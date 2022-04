Kokoomuksen gallup-etumatka on nyt niin kova, että keskustan Mikko Kärnä ja perussuomalaisten Arto Luukkanen käyvät liki alatyylisesti Petteri Orpon Washingtonin-matkan kimppuun, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Nato on saanut kokoomuksen kannatuksen hurjaan nousuun.

Helsingin Sanomat löi aamulla uusimmat gallup-luvut pöytään.

Tulos on jatkoa viime aikojen kehitykselle.

Suomen matka Natoon on antanut vauhtia Natoa pitkään kannattaneelle kokoomukselle, jonka kannatus on kasvanut kevään aikana kohisten.

HS:n kyselyn mukaan kokoomuksen kannatus on noussut 1,6 prosenttiyksikköä kuukaudessa ja on nyt 24,1 prosenttia.

Sdp:nkin kannatus on noussut 0,6 prosenttiyksikköä, mutta sen kannatus (19,5 %) on liki viiden prosenttiyksikön päässä kokoomuksesta.

Sen sijaan perussuomalaiset ja keskusta ovat tippumassa rattailta.

Perussuomalaisten kannatus on tippunut 14,2 prosenttiin.

Kepua kannattaa 12,4 prosenttia äänestäjistä.

Lue lisää: HS-gallup: Kokoomus noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi

Gallupien perusteella ensi kevään vaalien jälkeen Suomi saisi kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon johtaman kokoomuksen ja Sdp:n varaan rakennettavan sinipunahallituksen.

Maailma voi toki muuttua. Se vaikuttaa hallituspohjaankin.

Mutta varsinkin perussuomalaisissa ja keskustassa kokoomuksen karkumatka herättää paitsi kateutta niin ilmeisesti jo jonkinmoista katkeruuttakin.

Kokoomuksen kannatusnousua selittää pitkälti kansan kääntyminen Naton taakse. Sen paremmin kepu kuin perussuomalaisetkaan eivät ole linjansa muutoksista tai kirkastuksista huolimatta saaneet vauhtia purjeisiinsa.

Siksi yhdeksi aseeksi persut ja kepu ovat ottaneet kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon tämän viikon matkan Washingtoniin yhdessä Ruotsin moderaattien puheenjohtajan Ulf Kristerssonin kanssa.

Sekä kepusta että persuista on levitetty tarinaa, että Orpo on Washingtonissa lomareissulla, koska kongressi lomailee. Tosiasiassa parivaljakko on tavannut tiiviisti Washingtonin päättäjiä.

Perussuomalaisissa puoluesihteeri Arto Luukkanen ja keskustasta kansanedustaja Mikko Kärnä ovat näkyvimpinä hahmoina nyt viikon verran ivanneet esimerkiksi Twitterissä Orpon matkaa turistireissuksi.

Tässä pari esimerkkiä:

Kärnä ja Luukkainen esiintyvät sosiaalisessa mediassa, mutta kummassakin puolueessa kulisseissa muutkin jupisevat reissusta, johtoa myöten.

Kokoomukselle ei suotaisi pätkääkään enempää Nato-julkisuutta.

Osa tuntuu olevan myös sitä mieltä, ettei oppositiojohtaja saisi keskustella ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ulkomailla, vaan se pitäisi jättää hallituksen vastuulle.

Keskustassa on toki enemmistö niitä, jotka soisivat Kärnän pitävän pienempää suuta.

Silti kepussakin monet pitävät Orpon matkaa mainostemppuna, ja pahaa tuulta herättää, ettei esimerkiksi media ole lähtenyt tuomitsemaan matkaa.

Sen sijaan asiantuntijatkin ovat pitäneet Orpon ja Kristerssonin matkaa Suomen kannalta hyödyllisenä.

Suomen Nato-hakemus pitää hyväksyttää myös Yhdysvaltain kongressissa, ja siellä se tarvitsee myös republikaanien tuen. Sama pätee Ruotsiin.

Siksi sopii enemmänkin ihmetellä kritiikkiä, joka matkasta on syntynyt. Keneltä se on pois? Ei keneltäkään. Hyötyä siitä sen sijaa saattaa olla. Isänmaan asian luulisi olevan nyt yhteinen.

Orpoa kohtaan heitetyt pilkkayritykset ovatkin kääntyneet esittäjiään vastaan.

Kaiken lisäksi Orpo valittiin torstaina johtamaan Nato-prosessin kannalta keskeistä eduskunnan puolustusvaliokuntaa edesmenneen Ilkka Kanervan (kok) jälkeen.

Kotimaahan Orpo palaa ”turistireissultaan” tänään.