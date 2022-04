Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén kertoi Ylen A-Studiossa, mikäli hoitajien joukkoirtisanoutumiset toteutuvat, niin hallitus voi ryhtyä uusiin toimiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) kertoi tiistai-illan A-Studiossa, ettei potilasturvallisuuslaki toistaiseksi etene. Syynä on hoitajajärjestöjen päätös perua huomiseksi kaavailtu lakko.

Hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin lakko peruuntui reaktiona hallituksen aikeisiin viedä potilasturvallisuuslakia eteenpäin. Sen sijaan järjestöt ovat alkaneet valmistella joukkoirtisanoutumisia.

Jos irtisanoutumiset toteutuvat, hallitus voi Lindénin mukaan ryhtyä uusiin toimiin.

– Mikä se muoto on, minkälainen se laki on, se on varmasti jollain tavalla erilainen tapa reagoida kuin nyt oli, Lindén kertoi A-Studion haastattelussa.

Lindén ei näe tilannetta niin, että nyt oltaisiin ottamassa järeämpiä aseita käyttöön. Hänen mukaansa edessä on tietyllä tavalla rauhallisempi vaihe, jonka aikana voidaan päästä neuvotteluratkaisuun.

Ministeri sanoi haastattelussa olleensa hyvin helpottunut, kun hän kuuli hoitajalakon toisen vaiheen peruuntumisesta.

Lindénin mukaan keskiviikkona aamukuudelta olisi alkanut sellainen lakko, jossa ihmisiä olisi alkanut kuolla ensimmäisten tuntien aikana, koska suojelutyön määrä oli vedetty niin minimiin.

Lindén vetäytyi lainvalmisteluaikeistaan viimeksi viikko sitten. Tuolloin syynä oli se, ettei perjantaille 15. huhtikuuta kaavailtu hoitoalan työtaistelun laajeneminen toteutunut.

Lakon toinen aalto siirtyi tuolloin alkamaan 20. huhtikuuta, kunnes Tehy ja Super peruivat lakon toisen aallon tiistaina.