Ministeri Lindén esitteli lain, jolla lakkoilevat hoitajat voitaisiin kutsua töihin – ei aio viedä sitä vielä hallituksen käsittelyyn

Lindén lykkää kiistellyn lain esittelemistä, sillä hoitajien lakon laajentumista siirrettiin viidellä vuorokaudella eteenpäin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) esitteli tiistaina potilasturvallisuuslain, jonka nojalla lakkoilevaa hoitohenkilökuntaa voitaisiin kutsua töihin.

Lindén ei aio kuitenkaan viedä kiisteltyä lakia vielä hallituksen käsittelyyn, sillä hoitajien työtaistelu on päättymässä kuudessa sairaanhoitopiirissä perjantaiaamuna.

Lakko ei ole päättymässä, vaan keskeytymässä viideksi vuorokaudeksi.

– Tämä (viiden vuorokauden lykkäys) oli se, joka painoi vaakakupissa, Lindén perusteli.

Hoitajien työtaistelu on laajentumassa 20. huhtikuuta, jos työriitaan ei saada sitä ennen ratkaisua.

Käytännössä Lindén ottaa pienen tuumaustauon, sillä hän sanoi pitävänsä lakiesityksen antamista välttämättömänä, jos tilanne näyttää ensi viikon alussa yhtä huonolta kuin nyt.

Lindénin mukaan tilanne on tällä hetkellä ”rakenteellisesti vaarallinen” potilaiden terveysturvallisuuden kannalta.

– On ollut jopa tilanteita, jossa meneillään olevia leikkauksia on keskeytetty ja on siirrytty hoitamaan kaikkien päivystyksellisintä leikkausta.

Tilanteessa punnitaan Lindénin mukaan ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään sekä oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen ja sitä kautta työtaisteluihin.

– Olen asettanut punnukset sen puolesta, että voimme hyvin tarkkarajaisesti rajoittaa jossain määrin työtaisteluoikeutta, koska toisessa vaakakupissa ovat niin isot asiat.

Lindénin mukaan hoitotyötä tehdään tällä hetkellä ”jonkin näköisissä kenttäsairaalaolosuhteissa”.

Lindén mainitsi, että esimerkiksi Helsingin Töölön sairaalassa on 70 potilasta odottamassa päivystyksellistä leikkausta.

Potilasturvallisuuslakia on vastustanut hallituksessa erityisesti vasemmistoliitto. Myös Lindénin oma puolue Sdp on suhtautunut lakiin hyvin kriittisesti.

– Lakia ei tarvitse käytännössä soveltaa, jos suojelutyön määrä on riittävä. Kyse on eräänlaisesta turvaverkosta, Lindén määritteli.