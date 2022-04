Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) antaa sotapsykoosi­puheillaan kasvot poliitikolle, jolle maailman muuttuminen ja Suomen Nato-jäsenyys ottavat todella lujille. Mutta käykö Tuomiojalle kuten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta potkitulle Mika Niikolle (ps), kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja, pitkäaikainen ulkoministeri ja vielä pitkäaikaisempi Naton vastustaja Erkki Tuomioja (sd) meni sanomaan amerikkalaisen radiokanavan NPR:n toimittajan Frank Langfittin haastattelussa, että suomalainen media on sotapsykoosissa.

– Yleisellä mielipiteellä on tietysti iso rooli. Mutta meille on juurtunut mieliimme pelko, jota itse asiassa myös media ruokkii. Voisin sanoa, että media on tavallaan sotapsykoosissa, Tuomioja arvioi.

Siitä syntyi huuto, kuten arvata saattaa.

Kyse on siis Suomen Nato-jäsenyydestä, jota kohti Suomi on menossa.

Tuomioja ei ole kantaansa kertonut.

Sen hän tosin sai suustaan ulkoasianvaliokunnan viime viikkoisella Tukholman matkalla sanottua, että Suomi menee kohti Natoa, vaikka Tuomioja ei menisikään.

NPR:n haastattelussa Tuomioja antaa kasvot vasemman laidan demaripoliitikolle, jolle maailman ja Suomen muuttuminen ottaa todella lujille – eikä Venäjän kääntymistä totalitaarisesti johdetuksi roistovaltioksi osata tai haluta ehkä nähdä vieläkään selkeästi.

– Olen myös huolissani julkisen keskustelun tasosta. Jokainen, joka kyseenalaistaa jäsenyyden, halveksitaan Putinin agentiksi, Tuomioja lisää haastattelussaan.

Tuomioja tuskin helpotti tilannetta sunnuntaiaamuisella twiitillään, jossa hän koetti perustella puheitaan:

– Psykoosissa todellisuudentaju heikentyy ja on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Totta on Venäjän sodankäynti sotarikoksineen, mutta ei välttämättä kaikki muu mitä nyt levitetään, vaikka siitä, että halu pohtia Naton jäsenyyden vaihtoehtoja olisi putinismia, Tuomioja kirjoittaa sunnuntaina julkaisemassaan twiitissä.

Tiedon levittämisen kannalta Tuomioja voisi kantaa huolta enemmän Venäjän kuin Suomen mediasta. Itänaapurissa ei tietoja todellakaan ”levitetä”, päinvastoin.

Viime viikolla Venäjä esti esimerkiksi pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivuille.

Sotapsykoosiakin löytynee enemmän Venäjältä kuin Suomen mediasta.

” Tuomiojakin kuuluu niihin poliitikkoihin ja julkisiin keskustelijoihin, jotka ivallinen hymynkare huulillaan ovat antaneet tähän saakka ymmärtää Naton kannattajien olevan jonkin sortin sotahulluja.

Itse asiassa Tuomioja saa nyt kokea sen, mitä Naton kannattajat ovat kokeneet tähän saakka.

Tuomiojakin kuuluu niihin poliitikkoihin ja julkisiin keskustelijoihin, jotka ivallinen hymynkare huulillaan ovat antaneet tähän saakka ymmärtää Naton kannattajien olevan jonkin sortin sotahulluja.

Kansainvälisesti Tuomioja on käynyt värikästä keskustelua esimerkiksi Viron entisen presidentin Toomas Hendrik llveksen kanssa, joka leimasi Tuomiojan lopulta ”pelleksi”.

Yleistäen voisi todeta, että entinen leimakirvessana ”Nato-kiima” on nyt kielenkäytössä pahentunut psykoosiksi.

roolit ovat kääntyneet päälaelleen parissa kuukaudessa. Naton vastustajat ovat jääneet vähemmistöön ja kannattajia on selkeä enemmistö, myös Sdp:ssä.

Joidenkin on vaikea ymmärtää ja sisäistää muuttunut tilannetta. Tuomioja on tästä kävelevä esimerkki.

Tuomiojallakin on mielipiteen vapaus, mutta hän viskoo termejä kuitenkin miten sattuu.

Psykoosi on mielisairaus.

Kun merkittävä demaripoliitikko syyttää, että media toimii mielisairauden tilassa, lausunto ei mene ohi olkapäitä kohottamalla.

Nyt on sitten kysyttävä, mikä on Tuomiojan asema.

Hän on siis yhä yksi keskeisimmistä demaripoliitikoista, puolueen kokenein kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, joka varsinkin valiokunnan edellisen puheenjohtajan Mika Niikon (ps) aikana joutui käytännössä hoitamaan myös puheenjohtajan tehtävää.

Tuomiojan eroa ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan paikalta on jo vaadittu ainakin sosiaalisessa mediassa.

Niikko joutui helmikuun alussa astumaan syrjään valiokunnan puheenjohtajan paikalta, kun hän vaati Twitterissä, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ”tai jonkun muun” tulisi astua julkisuuteen, ja sanoa, ettei Ukraina liity Natoon.

Lausunnosta syntyi kohu, jonka päätteeksi Niikko joutui eroamaan.

Tuomioja oli yksi Niikon eron puuhamiehistä ja kommentoi eron jälkeen tilannetta Facebookissa näin:

– Mika Niikko teki onnettoman twiittinsä jälkeen itse ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana oikean johtopäätöksen mahdollisuudestaan jatkaa tehtävässä. Jos hän ei olisi sitä tehnyt olisivat muut tehneet sen hänen puolestaan, Tuomioja kirjoitti Facebookissa.

Tuomioja on ehtinyt kritikoimaan myös Niikon paikalle nousseen Jussi Halla-ahon (ps) sotapuheita.

Nyt kysymys kuuluu, käykö Tuomiojalle kuten Niikolle?

Voiko varapuheenjohtaja päästellä suustaan mitä sattuu, kun muutkaan eivät saa?

Samaan aikaan Sdp yrittää muotoilla Nato-myönteistä kantaansa siihen kuntoon, että hakemuspäätös voidaan hyväksyä toukokuussa.

Ruotsin demarit seuraavat Suomen demareiden touhua silmä tarkkana.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on sen verran itsenäinen, että häntä puolueen entisen ikonin puheet tuskin enää heiluttelevat. Se kertoo muutoksesta Sdp:ssä.

Samaan aikaan kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon Washingtonin-matkaa on arvosteltu. Orpo ja Ruotsin moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristerssonin tapasivat kuluneella viikolla Yhdysvaltain republikaanipäättäjiä ja pohjustivat maiden Nato-jäsenyyttä.

Tuomioja tuli näyttäneeksi, ettei tarvitse edes matkustaa paikan päälle – varsinkin, jos haluaa pilata Suomen mainetta.

”Tuomiojan Erkki – muutoksen merkki”, mainostettiin ennen.

Se oli ennen se.