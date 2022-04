Kansanedustaja Mats Löfströmin mukaan Ahvenanmaan erikoisstatuksesta on tullut tärkeä osa saarelaisten identiteettiä.

Ahvenanmaalaisen kansanedustaja Mats Löfströmin (r) mielestä Suomen liittyminen Natoon ei saisi eikä sen tarvitsisi vaikuttaa Ahvenanmaan kansainvälisoikeudelliseen erityisasemaan.

Saaret ovat demilitarisoituja, eli niille ei saa rauhan aikana tuoda sotilaita ja aseita eikä niitä saa varustaa. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu, minkä vuoksi se on mahdollisissa konflikteissa pidettävä sodan uhan ulkopuolella.

– Minun vahva näkemykseni on se, ettei Ahvenanmaan demilitarisointi ole myöskään este Suomen mahdolliselle Nato-jäsenyydelle, Löfström sanoo.

Hän antaa kantansa tueksi esimerkin. Norjan Huippuvuoret on sotilaalliselta toiminnalta rauhoitettu demilitarisoitu alue, vaikka Norja kuuluu Natoon.

Löfström muistuttaa, että Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu pidempään kuin Suomi on ollut itsenäinen. Erikoisstatuksesta on myös tullut tärkeä osa saarelaisten identiteettiä.

Demilitarisointi alkoi jo Krimin sodan päättyessä vuonna 1856 ja sen vahvisti Kansainliitto päätöksellään vuonna 1921.

– Ahvenanmaan demilitarisointia koskeva sopimus on ollut olemassa jo yli sata vuotta, eli demilitarisointi on vanhempi kuin Suomen itsenäisyys. Samanaikaisesti niillä on ollut Itämeren alueella vakauttava vaikutus. Tämän on myös tasavallan presidentti aiemmin todennut.

Presidentti Sauli Niinistö totesi viime lokakuussa, ettei Ahvenanmaan sopimus ole ”vain historiallinen sedimentti vaan elävä kokonaisuus – ja erittäin tarpeellinen järjestelmä Itämeren alueella”.

– Demilitarisaatio on vahva osa Ahvenanmaan, sen asukkaiden ja itsehallinnon identiteettiä, Löfström sanoo.

Ahvenanmaan demilitarisoinnin vahvisti uudelleen Suomen ja Neuvostoliiton talvisodan jälkeen vuonna 1940 laatima rauhansopimus, jonka nojalla Ahvenanmaan aseettomuutta valvoisi Venäjä.

Valtioneuvoston viime viikolla julkaisemassa ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta huomioitiin myös se, miten Ahvenanmaan status ja Venäjän rooli sen valvojana huomioitaisiin, jos Suomi hakisi Natoon.

”Tiedotetaan Suomen liittymisaikomuksesta Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuudesta ja neutralisoimisesta tehdyn sopimuksen ja Ahvenanmaan saarista tehdyn sopimuksen osapuolille.”

Käytännössä osapuolilla tarkoitetaan Venäjää.

Venäjä, tai silloinen Neuvostoliitto sai vuonna 1940 myös oikeuden avata konsulaatin Ahvenanmaalle. Konsulaatti sijaitsee Maarianhaminassa ja toimii edelleen aktiivisesti. Sen toiminta on kuitenkin Löfströmin mukaan enää pienimuotoista verrattuna kylmän sodan aikaan.

Ahvenanmaalla Maarianhaminassa sijaitsee Venäjän lähetystö.

Konsulaatilla on kuitenkin sopimuksen mukaan ainoana konsulaattina maailmassa oikeus harjoittaa alueella myös sotilastiedustelua.

Löfström ei ota kantaa Venäjän rooliin aseettomuuden valvonnassa tai siihen, tulisiko valvonta siirtää jollekin muulle taholle. Hän muistuttaa, ettei Ahvenanmaa ole vuonna 1940 tehdyn sopimuksen osapuoli.

– Ahvenanmaan tehtävä ei ole arvioida konsulaattia, se on ulkoasiainhallinnon ja valtionjohdon tehtävä.

Hän myös muistuttaa, että vaikka Ahvenanmaa onkin demilitarisoitu, ei se ole puolustuskyvytön.

Suomella on myös velvollisuus puolustaa Ahvenanmaan saaria sodan syttyessä.

– Suomen armeijalla on vastuu, suunnitelma ja valmius Ahvenanmaan puolustamisesta. Tilanteen kehittymistä tulee seurata tarkkaan.

– Ei pidä olla naiivi tai sinisilmäinen. Useammalla ministeriöllä on aktiivista dialogia Ahvenanmaan itsehallinnon viranomaisten kanssa. Kaikki valmistautuvat kaikkiin ajateltavissa oleviin vaihtoehtoihin, Löfström sanoo.

Rajavartiolaitoksella on siviiliviranomaisena Ahvenanmaalla jatkuva läsnäolo. Ajankohtaisselonteon mukaan Rajavartiolaitos on varautunut toiminnassaan myös erilaisiin turvallisuustilanteisiin ja kykenee tarvittaessa nopeasti kasvattamaan läsnäoloaan alueella.