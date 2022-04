Saramo: Jos Suomi liittyisi Natoon ilman Ruotsia, tilanne olisi kauhistuttava

Vasemmistoliiton Jussi Saramo ja kokoomuksen Antti Häkkänen keskustelivat ja väittelivät Natosta keskiviikkona ISTV:n studiossa.

Jos Suomi liittyisi Natoon niin, että Ruotsi ei liittyisi samalla, tilanne olisi Suomen kannalta kauhistuttava, toteaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Saramon mukaan tällöin Suomi olisi ”yksin eturintamassa ja vailla tukea selustasta.”

Yleisesti on tulkittu, että Ruotsi kulkee jäsenyysprosessissaan Suomea hieman jäljessä. Suomen eduskunta aloittaa keskiviikkona keskustelun turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä selonteosta.

Saramo ei ole vielä lyönyt lukkoon omaa Nato-kantaansa. Hän kuitenkin sanoo, että ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vakauttaisi turvallisuustilannetta.

– Ruotsin pääministeri (Magdalena Andersson) sanoi vielä hetki sitten, että se aiheuttaisi lisää ongelmia. Mutta tämä on se analyysi, joka meidän pitää nyt käydä läpi, Saramo sanoo.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen mielestä Ruotsin mukaantulo toisi lisää turvallisuutta Pohjois-Euroopalle ja Suomelle. Hänen mukaansa Ruotsin liittyminen ei kuitenkaan ole Suomen kannalta välttämätöntä.

Suomen jäsenyyspäätös loisi Häkkäsen mielestä Ruotsille painetta tehdä vastaava päätös mahdollisimman nopeasti. Ruotsi ei halua jäädä Itämerelle yksin ainoana ei-jäsenmaana.

Häkkäsen mukaan molemmissa maissa päätöksen tekee käytännössä sosiaalidemokraattinen puolue. Se on molempien maiden pääministeripuolue, ja puolueiden päätökset keikauttaisivat parlamenttien kollektiivisen kannatuksen joko Naton puolelle tai sitä vastaan.

– Suomen sosiaalidemokraattien pitäisi päättää nyt oma kantansa, ja ilmaista se Ruotsin demareille. Tämä on pohjolan demareista kiinni, Häkkänen sanoo.

Saramo ja Häkkänen keskustelivat Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä Ilta-Sanomien studiossa keskiviikkona.

Keskustelun aluksi Saramolta ja Häkkäseltä kysyttiin Nato-kantoja. Häkkänen sanoi kannattavansa Natoa, niin kuin kokoomus on puolueena kannattanut jo vuosia.

Häkkänen perusteli kantaansa esimerkiksi sanomalla, että yhteenkään Nato-maahan ei ole hyökätty koko sen noin 70-vuotisen olemassa olon aikana. Taustalla on Naton viides artikla, johon perustuu liiton turvatakuut. Artiklan mukaan hyökkäys yhtä maata kohtaan olisi hyökkäys kaikkia Nato-maita kohtaan.

Tämä on toiminut ennaltaehkäisevänä pidäkkeenä mahdollisille hyökkääjille.

Saramo vastasi, että myös Suomen ja Ruotsin harjoittama politiikka on ollut menestystarina. Eihän Suomeenkaan ole hyökätty 80 vuoteen.

Saramo sanoi, että hänet, kuten monet muutkin kansanedustajat, on valittu eduskuntaan osin siksi, että hän on vastustanut Natoa. Hän kuitenkin sanoo, että lyö kantansa myöhemmin, nyt kun turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut.

Saramon mukaan Suomen Nato-ovi pysyisi auki, vaikka Suomi ei ”paniikissa ja kiireessä juoksisi siitä sisään.”

– Meillä olisi paljon annettavaa Natolle. Kaikki tietävät, että Baltian puolustus on hyvin heikko. Nato tarvitsisi Baltian puolustukseen esimerkiksi Suomen ilmavoimia ja merivoimien kyvykkyyttä, Saramo toteaa.

Saramo myöntää, että Naton viides artikla on vahva pidäke olla hyökkäämättä Nato-maahan.

Häntä kuitenkin mietityttää esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittinen tilanne.

– Jos Trump tai joku trumpisti tulee valtaan presidentinvaalien jälkeen, Naton asema voi olla eri. Yhdysvallat saataisi erota turvatakuista.

Tällöin EU:n yhteinen puolustus olisi jopa tehokkaampi kuin Naton, Saramo pohti.

Häkkäsen mukaan EU ei ole puolustusliitto, eikä sellaiseksi ole muuttumassa. Häkkäsen mukaan suurin osa EU-maista on rakentanut puolustuksensa nimenomaan Naton varaan.