Kanerva jää historiaan sekä Suomen pitkäaikaisimpana kansanedustajana että ”Ikenä”, jonka kaikki tunsivat ja joka tunsi kaikki.

Kansanedustaja, ministeri Ilkka Kanerva (kok) on kuollut 74-vuotiaana vaikean ja nopeasti edenneen sairauden murtamana.

Viimeiset viikot Kanerva vietti kotonaan Turussa puolisonsa Elinan kanssa.

Vuodesta 1975 yhtämittaisesti eduskunnassa istunut Kanerva on Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja, jonka ura hakee vertaistaan maamme poliittisessa historiassa. Valtioneuvos Johannes Virolaisen (kesk) aikaisemman ennätyksen eduskuntapäivissä Kanerva ohitti syksyllä 2017.

Kanerva ehti olla myös ministerinä kolmessa eri hallituksessa.

Viimeisimmäksi näkyväksi paikaksi Kanervalle jäi puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus, ja hän ehti vielä kommentoida Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Kanervan historiallisen pitkä parlamenttiura heijastui myös arvostuksessa.

Nykyisessä eduskunnassa Kanervan kokemus näkyi ja kuului. Kun Kanerva viime syksynä piti eduskunnan tyhjänpäiväiseksi välihuuteluksi äityneessä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa puheen, koko sali hiljeni ja Kanervaa kuultiin hiiren hiljaa.

Se on harvinaista nykyään.

Vielä helmikuussa Kanerva analysoi Venäjän uhkaa ISTV:n haastattelussa yhdessä puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) kanssa. Haastattelu taisi olla Kanervan viimeinen julkinen esiintyminen, kun pitkälle edennyt syöpä söi jo miestä.

Reservin majurille ja entiselle ulkoministerille puolustusvaliokunta oli kuin hänelle luotu toimintakenttä. Kansainvälisesti verkottunutta Kanervaa kuultiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Eduskunnan Kanerva tunsi kuin omat taskunsa.

Mitäpä muuta voi sanoa miehestä, joka istui eduskunnassa kuudella vuosikymmenellä. Hän oli myös eduskunnan varapuhemies 2003–2007.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Kanervalle ministerin arvonimen 2017.

Kanerva eli ”Ike” oli ja on suoranainen käsite sekä suomalaisessa politiikassa että monella muullakin kentällä, kuten urheiluelämässä. Kanerva oli esimerkiksi Suomen olympiakomitean varapuheenjohtaja 1993–2008 ja Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtajana 1991–2005 ja sen jälkeen SUL:n kunniapuheenjohtaja.

Tiivistäen voi todeta, että kaikki tunsivat ”Iken” ja ”Ike” tunsi kaikki. ”Ike” oli myös valtakunnan tason julkkis, joka käänsi päät kaikkialla, minne hän ilmestyi.

Vastaavaa suhdeverkostoa tuskin on ollut kenelläkään muulla suomalaispoliitikolla. Varsinkin turkulaisille Kanerva edusti pysyvyyttä, sillä hän aloitti Turun valtuustossa jo 1972.

Jos joku oli poliitikko henkeen ja vereen, selkärankaa myöten, niin Ilkka Kanerva.

Eduskunnan kuuluisassa kuppilassa Kanerva opittiin tuntemaan sekä huumorintajuisena että analyyttisenä seuramiehenä, joka opetti myös nuorempia kollegoita talon tavoille.

Kanerva kuului myös niihin poliitikkoihin, jotka eivät eläneet pelkässä omassa kuplassaan. Kanerva tuli toimeen myös muiden puolueiden edustajien ja toimittajien kanssa.

Viime vuosinaan Kanerva puhui erityisen paljon juuri yhteistyön merkityksestä.

Kokoomusnuorten ehdokas Ilkka Kanerva vuonna 1975.

Lokalahdella 28. tammikuuta 1948 syntynyt Kanerva aloitti politiikan jo nuorena Urho Kekkosen kaudella. Eduskuntaan hän tuli 27-vuotiaana, mutta kokoomusnuorissa ja Teiniliitossa hän oli jo uinut sisään suomalaiseen politiikkaan.

Tie kaikkien arvostamaksi parlamentaarikoksi oli toki pitkä ja välillä kuoppainenkin.

Kanervan edustamalla aikakaudella, johon mahtuvat myös suomettumisen pahimmat vuodet, poliitikkojen keskinäisetkin välit saattoivat tulehtua lopullisesti.

Positiivisen Kanervan kanssa kukaan ei jaksanut pitää mykkäkoulua pitkään. Kanerva, jos joku, osasi olla diplomaatti.

