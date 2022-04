Jussi Saramon raju syytös sai Riikka Purran reagoimaan: ”Toivoin, ettei haukuttaisi ketään putinisteiksi”

Myös kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah peräänkuulutti asiallista keskustelua selontekoa käsiteltäessä.

Keskustelu alkoi voimalla, kun eduskunta aloitti Nato-selonteon käsittelyn tänään keskiviikkona.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Jussi Saramo sai heti alkumetreillä perussuomalaisiin kohdistuneella piikillään aikaan vahvan reaktion salin oikealta puolelta.

Saramon mukaan Venäjä ei ehkä ole muuttunut, mutta kuvamme Venäjästä on muuttunut.

– Tässäkin salissa perussuomalaiset ovat olleet aiemmin suurimpia (Vladimir) Putinin tukijoita ja nyt sitten on mielipide muuttunut, Saramo sanoi ja aiheutti istuntosalissa vastalauseiden ryöpyn.

"Asiatonta! Todella asiatonta", "No, no, no", salissa huudettiin perussuomalaisten keskuudesta.

"Eikö puhemies huomauta", joku kysyi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pääsi vastaamaan Saramolle nopeasti. Hän kertoi toivoneensa viimeksi samana aamuna, että eduskunta kykenisi keskustelemaan selonteosta hyvässä hengessä ja turvallisuuspolitiikan edellyttämällä tavalla.

– Toivoin, ettei salissa haukuttaisi ketään putinisteiksi tai sotahulluiksi. Mutta mikäli näitä termejä joku kokee välttämättömäksi käyttää, niin toivoisin, että niitä silloin edes käytettäisiin oikein, Purra sanoi.

Myös kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah peräänkuulutti Saramon puheenvuoron jälkeen asiallista keskustelua selontekoa käsiteltäessä.

– Kun eduskunta nyt aloittaa tämän ajankohtaisselonteon käsittelyn, niin varmasti meidän tässä salissa tulee ennen kaikkea näyttää esimerkkiä siitä kansallisesta yhtenäisyydestä ja miettiä sanavalintojamme, Essayah sanoi.