Perustuslakiasiantuntija Mikael Hidén katsoo, että tasavallan presidentti edustaisi Suomea Naton huippukokouksissa. Valtio-opin professorin Tapio Raunion mukaan asetelma ei olisi ongelmaton.

Suomen Nato-jäsenyys voisi aiheuttaa uuden lautaskiistan tasavallan presidentin ja pääministerin välille, asiantuntijat arvioivat IS:lle.

Edellinen lautaskiista koski sitä, edustaako Suomea EU:n huippukokouksissa presidentti vai pääministeri.

IS.n tietojen mukaan nyt päättäjien keskuudessa on virinnyt pohdintaa siitä, kumpi edustaisi Suomea Naton huippukokouksissa.

– Kyllä tässä muhii uusi lautaskiista. Napoleon sanoi aikanaan, että perustuslain pitää olla lyhyt ja moniselitteinen ja meidän perustuslakimme ulkopolitiikan kohdalla on lyhyt ja moniselitteinen. Tämä riippuu ihan siitä, kuka on presidentti ja miten yhteistyö lähtee sujumaan pääministerin kanssa, ajatuspaja Nordic West Officen toimitusjohtaja, filosofian tohtori Risto E.J. Penttilä kommentoi.

Perustuslakiin lisättiin vuonna 2011 säännös siitä, että pääministeri edustaa ”Suomea ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin toiminnassa”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tapasi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Versaillesin palatsisssa pidetyssä EU:n epävirallisessa huippukokouksessa 10. maaliskuuta.

Perustuslaista ei sen sijaan löydy suoraa vastausta siihen, katettaisiinko Naton huippukokouksissa Suomen lautanen presidentille vai pääministerille.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidénin mukaan lähtökohtana on, että jos Nato-maista on paikalla valtioiden ylin poliittinen johto, niin Suomesta kokoukseen osallistuisi tasavallan presidentti.

– Perustuslain kirjaimen viesti tässä kohdassa on selvä. Se on presidentti, joka johtaa ja presidentti toimii yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Hidén tähdentää, että informaation tulee kulkea kumpaankin suuntaan eikä presidentti voi toimia irrallisena päättäjänä.

– Suomen poliittisen linjan täytyy olla ehyt ulospäin.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén sanoo perustuslain olevan tärkeä, mutta lisää, että myös poliittiset realiteetit ja poliittinen kulttuuri vaikuttavat. Hidén mainitsee, että tapa, millä presidentti Relander oli maan johdossa, perustui oleellisesti samoihin pykäliin kuin mihin presidentti Kekkosen toiminta pohjautui ulkopolitiikan johdossa.

Penttilän mukaan sotilaalliset komentoasiat kuuluvat tasavallan presidentille, mikä puoltaa presidentin johtavaa asemaa Nato-asioiden hoitamisessa.

– Vaikka Nato on poliittinen organisaatio, viime kädessä taustalla on sotilasorganisaatio. Toinen asia on se, että Natossa käsitellään valtioiden välisiä suhteita eikä Euroopan unionin politiikkaa.

Penttilä kertoo olleensa sitä mieltä, että jos Suomi liittyy Natoon, ulkopolitiikan hoitaminen normalisoituu ja muuttuu pääministerivetoisemmaksi. Nyt Penttilä on muuttanut mieltään.

– Ukrainan sodan myötä sotilaallinen turvallisuus on uudestaan korostunut. Näen, että presidentin valta-asema tulee jatkumaan aika pitkään.

Onko ongelmatonta, että presidentti edustaisi Suomea Naton huippukokouksissa ottaen huomioon, että pääministeri johtaa EU-politiikkaa ja edustaa Suomea EU:n huippukokouksissa, joissa voitaisiin käsitellä samoja asioita kuin Naton huippukokouksissa?

Ei tietenkään, Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio vastaa.

– On siinä hankauskohtia. En väitä, että tästä tulisi suurta draamaa, mutta aineksia hankaukseen ja jännitteisiin on olemassa ja jännitteet tulevat korostumaan, mikäli presidentti ja pääministeri eivät tule toimeen keskenään.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio näkee, että ulkopoliittisessa johdossa on ajankäytöllinen epäsuhta, kun ”presidentillä on tyhjä kalenteri ja samaan aikaan pääministerillä on maa johdettavanaan”.

Raunion mukaan toimielinten vastuita on syytä miettiä etukäteen, jotta vältytään 1990-luvulla tehdyltä virheeltä, kun ei nähty tarpeelliseksi säätää siitä, kuka edustaa Suomea EU:n huippukokouksissa.

