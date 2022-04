Kansanedustaja Erkki Tuomioja kommentoi nyt amerikkalaiselle radio­kanavalle lausumaansa kommenttia, joka on herättänyt keskustelua Twitterissä ja kirvoittanut myös kritiikkiä.

Amerikkalaisen radiokanava NPR:n toimittaja Frank Langfitt vieraili Helsingissä haastattelemassa suomalaisia poliitikkoja Suomen Nato-jäsenyysharkintaan liittyen.

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja Suomen ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja kertoi Langfittin haastattelussa, että keskusteluun Nato-jäsenyydestä liittyy Suomessa suuria tunteita.

Tuomioja sanoi, että Suomen media olisi joutunut jopa jonkinlaiseen ”sotapsykoosiin”.

–Yleisellä mielipiteellä on tietysti iso rooli. Mutta meille on juurtunut mieliimme pelko, jota itse asiassa myös media ruokkii. Voisin sanoa, että media on tavallaan sotapsykoosissa, Tuomioja esitti näkemyksensä.

Langfitt kysyi Tuomiojalta tarkentavasti, mitä tämä tarkoitti sotapsykoosilla.

– Tarkoitan, että Suomi voisi milloin tahansa odottaa joutuvansa hyökkäyksen kohteeksi – en pidä sitä realistisena, Tuomioja sanoi.

Tuomioja perustelee nyt Twitterissä haastattelussa käyttämäänsä termiä, jonka kohteena oli ensisijaisesti media.

– Psyykosissa todellisuudentaju heikentyy ja on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Totta on Venäjän sodankäynti sotarikoksineen, mutta ei välttämättä kaikki muu mitä nyt levitetään, vaikka siitä, että halu pohtia Naton jäsenyyden vaihtoehtoja olisi putinismia, Tuomioja kirjoittaa sunnuntaina julkaisemassaan twiitissä.

Tuomiojan amerikkalaiskanavan haastattelussa lausuma kommentti on herättänyt keskustelua ja myös kritiikkiä Twitterissä.

– Tuomiojan lausunto on peruste vaatia hänen lähtöään ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä. Kyse on törkeästä väärän informaation levittämisestä ulkolaisessa mediassa. Suomessa ei ole sotapsykoosia. Ainoastaan aito huoli turvallisuudesta, valtiotieteen tohtori, ex-diplomaatti Alpo Rusi esitti Twitterissä näkemyksensä.

Myös muun muassa kansanedustaja Harry Harkimo (liik) otti Tuomiojan kommenttiin voimakkaasti kantaa Twitterin välityksellä.

– Tuomioja puhuu sotapsykoosista, kun nyt kyse on vain ja ainoastaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Eiköhän ole demarien aika vaihtaa ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtajaa? Harkimo twiittaa.

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Matias Pajula (kok) puolestaan kysyy Twitterissä, nauttiiko Tuomioja edelleen Sdp:n eduskuntaryhmän luottamusta.

Demaritaustainen yhteiskunnallinen vaikuttaja Kamal Jafi väläyttää suoraan Tuomiojan eroamista SDP:stä.

Yhdysvaltalaistoimittaja Langfitt toi radiojutussaan esille, että suomalaisten vahva tuki Nato-jäsenyydelle voisi joidenkin mukaan johtua pikemminkin Venäjän hyökkäyksestä johtuvasta shokista kuin todellisista riskeistä. Mielipidemittausten mukaan jo selvä enemmistö kannattaa Nato-jäsenyyttä.

Tuomioja mainitsi yhdysvaltalaisen radiokanavan haastattelussa myös, että Nato-jäsenyys voisi synnyttää jännitteitä Venäjän kanssa.

Langfitt kysyi Tuomiojalta lopuksi, onko tämä huolissaan siitä, että Suomi voisi todella tehdä poliittisen päätöksen pelon ja tunteiden perusteella.

– Olen myös huolissani julkisen keskustelun tasosta. Jokainen, joka kyseenalaistaa jäsenyyden, halveksitaan Putinin agentiksi, Tuomioja sanoi.