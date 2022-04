Ilkka Kanerva ollut jo liki kaksi kuukautta poissa eduskunnasta – puolustusvaliokunta turvautuu erikoisjärjestelyihin

Puolustusvaliokunnan tilapäinen puheenjohtaja Jari Ronkainen (ps) varautuu johtamaan Nato-prosessille keskeisen selonteon käsittelyä Ilkka Kanervan sairausloman jatkuessa.

Eduskunnan puolustusvaliokunta valmistautuu ensi viikolla aloittamaan valtioneuvoston turvallisuusympäristöä koskevan ajankohtaisselonteon käsittelyn erikoisessa tilanteessa.

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva on ollut eduskunnan istuntoyksikön mukaan henkilökohtaisesta syystä poissaolevana eduskunnasta käytännössä koko maaliskuun sekä huhtikuun alun ajan.

Kanerva ei ole johtanut valiokunnan kokouksia Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. Viimeisin Kanervan johtama kokous oli 22. helmikuuta.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) on kertonut olevansa sairauslomalla, mutta seuraavansa herkeämättä Ukrainan tilannetta ja turvallisuuspolitiikan käänteitä.

Hän kommentoi poissaoloaan itse Twitterissä maaliskuun lopulla.

– Eduskunnan poissaoloistani on herännyt keskustelua. Olen tällä hetkellä sairauslomalla, mutta seuraan herkeämättä Ukrainan tilannetta ja turvallisuuspolitiikan käänteitä, Kanerva kirjoitti.

Puheenjohtajan sairausloma on johtanut valiokunnassa uusiin järjestelyihin.

Puolustusvaliokunta on valinnut keskuudestaan kokoomuksen kansanedustajan Jukka Kopran tilapäiseksi puheenjohtajaksi, mikäli Kanerva ja valiokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps) olisivat molemmat estyneitä vetämään kokousta.

– Meidän on ollut nyt pakko tehdä valiokunnassa sellainen ratkaisu, että on valittu tilapäinen varapuheenjohtaja, jos itse olisin estynyt. Valiokunnan työskentely on pitänyt varmistaa, Ronkainen kertoo.

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps) on johtanut valiokunnan työtä Ilkka Kanervan sairausloman ajan.

Kokoukset johtaakseen ottanut Ronkainen kertoo varautuneensa myös siihen, että valiokunta käsittelee myös huomenna keskiviikkona eduskunnalle annettavan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon hänen johdollaan.

– Olen varautunut siihen, että jos puheenjohtaja ei paikalle tule, niin homma pyörii.

Kokouksen johtaminen etänä ei Kanervalta onnistu. Ronkaisen mukaan puolustusvaliokunnassa on hyvin vähän sellaisia aiheita, joissa voitaisiin käyttää etäkuulemista.

Kokoomuksen ryhmänjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Kanervan suhteen ei ole tällä hetkellä mitään uutta tiedotettavaa.

– Meidän ajatuksemme ovat siinä, että meidän kokenein parlamentaarikkomme toipuisi työkuntoon.

Kokoomuksen ryhmänjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Ilkka Kanervan sairauslomasta ei ole tiedotettavaa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kokoomuksessa ei ole keskusteltu Kanervan mahdollisista sijaisuusjärjestelyistä sen enempää edes siinä tilanteessa, ettei hän olisi valiokunnassa johtamassa selonteon käsittelyä.

– Ei keskiviikko ole mikään ehdoton takaraja mihinkään, Mykkänen vahvistaa.

Siinä tilanteessa, että Ronkainen johtaisi selonteon käsittelyä puolustusvaliokunnassa, olisi perussuomalaisilla johdettavanaan selonteon kaksi keskeisintä valiokuntaa. Ulkoasiainvaliokuntaa johtaa niin ikään perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho.

Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ulkoasiainvaliokunta laatii selonteosta eduskunnalle mietinnön, puolustusvaliokunta lausunnon.

– Me emme vastuuta pelkää. Voimme kyllä ottaa vastuuta, jos sitä tarvitsee ottaa, Ronkainen sanoo.

Selonteko annetaan eduskunnalle huomenna keskiviikkona. Näillä näkymin se kuulutetaan vastaanotetuksi ensi viikon tiistain täysistunnossa ja lähetetään valiokuntiin.

– Sen jälkeen rupeamme sitä työstämään nopealla aikataululla, Ronkainen sanoo.