Vasemmistoliiton Jussi Saramo pitää Nato-kiirehdintää järkyttävänä – ”Näin isoja ratkaisuja ei voi tehdä fiiliksellä”

Vasemmistoliiton ryhmäjohtajan mukaan kukaan ei ole jarruttanut Nato-prosessia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo pitää ”järkyttävinä” ja ”demokratian vastaisina” näkemyksiä, ettei kansanedustajilla olisi aikaa kuulla tietoa Nato-jäsenyydestä.

– Näin isoja ratkaisuja ei voi tehdä fiiliksellä. Kukaan ei ole jarruttanut prosessia ja kuulemiset vievät joitain viikkoja, Saramo kirjoittaa Twitterissä.

Eduskunta käy keskiviikkona lähetekeskustelun Suomen turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaisselonteosta.

Lähetekeskustelun jälkeen selonteko menee ulkoasiainvaliokuntaan, joka pyytää siitä muilta valiokunnilta lausuntoja ja laatii sen jälkeen selonteosta mietinnön, joka menee eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) on painottanut, että kaikki olennaiset Nato-jäsenyyteen ja muihin vaihtoehtoihin liittyvät mahdollisuudet ja heikkoudet on käsiteltävä perusteellisesti eduskunnassa, jotta asiapohja kannan ottamiseksi on olemassa.

Vanhasen arvion mukaan eduskunta käsittelee selonteon kuitenkin nopeammin kuin hallitukselta kesti laatia se. Selonteon laatiminen kesti vähän toista kuukautta.

Saramon mielestä on varmaa, että Nato-jäsenyys sekä lisäisi turvallisuutta että vähentäisi sitä.

Hänen mukaansa turvallisuus lisääntyisi sitä kautta, että pidäke tai kynnys hyökätä Suomeen kasvaisi. Toisaalta hänen mukaansa turvallisuus vähenisi, koska sodat voisivat mahdollisesti levitä muualta Suomen maaperälle.

– Aiemmin Nato-jäsenyyden katsottiin edellyttävän kansanäänestystä. Ajatus on hylätty, koska enemmistö kansastakin näkee kansanedustajien saavan asiasta paremmin tietoa, Saramo toteaa.