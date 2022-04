Haavisto listasi kolme huolestuttavaa muutosta Venäjässä

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta julkaistiin keskiviikkona.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoivat iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa ajankohtaisselonteosta, jonka julkaiseminen käynnistää keskustelun Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

– Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Muutoksen arvioidaan olevan pitkäkestoinen, ulkoministeri Haavisto kuvaili selonteon lähtökohtia.

Haavisto tuomitsi Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan ja kertoi selonteon käsittelevän turvallisuustilanteen muuttumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Ennakkoon suurin kiinnostus liittyi selonteon mahdollisiin johtopäätöksiin Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksista. Haaviston mukaan selonteko ei sisällä johtopäätöksiä eikä siinä esitetä uusia turvallisuuspoliittisia linjauksia. Selonteossa kuitenkin arvioidaan mahdollisen liittoutumisen vaikutuksia Suomelle sekä liittymisprosessia.

– Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustana säilyy kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Säilytämme mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Naton jäsenyyttä, Haavisto sanoi.

49-sivuisessa selonteossa myös todetaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys lisäisi vakautta Itämeren alueella pidemmällä tähtäimellä.

– Venäjän hyökkäyssodan myötä Naton luonne puolustusliittona on entisestään vahvistunut. Nato tarkastelee parhaillaan yhteisen puolustuksen vahvistamista.

Haaviston mukaan selonteon tarkoituksena on mahdollistaa eduskunnalle hyvät edellytykset käyvä perusteellinen ja laaja ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Puolustusministeri Kaikkonen sanoi selonteon antavan hyvän katsauksen turvallisuustilanteen muutokseen, Suomen turvallisuuden vahvistamiseen ja laajemmin varautumiseen.

Kaikkonen sanoi sotilaallisen tilanteen Suomen lähialueille olevan tällä hetkellä rauhallinen, eikä Suomeen kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

– Mutta tulevaisuuteenkin on katsottava.

Kaikkonen painotti että oma kansallinen puolustuskyky on aina Suomen kivijalka. Kaikkosen mukaan myös yhteistyö Suomen jo rakennettujen puolustusverkostojen kanssa jatkuisi Natoon liittymisen jälkeenkin.

– Ne puolustusyhteistyörakenteet, joissa Suomi on mukana, eivät ole yhteisen puolustuksen kantaisia rakenteita. Ne eivät sisällä turvatakuita, Kaikkonen totesi.

Naton jäseneksi liitytään heti täysin oikeuksin tai velvollisuuksin. Kaikkosen mukaan Nato-jäsenyyden tärkein vaikutus olisi pääsy osaksi Naton yhteistä puolustusta ja 5. artiklan turvatakuita. Vastaavasti Suomi tukisi muita liittolaisia yhteisen puolustuksen mukaisesti.

Sisäministeri Mikkonen puhui tilaisuudessa selonteon sisäistä turvallisuutta, vakautta ja hybridivaikuttamista käsittelevistä osista. Mikkosen mukaan Suomi varautuu hybridivaikuttamisen kohteeksi joutumiseen.

Hybridivaikuttamisen keinoihin kuuluu informaatiovaikuttaminen, jonka torjumiseen voivat Mikkosen mukaan kaikki osallistua. Vaikuttamista voi esiintyä esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa, ja sen tarkoituksena voi olla vihan ja vastakkainasettelun lietsominen.

– Tavoitteena voi olla jännitteiden luominen ja vihan lietsonta eri ihmisryhmien välillä. Lisäämällä vastakkainasettelua ja yhteiskunnan sisäisiä jakolinjoja pyritään heikentämään kansallista yhtenäisyyttä.

Mikkonen kertoi myös erilaisten kyberhyökkäysten lisääntyneen. Yritysten ja kriittisten yhteiskunnan toimintojen, kuten vesi- ja energiahuollon ja terveydenhuollon varautuminen hyökkäyksiin on nyt tärkeää.

Suomi on Mikkosen mukaan varautunut myös maahanmuuton käyttöön hybridivaikuttamisen keinona. Väestönsuojeluinfrastruktuuri on Suomessa Euroopan laajin, mutta sitä täytyy Mikkosen mukaan kehittää.

Tiedotustilaisuuden lopuksi ministerit vastasivat toimittajien esittämiin kysymyksiin. Ulkoministeri Haavistolta kysyttiin, mikä nyt julkaistussa selonteossa on tärkein muutos aiemmin tehtyihin. Haavisto kertoi toistavansa sen, miten hän on perustellut Naton jäsenmaille, miksi Suomi on ajatellut että tulevia uhkia varten Nato-jäsenyys voisi tuoda meille turvaa.

Haavisto sanoi käyttäneensä vastauksessaan kolmea argumenttia, jotka liittyvät muutokseen Venäjän toiminnassa.

– Ensimmäinen on se, että Venäjä on selvästi valmiimpi ottamaan suurempia riskejä. Verrattuna aikaisempaan, lähimenneisyyteenkin, Venäjä toteuttaa operaatioita jotka ovat hyvin korkean riskin operaatioita myös Venäjälle itselleen, Haavisto totesi.

Toinen perustelu oli se, että Venäjä kykenee ilman liikekannallepanoa kokoamaan yhteen pisteeseen yli satatuhatta sotilasta painostamaan yhtä naapurimaataan.

– Kolmas asia, joka tässä selonteossa on tuotu esiin ja joka huolestuttaa meitä, on että löystynyt puhe epäkonventionaalisista aseista on lisääntynyt, mukaan lukien taktiset ydinaseet ja kemialliset aseet.

– Nämä ovat niitä turvallisuuteen liittyviä huolia joita tässäkin selonteossa on otettu huomioon.