Ministeri Aki Lindén näkee THL:n Mika Salmisen työterveyskritiikin aiheellisena: ”Oikein ymmärretyllä tavalla osuu ihan oikeaan”

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén vakuuttaa kuitenkin arvostavansa työterveyshuoltoa: ”Siellä tehdään paljon hyvääkin”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ei täysin allekirjoita THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmisen kritiikkiä työterveysjärjestelmää kohtaan.

Hän näkee kuitenkin Salmisen olevan siinä mielessä oikeassa, että Suomesta puuttuu yhdenvertainen perusterveydenhuolto.

– En kritisoi työterveyshuoltoa, arvostan sitä. Siellä tehdään paljon hyvääkin, Lindén sanoo.

– Oikein ymmärretyllä tavalla Salmisen kritiikki osuu kuitenkin ihan oikeaan. Minä en kutsu työterveyshuoltoa typeräksi, mutta olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla vahvempi yhdenvertainen perusterveydenhuolto.

Salminen kritisoi Ylen Korona-ajan tilinpäätös -dokumentissa suomalaista työterveysjärjestelmää kovin sanoin.

– Suomalainen työterveysjärjestelmä on erikoinen järjestelmä, joka on älyttömän tehoton, Salminen lausui. Se on hyvin suosittu, mutta samalla hyvin typerä järjestelmä.

Salmisen mukaan työterveydestä on tullut työssä käyvien oma perusterveydenhuoltojärjestelmä, joka toimii rinnakkain julkisen terveydenhuollon kanssa, mutta kuitenkin suurelta osin yksityisten lääkäriasemien avulla.

Perusterveydenhuollon tulisi hänen mukaansa olla kaikille samanlainen, riippumatta siitä onko töissä vai ei.

Lindénin mukaan vahvempi perusterveydenhuolto olisi toteutettavissa lisäämällä avosairaanhoidon toimintaa perusterveydenhuollon puolella.

– Se pitää tehdä niin, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidon toimintaa pitää käytännössä lisätä 30 prosentilla. Eli terveyskeskuksen pitää olla paikka, johon tulee kaikkien päästä luonnollisella tavalla. Niin se on kaikissa muissa maissa. Meillä on vain puolella väestöä tarkoitettu terveyskeskus, joka on virallisesti tarkoitettu kaikille, mutta ei sinne pääse kuin puolet väestöstä, koska se on aliresursoitu.

Sote-uudistus luo Lindénin mukaan edellytykset ratkaista ongelmaa.

– Sote-alueella on kaikki rahat, paitsi työterveyshuollon ja Kelan lääkekorvauksen rahat. Se helpottaa.