Lautaskiista ratkesi vasta vuonna 2009 Matti Vanhasen (kesk) hallituksen linjattua, että pääministeri edustaa Suomea EU-areenalla. Presidentti Tarja Halonen pettyi päätökseen ja syytti siitä mediaa.

Presidentti Tarja Halonen pettyi, kun Matti Vanhasen (kesk) hallitus eväsi häneltä pääsyn EU:n huippukokouksiin. Halonen sanoi Suomen Kuvalehdelle 2011, että hänen Venäjä-suhteistaan oli hyötynyt koko EU. Kuva vuodelta 2010, jolloin Venäjän silloinen pääministeri Vladimir Putin osallistui Helsingissä pidettyyn Baltic Sea Action Summitiin.

Raunion mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ollut hyvin tietoinen paitsi rajoitteistaan myös mahdollisuuksistaan.

– Olen hieman ihmetellyt, mitä järkeä siinä on, että meillä voi pääministeri sekä presidentti tavata saman viikon aikana vaikka Ranskan presidentin tai Saksan liittokanslerin. Niinistö on Halosen tapaan maksimoinut edustautumistaan ulkomailla. Kyllähän Halosen ja Niinistön aikakaudet ovat olleet aikamoista reissaamista.

Vastaanotto oli juhlava, kun presidentti Niinistö tapasi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Pariisissa 21. maaliskuuta.

Blogikirjoituksessaan Raunio viittasi ”Putin-kuiskaajan kiireisiin sotaviikkoihin” ja kyseli, miksi Niinistö soittelee toisten EU-maiden johtajille, kun vuorovaikutuksesta heidän kanssaan vastaa pääministeri.

Raunion mielestä presidentin toimien valvonta toteutuu erityisen huonosti kahdenkeskisten tapaamisten ja puhelujen kohdalla, vaikka esimerkiksi puheluista laaditaankin ministereille jaettava muistio.

Mitä ongelmia presidentin aktiivisuuteen voi mielestäsi liittyä?

– Ei tässä ole julkisuuteen tullut säröjä, mutta pitää muistaa, että kun ensin presidentti tapaa Saksan liittokanslerin ja pääministeri tapaa liittokanslerin pari päivää myöhemmin, niin ei ole mitään takeita, että he vievät samaa viestiä. Meillä voi olla jatkossa pääministerinä tai varsinkin presidenttinä henkilö, joka ei ole sitoutunut yhteistoimintaan tai hänellä on niin paljon hallituksesta poikkeavat kannat, ettei hän halua edistää hallituksen tavoitteita.

Nato-jäsenyys toisi pöydälle myös kysymyksen siitä, miten Suomen osallistumisesta mahdollisiin Naton operaatioihin päätettäisiin.

Hidén viittaa lakiin kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta.

– Merkittävissä kriisinhallintaan osallistumista koskevissa päätöksissä päätöksenteko on lähinnä presidentillä, mutta presidentti tekee päätöksensä yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Lähtökohtana kaikessa on, että presidentin päätösten valmistelu kuuluu valtioneuvostolle, mikä on käytännössä hyvin merkittävä asia.

Presidentillä olisi siis keskeinen asema Natoon liittyvässä päätöksenteossa.

Sen sijaan Venäjä-suhteiden hoitaminen on tuskin palaamassa ennalleen, mikä ohentaa väistämättä presidentin roolia. Raunion mukaan rooli voi jopa kaventua seremonialliseen suuntaan.

– Presidentin rooli on loppujen lopuksi pelkistynyt ulkopolitiikan saralla Venäjä-suhteisiin.

Nordic West Officen toimitusjohtajan Risto E.J. Penttilän mukaan presidentti Niinistön ”hommaksi jää Nato-jäsenyyden hoitaminen, ja seuraavan presidentin ja hallituksen tehtäväksi jää määritellä Suomen ulkopoliittinen linja uudessa tilanteessa”. Penttilä katsoo, että Nato-jäsenyys antaa Suomen ulkopolitiikalle agendan seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Penttilä arvioi, että Suomen kanssakäyminen Venäjän kanssa tulee olemaan ainakin lähitulevaisuudessa ”vähäistä ja varautunutta”.

– Kestää pitkään ennen kuin päästään mihinkään normaaliin kanssakäymiseen Putinin kanssa. Jos siellä valta vaihtuu, varmaan yritetään uudestaan, mutta veikkaisin, ettei Niinistöllä ole intoa palauttaa nopeasti hyviä suhteita. Jokainen on tullut sen verran kovasti petetyksi Venäjän toimesta.