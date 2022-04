Vihreiltä vihreää valoa Natolle – näin eduskuntaryhmät linjaavat nyt jäsenyydestä

Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman jätti edelleen kertomatta eduskuntaryhmänsä kannan Nato-jäsenyyteen.

Eduskunta aloitti tänään keskiviikkona Nato-jäsenyyttä koskevan ajankohtaisselonteon käsittelyn, jonka aluksi eduskuntaryhmien edustajat pitivät omat puheensa.

Oma uutisensa oli se, että vihreiden ryhmää johtava Atte Harjanne kertoi eduskuntaryhmänsä suhtautuvansa myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen.

Vihreiden ryhmää johtava Atte Harjanne on jo aikaisemmin kertonut kannattavansa Naton jäsenyyttä.

Vihreät käsittelee Nato-jäsenyyttä puoluehallituksessa perjantaina ja puoluevaltuuskunnan kokouksessa ensi viikonloppuna.

– Eduskuntaryhmä seuraa puolueen keskustelua ja linjauksia tiiviisti päätöksenteon edetessä, Harjanne sanoi.

Jo suuri osa vihreistä on jo linjannut kannattavansa Naton jäsenyyttä, mukaan lukien vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela sekä äitiyslomalla oleva puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Selkeästi eduskuntaryhmänsä kannan jätti edelleen kertomatta Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman.

Hänen mukaansa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis tekemään ne päätökset, jotka takaavat suomalaisten turvallisuuden.

– On selvää, että Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä, Lindtman sanoi.

Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman ei ole vielä kertonut omaa Nato-kantaansa.

Sdp:n kansanedustajista valtaosa panttaa edelleen kantaansa jäsenyyden suhteen.

Sdp on kertonut linjaavansa Nato-jäsenyydestä vielä kevään aikana. Puoluevaltuuston kokous järjestetään jossain vaiheessa toukokuussa.

Kokoomus ja Rkp ovat kannattaneet Nato-jäsenyyttä jo useamman vuoden ajan.

Jäsenyyden kannalla ovat kaikki kokoomuksen kansanedustajat.

Kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan eduskunnan olisi peräti keskeytettävä muiden asioiden käsittely Nato-selonteon käsittelyn ajaksi.

– Ei-välttämättömien asioiden keskeyttäminen muutamaksi viikoksi antaisi jokaiselle kansanedustajalle riittävästi aikaa oman kannan muodostamiseen. Äkillisesti muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi Nato-ratkaisu on asetettava kaiken muun eduskuntatyön edelle, Häkkänen sanoi.

Kansanedustaja Antti Häkkäsen mielestä Suomen ei tulisi ennalta rajata Nato-jäsenyytensä yksityiskohtia.

Eduskunnan ei Häkkäsen mukaan myöskään tule ennalta rajata Suomen Nato-jäsenyyden yksityiskohtia.

Myös perussuomalaisilta kansanedustajilta löytyy tukea Nato-jäsenyydelle. Eduskuntaryhmä on kertonut tukevansa Nato-jäsenyyden edistämistä.

Ryhmänjohtaja Ville Tavio arvioi, että Suomen jääminen Naton ulkopuolelle olisi pitkällä aikavälillä riskialtista.

– Natoon liittymisen aika lähestyy, Tavio sanoi.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio kiirehti tänään eduskunnassa Nato-selonteon käsittelyä.

Hänen mukaansa Nato-jäsenyyden hakeminen näyttää perustellulta pikemminkin nopeasti kuin hidastellen.

Puolueen eduskuntaryhmässä on 38 jäsentä ja heistä 28 on ilmoittanut olevansa Naton kannalla, mukaan lukien puolueen puheenjohtaja Riikka Purra sekä puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Keskustan ryhmänjohtaja Juha Pylväs totesi eduskuntakeskustelussa, että eduskuntaryhmä tukee valtiojohdon toimintaa muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

– Eduskuntaryhmä on valmis kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen, sisältäen Nato-jäsenyyden hakemisen, mikäli siihen yhdessä päädymme.

Keskustan ryhmänjohtaja Juha Pylväs toteaa, että eduskuntaryhmä on valmis kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen.

Keskustan puoluevaltuusto antoi jo huhtikuun alussa keskustan puoluejohdolle vahvan mandaatin edistää Suomen Nato-pyrkimyksiä.

Vasemmistoliitolle kysymys Nato-jäsenyydestä on varmasti eduskuntapuolueista kaikista vaikein. Puolue on perinteisesti suhtautunut Natoon jyrkän kielteisesti.

Puolue ei kuitenkaan aio enää lähteä hallituksesta, vaikka Suomi liittyisikin Natoon.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Jussi Saramo painotti tänään keskiviikkona malttia Naton suhteen.

Hänen mukaansa Suomen on punnittava kaikkia vaihtoehtoja. Päätöksiä ei voi Saramon mukaan tehdä vain tunteiden pohjalta.

– Suomen turvallisuus on liian arvokas, jotta hätäilyllä tai poliittisen kannatuksen kalastelulla tekisimme lyhytnäköisiä valintoja, Saramo sanoi.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Jussi Saramo toivoi malttia Nato-päätöksen kanssa.

Nato-jäsenyydelle on tähän mennessä antanut ei-vastauksen yhteensä kolmetoista kansanedustajaa. Heistä yhdeksän on vasemmistoliiton kansanedustajia.

Kristillisten puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan puolueella on jo pitkään ollut linjaus, että Nato-jäsenyys on mahdollinen, mikäli se turvallisuuspoliittisesti katsotaan perustelluksi ja sillä on kansan tuki.

Kristillisten puoluehallitus on koolla tulevana viikonloppuna, ja sen on määrä linjata myös kantansa Nato-jäsenyyteen.

Liike nytin Hjallis Harkimo kannattaa Naton jäsenyyttä ja sen hakemista mahdollisimman pian.

Valtionjohto voi halutessaan tehdä päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta ilman eduskuntaprosessiakin.

Eduskunnan käsittelyn aikana kansanedustajat pääsevät kuitenkin keskustelemaan Nato-kysymyksestä ja saavat lisätietoja liittymisen hyödyistä ja siihen liittyvistä uhista.