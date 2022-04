Tässä ovat kansanedustajien Nato-kannat tällä hetkellä

Suuri enemmistö kantansa kertoneista kannattaa Suomen jäsenyyttä puolustusliitossa.

Jos eduskunnassa tulisi tänään äänestys Suomen Nato-jäsenyydestä, tulos olisi vahva ”kyllä” jäsenyyden puolesta.

Nato-kantansa on toistaiseksi kertonut 119 kansanedustajaa. Vihreää kyllä-nappia Natolle painaisi 106 kansanedustajaa, ja punaisen ei-napin Nato-jäsenyydelle valitsisi 13 edustajaa.

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona keskustelu turvallisuuspoliittisesta selonteosta, ja kevään aikana valiokunnat käsittelevät selonteon. Selonteossa ei oteta vielä kantaa Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

Jos Suomi päättäisi hakea Naton jäseneksi, siitä annetaan toinen selonteko.

Jäsenyyden hyväksyminen edellyttäisi todennäköisesti kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnassa. Eli Naton kannalla pitäisi olla 133 kansanedustajaa.

Anna-Maja Henriksson ei ota kantaa Nato-jäsenyyteen.

Kantaansa panttaa vielä 81 kansanedustajaa, muun muassa liki kaikki ministerit lukuun ottamatta ministerintehtävät piakkoin jättävää Jari Leppää (kesk) sekä Rkp:n ministereitä, Anna-Maja Henrikssonia ja Thomas Blomqvistia. Rkp:llä on aiempi myönteinen puoluekokouksessa hyväksytty Nato-kanta.

Osa kantaansa panttaavista on kertonut äänestävänsä jäsenyyden puolesta, jos valtiojohto sitä suosittelee.

Valtiojohto ei omaa Nato-kantaansa ole suoraan halunnut kertoa, jotta keskustelu vaihtoehdoista ei lukittuisi.

Liki kaikki puolueet ovat kallistumassa Naton kannalle.

Kokoomuksen ryhmä on yksimielisesti jäsenyyden puolesta. Eduskuntaan Ilkka Kanervan tilalle nouseva Ville Valkonen (kok) on Naton kannattaja. Kokoomus päätti jo puoluekokouksessa 2006 kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Vain vasemmistoliitossa Naton vastustajilla on ja pysyy enemmistö. Yhdeksän vasemmistoliiton kansanedustajaa aikoo sanoa ”ei” Natolle ja vain yksi, Suldaan Said Ahmed, on ilmoittautunut Naton kannattajaksi. Viisi vasemmistoliiton edustajaa ei ole kantaansa paljastanut tai päättänyt.

Vasemmistoliiton Suldain Said Ahmed (keskellä) on Nato-jäsenyyden kannalla.

Pääministeripuolue Sdp on toistaiseksi avoin tapaus. Sen kansanedustajista vain kaksi on kertonut julki oman Nato-kantansa: Suna Kymäläinen kannattaa ja Raimo Piirainen vastustaa.

Hallituskumppani keskustan edustajista 14 on kertonut kantansa ja yhtään Nato-jäsenyyden vastustajaa ei toistaiseksi keskustan ryhmässä ole, ja 17 keskustalaisen kanta ei ole vielä julki.

Myös Suna Kymäläinen kannattaa Natoon littymistä.

Vihreiden 20 kansanedustajasta kaikki 14 kantansa kertonutta kannattaa Nato-jäsenyyttä.

Perussuomalaiset on myös vahvasti Naton kannalla: toistaiseksi 27 kannattaa, vastustajia on kaksi, ja yhdeksän edustajaa ei kantaansa ole julkistanut.

Rkp ja kristillisdemokraattien kantansa kertoneet edustajat ovat kaikki Naton kannattajia.

Yhden hengen ryhmistä Harry Harkimo (liik) kannattaa Nato-jäsenyyttä ja Ano Turtiainen (vkk) vastustaa.