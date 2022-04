Puhemies Matti Vanhanen: Nato-hakemus voidaan käsitellä eduskunnassa muutamissa päivissä

Valtiojohto voi tehdä esityksen Nato-jäsenyyden hakemisesta milloin tahansa. Ajankohtaisselonteon asiantuntijakuulemiset eivät sitä estä, jos kiire tulee, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sanoo.

Eduskunta ryhtyy käsittelemään ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta tämän viikon keskiviikkona, jolloin eduskunta käy selonteosta lähetekeskustelun.

Sen jälkeen ulkoasianvaliokunta laatii selonteosta mietinnön, jota varten se pyytää muilta valiokunnilta lausuntoja. Ulkoasianvaliokunta määrittelee, mihin mennessä lausunnot pitää antaa.

Lue lisää: Kommentti: Selkeästi kirjoitettu selon­teko ei jätä kuin yhden vaihto­ehdon – Suomen tie Natoon alkaa olla selvä

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) korostaa, että valtiojohto voi esittää Nato-jäsenyyden hakemista kesken ajankohtaisselonteon käsittelyn.

– Selonteko muotona on sellainen, että se ei sido valtiojohdon käsiä millään tavalla selonteon käsittelyn aikana. Jos syystä tai toisesta valtiojohto – siis presidentti ja valtioneuvosto – arvioi, että hakemus pitää jättääkin heti, niin heillä on siihen mahdollisuus. Ja he antavat siitä erillisen selonteon tai tiedonannon, Vanhanen kertoo IS:lle.

Nato-jäsenyyden hakeminen eli kakkosselonteon antaminen ei siis ole kiinni siitä, milloin ulkoasianvaliokunta on käsitellyt ykkösselonteon.

– Mutta jos ajatellaan, että ykkösselonteon käsittely ei olisi ehtinyt edes alkaa, niin silloin kakkosselonteon käsittely vie paljon enemmän aikaa eduskunnassa, koska samat asiat pitää kuitenkin perusteellisesti käsitellä, mihin ykkösselonteko antaa nyt mahdollisuuden.

Lue lisää: Puhemies Matti Vanhanen teki hallitukselle aloitteen Nato-jäsenyydestä linjaavasta selonteosta: ”Eduskunnassa on syytä käydä tämä keskustelu”

Vanhasen mukaan prosessin ideana on se, että kaikki olennaiset Nato-jäsenyyteen tai muihin vaihtoehtoihin liittyvät mahdollisuudet ja heikkoudet tulevat käsiteltyä perusteellisesti niin, että asiapohja kannan ottamiseksi on olemassa.

– Jos presidentti ja hallitus päätyvät antamaan varsinaisen jäsenyyttä koskevan ehdotuksen, niin sitten siinä vaiheessa ei enää tarvita eduskunnassa mitään pitkiä keskusteluja eikä asiantuntijakuulemisiakaan välttämättä, vaan voidaan tehdä hyvin nopeasti päätös, jolla harmaata aikaa lyhennetään.

Harmaalla ajalla viitataan Venäjän vaikuttamiselle alttiiseen ajanjaksoon, jolloin Suomi on päättänyt hakea Naton jäsenyyttä, mutta jäsenyyttä ei ole vielä hyväksytty.

Lue lisää: Tässä ovat Natoon hakeutumisen ”vaaran ajan” riskit – näihin keinoihin Venäjä voisi turvautua

Lue lisää: Tutkija: Näistä Nato-maista sotilaita voisi tulla Suomeen ”vaaran ajaksi”

Vanhasen mukaan kakkosselonteon eli Nato-hakemuksen osalta prosessi olisi sama kuin ykkösselonteon osalta, eli eduskunta kävisi lähetekeskustelun, selonteko lähtisi valiokuntaan mietinnön antamista varten ja sen jälkeen täysistunto päättäisi mietinnöstä.

– Sanoisin, että prosessi voisi parhaimmillaan mennä yksittäisissä päivissä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoivat turvallisuuspoliittisesta ajankohtaisselonteosta tiedotustilaisuudessa viime viikon keskiviikkona.

Perustuslaillinen arviointi tehdään Vanhasen mukaan lopullisesti vasta sitten, kun Suomen Nato-jäsenyyshakemus on käsitelty kaikissa Naton jäsenmaissa ja se palaa Suomen eduskuntaan hyväksyttäväksi.

Perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen, tarvitaanko jäsenyyden hyväksymiseen yksinkertainen vai määräenemmistö eduskunnassa.

– Kanta täsmällisesti tarvitaan vasta silloin. Mutta kun mennään poliittisen realismin puolelle, niin kyllä Naton piirissäkin muissa jäsenmaissa on perusteltu oletus, että hakijamaissa on laaja tuki jäsenyydelle.

Vanhasen mukaan yksi tapa mitata laajaa tukea jäsenyydelle on se, eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö ylittyy.

– En usko, että millään tiukalla enemmistöllä koko hakemusta lähetettäisiin.

Jos Nato-hakemusta koskevasta selonteosta äänestettäisiin eduskunnassa, silloin Vanhasen mukaan nähtäisiin, kuinka laaja enemmistö jäsenyyden kannalla on.

Lue lisää: Tässä ovat kansan­edustajien Nato-kannat juuri nyt – jo 106 edustajaa liputtaa jäsenyyden puolesta

Vanhanen johtaa puoluejohtajista ja eduskuntaryhmien puheenjohtajista koostuvaa koordinaatioryhmää, joka voi viestittää valtiojohdolle epävirallisesti eduskunnassa vallitsevasta tuesta Nato-jäsenyydelle kesken ensimmäisen selonteon käsittelyn.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että päätös Suomen Nato-jäsenyydestä tehdään seuraavien viikkojen aikana. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolestaan on todennut, ettei kesä kerkeä tulla ennen hakemuksen jättämistä.

Lue lisää: Marin: ”Ratkaisuja voidaan tehdä tarvittaessa hyvinkin nopeasti”

Voiko jo huhtikuun loppupuolella odotella toista selontekoa?

– En lähde esittämään arvioita. Mutta jonkin verranhan siihen antaa pohjaa se, kun tiedetään puolueiden aikataulut. Suurin osa puolueista on ottanut jo kantaa puolue-elimissään. Osa vielä puuttuu, mutta niidenkin oletettu aikataulu on aika hyvin tiedossa.

Vihreät ottaa kantaan Nato-jäsenyyteen tulevana viikonloppuna 23.–24. huhtikuuta. Marinin mukaan Sdp päättää kannastaan näillä näkymin toukokuun alussa.

– Sanotaan, että puolueiden kanta on lähiviikkoina jo tiedossa. Se kertoo hyvin paljon siitä, minkälainen kannatus myös eduskunnassa olisi.

Vanhasen mukaan selonteon käsittely eduskunnassa ottaa kuitenkin aikansa. Hän ei lupaa, että kaikki asiantuntijat olisi kuultu toukokuun alkuun mennessä.

– Jos yllättäen tulee kiire, niin prosessi on laadittu siten, että valtiojohto voi tehdä esityksen silloin, kun viisaaksi harkitsee. Muutoin tämä pitää käsitellä huolellisesti.

Vanhanen toteaa, että hallitukselta kesti ykkösselonteon laatiminen vähän toista kuukautta.

– Uskon, että eduskunta pystyy aineiston käymään tätä nopeammin läpi.