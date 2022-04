Näin ulkomaalaisissa medioissa on kirjoitettu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä – Putin työnsi Suomen Naton syliin

Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyyshakemus on ollut esillä ulkomaiden medioissa.

Suomen ja Ruotsin mahdolliseen Nato-jäsenyys on ollut esillä ulkomailla eri medioissa keskiviikkona, kun Suomen hallitus julkaisi turvallisuuspoliittisen selontekonsa ja pääministeri Sanna Marin vieraili Ruotsissa.

CNN:n diplomatiaan erikoistunut kirjeenvaihtaja Nic Robertson sanoo, että mikäli Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon, se olisi juuri päinvastoin kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaisi käyvän Ukrainan sodan seurauksena. Robertson huomautti, että Suomen liittyessä Natoon sotilasliiton raja Venäjän kanssa lähes tuplaantuisi entisestä, ottaen huomioon Suomen ja Venäjän 1340 kilometrin mittaisen maarajan. Robertson arvioi, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys hoituisi nopealla aikataululla.

Myös The New York Times kirjoittaa, että Putinin tarkoitusperät horjuttaa länttä ja Natoa ovat kääntyneet päälaelleen. ”Sen sijaan, että olisi heikentänyt transatlanttista liittoa, hän kiinteytti sitä. Sen sijaan, että olisi jakanut Natoa ja estänyt sen kasvun hän yhdisti sitä. (---) Jos hyökkäys (Ukrainaan) on jossakin onnistunut, niin siinä, että se työntää aiemmin liittoutumattoman maat Naton syliin”, lehti kirjoittaa.

BBC kertoo Ukrainan sodan muuttaneen Suomen ja Ruotsin yleistä turvallisuustilannetta. Samalla maiden kansalaisetn Nato-kannatus on noussut. ”Natolle on annettu uusi tarkoitus ja nyt, mahdollisesti, kaksi uutta jäsenmaata myös”, BBC kirjoittaa.

Useat mediat kirjoittivat myös siitä, että Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys olisi punainen vaate Putinille, ja että maat kaipaisivat turvatakuita jäsenhakemuksen ajaksi.

Newsweek kirjoittaa, että Suomen Nato-hakemus voisi raivostuttaa Putinin. Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys päättäisi toisen maailmansodan jälkeisen ajan, jolloin Venäjä on nähnyt Suomen neutraalina puskurina sen ja lännen välissä.

The Washington Post kirjoittaa, että Helsingin ja Tukholman punnitessa jäsenyyttä avainkysymykseksi nousee, kuinka maita puolustetaan jäsenyysprosessin aikana mahdolliselta Venäjän aggressiolta.

Ruotsalaislehti Expressenissä kirjoitetaan, että naapurimaiden valtasuhteet ovat keikahtaneet. Suomea hallittiin Tukholmasta satojen vuosien ajan, mutta tänä keväänä Ruotsia hallitaan Helsingistä. ”Kun Suomen pääministeri Sanna Marin tuli tapaamaan ruotsalaista kollegaansa keskiviikkona oli diplomatian kielellä ilmaistu viesti selkeä: Nyt menemme Natoon, yhdessä”, ruotsalaislehti kirjoittaa.