisia.

Kansanedustaja Elina Valtonen ei pidä Tuomiojan tuoreinta ulostuloa kovin järkevänä.

– Itse kuulun vahvasti sananvapauden kannattajiin, mutta jos kerran viikossa valiokunnassa aletaan puhua siitä, mitä varapuheenjohtaja on twiitannut tai sanonut, niin kyllähän se vähän vie fokusta siltä tärkeältä työltä, joka on juuri alkanut, Valtonen sanoo.