Oma lukunsa oli Kanervan poliittinen kielenkäyttö, jossa politiikan ja urheilun termit sekoittuivat keskenään, kun piikkaria lyötiin yhteiskunnan tartanille ja yhteiskunnallinen köli oli välillä pinnan yläpuolellakin.

Kanerva kuului siihen kokoomussiipeen, ”remonttimiehiin”, jotka yrittivät murtaa kokoomuksen tietä Kekkosen aikana ikuiselta tuntuneelta oppositiotaipaleelta. Kuvioon kuului myös yhteistyö Neuvostoliiton suuntaan, mitä Kanerva ajoi jo Kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtajana ennen nousuaan eduskuntaan.

Moni kokoomuslainen katsoi touhua myös närkästyneenä, kun omia poliitikkoja jaettiin vuohiin ja lampaisiin idänsuhteiden perusteella.

Kanervaankin suhtauduttiin kokoomuksessa ristiriitaisesti. Hän oli Kekkosen miehiä ja suhteet Neuvostoliittoon toimivat.

– Jos ei ollut mitään aaninkia, mitä on ulkopolitiikka ja sen realiteetit Kekkoseen ja Neuvostoliittoon tai jos et tajunnut, mitä on Etyk, niin painoarvosi ei ollut kovin häävi, Kanerva sanoi Ylen haastattelussa, kun hän oli ohittanut Virolaisen kansanedustajapäiväennätyksen 2017.

Hallitukseen kokoomus pääsi kuitenkin vasta 1987.

Kanerva onnittelee voittaja Matti Nykästä Keski-Euroopan mäkiviikolla vuonna 1990.

Samalla Kanerva nousi Harri Holkerin (kok) hallituksen kansliaministeriksi.

Sen jälkeen kokoomus onkin ollut hallituksissa niin kiinteästi, että entistä, ulkopoliittisista syistä johtunutta kokoomuksen ikuisen oppositiopuolueen asemaa on nykyään vaikea edes ymmärtää.

Holkerin hallituksessa Kanerva ehti olla myös liikenneministerinä. Esko Ahon (kesk) hallituksessa (1991–95) Kanerva toimi työministerinä pahimman mahdollisen laman aikana. Höykytys oli sen mukaista.

Hjallis Harkimon kanssa purjehtimassa Aucklandin edustalla.

Matti Vanhasen (kesk) kakkoshallituksen ulkoministerinä Kanerva ehti olla vain vuoden 2007–2008, kunnes ministeriys päättyi julkisuudessa hurjaksi paisuneeseen tekstiviestikohuun julkkisnaisen kanssa. Kyse oli Kanervan poliittisen uran pahimmasta takaiskusta, joka Kanerva myös tunnusti uransa vaikeimmaksi paikaksi.

– Se on ehkä eniten lyönyt minua ihmisenä säpäleiksi. Kyllä silloin olin heikoimmillani kuin koskaan. Eikä se ollut hetken asia hoidettavaksi, Kanerva tunnusti Ylen Politiikka-Suomen haastattelussa viime syksynä.

Ero oli väistämätön, vaikka esimerkiksi presidentti Mauno Koivisto kehotti Kanervaa jatkamaan tehtävässään.

Ulkoministeri Ilkka Kanerva saapuu kokoomuksen ryhmähuoneeseen maaliskuussa 2008.

Julkisuus ja maine naistenmiehenä olikin Kanervalle sekä etu että se kantapään heikko kohta, joka saattoi estää Kanervan nousun poliittisesti vielä merkittävimpiin tehtäviin.

Kanerva pyrki myös kokoomuksen puheenjohtajaksi pariin otteeseen 1991 ja 2004, mutta ei onnistunut.

Kanerva esiintyi kuin kala vedessä niin politiikassa kuin julkisuudessakin, erityisesti 1980–90 -luvuilla ja vielä 2000-luvun alussa.

Kanervan ulkoministeriyden kariutuminen kuittaantui ainakin osittain, kun hänet valittiin 2014 Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidentiksi. Kanervasta tuli näkyvä Etyj-poliitikko ja hän on järjestön kunniapresidentti.

Kanerva osoitti politiikassa, että hän on selviytyjä.

Kanerva oli poliitikko sanan varsinaisessa merkityksessä.

Syöpä oli kuitenkin sellainen vastustaja, jonka kanssa Kanervakin jäi kakkoseksi.

Kanervaa kaipaamaan jäävät myös kaksi aikuista lasta, Julia ja Laura.