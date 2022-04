Toinen vasemmistoliiton kansanedustaja asettui Naton kannalle – ”Painaisin jaa”

Kivelä kertoo ilmaiseensa myönteisen kantansa jo monta viikkoa sitten puolueen sisällä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on kertonut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Kivelä on toistaiseksi toinen puolueen kansanedustaja, joka on asettautunut julkisuudessa sotilasliiton kannalle.

– Minulta kysytään, että jos nyt pitäisi painaa nappia Nato-jäsenyyden suhteen miten toimisin. Painaisin jaa, Kivelä kerto keskiviikkoiltana Twitterissä.

Kivelä kertoo ilmaiseensa myönteisen kantansa jo monta viikkoa sitten puolueen sisällä, mutta ajatteli, että on asiallista antaa aikaa eduskuntakäsittelylle ennen julkista kannanottoa.

Aiemmin Nato-jäsenyyttä vasemmistoliiton kansanedustajista on kertonut kannattavansa Suldaan Said Ahmed.