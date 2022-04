Ruotsalaislehti Expressen kertoi torstaina, ettei Suomi olisi saanut yrityksistä huolimatta turvatakuita Nato-jäsenyyden hakuajaksi.

Suomi ei ole tunnusteluistaan huolimatta onnistunut saamaan hakuprosessin ajaksi minkäänlaisia turvallisuustakuita Natolta tai Yhdysvalloilta siltä varalta, että se päättää hakea Naton jäseneksi, ruotsalaislehti Expressen kertoi eilen torstaina.

Lehti kertoo lähteikseen ”ruotsalaiset hallituslähteet”.

Lehti viittaa presidentti Sauli Niinistön maaliskuun alun keskusteluihin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa arvioidessaan, ettei konkreettisia turvatakuita saatu. Niinistö ja Biden tapasivat maaliskuun alussa pikavauhtia järjestetyssä tapaamisessa Washingtonissa.

IS kävi läpi, mitä keskeiset ministerit ja presidentti ovat Bidenin tapaamisen jälkeen lausuneet mahdollisista jäsenhakuprosessin aikaisista turvatakuista.

Kyse on siitä, puolustaisiko Yhdysvallat Suomea tarvittaessa Venäjän aggressiolta niin kutsuttuna harmaana ajanjaksona jäsenhakemuksen jättämisen ja sen hyväksymisen välillä.

Tässä vaiheessa Suomi ei siis olisi vielä Naton varsinaisten turvatakuiden piirissä. Naton artikla viiden turvatakuut tulevat voimaan vasta jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

Jo ennen Niinistön ja Bidenin tapaamista spekuloitiin sillä, antaisiko Biden Suomelle jonkinlaiset suusanalliset turvatakuut jäsenyysprosessin ajaksi.

Niinistön mukaan Yhdysvaltojen Suomelle antamista turvatakuista ei tapaamisessa keskusteltu. Ainakaan mistään vastaavasta ei tapaamisen jälkeen ilmoitettu julkisuuteen.

– Turvatakuista, niitähän Nato ei myönnä mitenkään väliaikaisesti. Luulen, että siinä suhteessa ei ole mitään uutta, Niinistö sanoin tapaamisen jälkeen Yhdysvalloissa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Lue lisää: Presidentti Niinistö kertoi tapaamisestaan presidentti Bidenin kanssa – katso koko tiedotustilaisuus tallenteena

Lue lisää: Pääkirjoitus: Suomi ja Yhdysvallat tekivät julkisen turvallisuus­poliittisen kihlauksen – Venäjä taatusti sen huomaa, ja hyvä niin

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) matkusti vain pari päivää tämän jälkeen Yhdysvaltoihin ja tapasi Washingtonissa kollegansa Lloyd Austinin sekä muita puolustus- ja turvallisuuspolitiikan edustajia.

Keskustelujen aiheiksi tapaamisissa kerrottiin muun muassa kahdenvälinen puolustusyhteistyö.

Kun Kaikkoselta kysyttiin juuri ennen Niinistön ja Bidenin tapaamista jäsenyyshakuprosessin turvatakuista, hän sanoi, että niistä ”voi käydä lähinnä akateemista keskustelua”.

– Natolla ei automaattisesti tällaista menettelyä ole. Voiko sopia joittenkin jäsenmaiden kanssa jostain muusta, niin sitä en lähde spekuloimaan tässä vaiheessa, Kaikkonen sanoi.

Lue lisää: Puolustusministeri Kaikkonen Ylellä: Nato-jäsen­hakemusta ei ole lähdössä postiin tänään eikä huomenna

Viime viikolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi useiden Nato-maiden tiedustelleen Suomelta Naton ulkoministerikokouksen yhteydessä, millaista turvallisuusapua Suomi tarvitsisi Nato-jäsenhakemuksen käsittelyn aikana.

Haaviston mukaan tarjolla olisi sekä diplomaattista tukea että turvallisuusapua.

– On ihan selvää, että keskeiset Nato-maat ymmärtävät tällaisen tilanteen, jos joku maa nyt hakee Nato-jäsenyyttä, niin ei voi ajatella, että tulisi sellainen turvallisuusuhka siihen väliin, jolla pyrittäisiin jäsenhakemusta häiritsemään tai estämään. Tämä huoli ymmärretään, Haavisto sanoi.

Haavisto ennakoi, että kun hakemus jätettäisiin, Nato-maat tulisivat ulos omilla Suomea tukevilla kannanotoillaan tai sitoumuksillaan.

Lue lisää: Haavisto: Suomelle tarjottu turvallisuusapua Nato-hakemus­prosessin ”harmaan vyöhykkeen” ajaksi

Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg antoi viime viikolla ymmärtää, että Suomelle tarjottaisiin turvaa jäsenhakemuksen jättämisen jälkeen.

– Olen varma, että Suomi on huolissaan tilanteesta siirtymäkauden aikana ja uskon, että me löydämme keinoja turvata tilanteen, Stoltenberg sanoi Ylen mukaan.

Stoltenbergin mukaan turvatakuut voivat tulla ajankohtaiseksi, jos Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-hakemus herättää aggressioita Venäjällä.

Kysymys turvatakuista nousi jälleen esille eilen torstaina, kun valtioneuvosto julkisti Nato-selontekonsa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Tukholmassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Suomen toivovan turvatakuita ajalle, jolloin Nato-hakemusta käsitellään.

Sitä, mistä takuut tarkalleen ottaen tulevat, ei hänen mukaansa vielä tiedetä.

– Meillä on intressi saada takuita harmaaksi ajaksi, eli välille, jossa hakemus jätettäisiin ja kukin parlamentti sen ratifioisi. Kyllä me ennen muuta hakisimme turvatakuita isommilta mailta, kuten Yhdysvalloilta, Britannialta, Ranskalta tai Saksalta. Suomessa on vahva oma puolustus, mutta ilman muuta meidän intressissämme on varmistaa se, että saisimme mahdollisimman kattavat turvatakuut harmaalle ajalle, Marin sanoi.

Lue lisää: Sanna Marin: Näiltä mailta Suomi voi hakea turvatakuita

Kysymys turvatakuista nousi myös useampaan kertaan esille torstaina, kun ulkoministeri Haavisto, puolustusministeri Kaikkonen ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) pitivät Nato-selonteon julkaisun jälkeen tiedotustilaisuuden kansainväliselle medialle.

Kaikkonen ja Haavisto kiersivät kuitenkin kysymykset jäsenyyden ajaksi annettavista turvatakuista toteamalla, että asiasta on keskusteltu paljon.

– En voi juurikaan avata keskustelujen sisältöjä, Kaikkonen tyytyi toteamaan.