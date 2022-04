Pääministeri Sanna Marinin musta nahkatakki valloitti Ruotsin

”Yksikään johtava ruotsalainen poliitikko ei uskaltaisi käyttää...”

Pääministeri Sanna Marin valloitti raikkaalla mustan nahkatakin tuulahduksellaan ruotsalaisten sydämet.

Voi sanoa jopa Marinin nahkatakin valloittaneen Ruotsin.

Monet ruotsalaiset poliittiset kommentaattorit mainitsivat nahkatakin erikseen käsitellessään Marinin ja hänen ruotsalaisen kollegansa Magdalena Anderssonin keskiviikkoista tapaamista Tukholmassa.

Syntyi vaikutelma, kuin lehdistötilaisuudessa olisi ollut kolme osanottajaa, Marin, Andersson ja nahkatakki.

”Tämän jälkeen käytän nahkatakkia koko kevään”, julisti Twitterissä Frida Wallnor, joka on Dagens Industri -lehden pääkirjoitustoimittaja ja politiikan toimituksen apulaispäällikkö.

Twitter täyttyi myös tavallisten ruotsalaisten kehuista. Marinin nahkatakkia pidettiin ”vapauttavana”. Kyseltiin, miten Suomen kansalaisuutta voi hakea.

Eräät eivät malttaneet olla tahdittomasti vertaamatta Marinin tyyliä oman siniseen villakangastakkiin sonnustautuneen pääministerinsä ”tätimäisempään” ilmiasuun.

Ylipäätään nahkatakki oli jotain, mihin Ruotsissa ei ollut totuttu.

Aftonbladetin kolumnisti Oisin Cantwell arvioi, ettei yksikään johtava ruotsalainen poliitikko uskaltaisi käyttää samanlaista vaatetta – ”paitsi ehkä vieraillessaan puolueensa nuorisojärjestön vuosikokouksessa”.

Expressenin Naisten maailma -osiossa kirjoittanut Jonna Bergh ei edes yrittänyt pidätellä itseään suitsuttaessaan ylistystä Marinin asuvalinnalle.

”Marin tuo nykyajan tyylin politiikkaan”, Bergh otsikoi kolumninsa.

”Lopultakin”, Bergh huudahti. ”... pääministeri pitää lehdistötilaisuuden nahkatakissa.”

Bergh oli seurannut Marinin pukeutumista jo ennen nahkatakin saapumista Tukholmaan. Hän mainitsee Suomessa kohauttavalla tavalla ikoniseksi nousseen täysin paidattoman Kalevala-koru -Marinin.

”Sanna Marin kuuluu niihin nuoriin, jotka haluavat ja uskaltavat pukeutua persoonallisesti politiikassa”, Bergh iloitsee.

Suomalainen tyyli-ikoni sai ruotsalaiset kommentaattorit sulamaan vahaksi.

Hän ounastelee, onko politiikan muotikieli muuttumassa ja voisiko sen tulevaisuus olla jotain muuta kuin Angela Merkelin bleiseri tai Ursula von der Leyeninille ominainen pukeutumisen äärimmilleen viety perfektionismi.

Nähdessään 36-vuotiaan Marinin astelevan keskiviikkona lehdistötilaisuuteen mustassa nahkatakissa Bergh uskoi olleensa todistamassa toivoa siitä, että poliitikkomme uskaltavat olla persoonallisia ja modernisoida vaatekaappiensa sisällön.

Bergh kehui Marinin asuvalinnan kokonaisuutta: mustia vapaa-ajan housuja, mustaa poolopuseroa ja mustaa mc-mallista nahkatakkia. Hän pani merkille Marinin poolopuseroharrastuneisuuden.

Bergh näkee nahkatakin tehneen pitkän matkan kapinallisuuden asusteesta tavallisten ihmisten perusvaatteeksi ilman, että se on menettänyt muodikkuuttaan. Poliitikoilla se on kuitenkin äärimmäisen harvinainen, ja virallisissa tilaisuuksia nahkatakkeja ei Ruotsissa näy olenkaan.

Siksi Marinin nahkatakki häkellytti ja ihastutti.

Hän erottuu.

Suomessa Dingo lauloi Nahkatakkisesta tytöstä jo vuonna 1985:

”Hän on nahkatakkinen tyttö. Se sama tyttö on nähnyt helvetin. Nahkatakkinen tyttö. Se sama tyttö on uskonut ihmisiin. Hän on nahkatakkinen tyttö...”

Musta nahkatakki oli vielä parikymmentä vuotta sitten myös taksinkuljettajien vaihtoehtoinen virka-asu Helsingissä.

Se toinen vaihtoehto oli sininen puku, joka tyylillisesti muistutti enemmän Magdalena Anderssonin keskiviikkoista asuvalintaa suhteessa Mariniin.

Nahkatakki oli Tuomas Kyrön esikoisromaanin nimi vuodelta 2001.