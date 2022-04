Pekka Haavisto nosti esiin tärkeän tekijän Nato-ratkaisun aikataulussa

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan ulkoasiainvaliokunnan prosessin hitaus tai nopeus on määräävä tekijä.

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle ensimmäisen selonteon Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta tällä viikolla.

Selonteko on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston istunnossa kuluvan viikon keskiviikkona. Eduskunta käy selonteosta lähetekeskustelun ensi viikon keskiviikkona ja sen jälkeen selonteko menee ulkoasiainvaliokuntaan.

IS kysyi ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr), mitkä tekijät vaikuttavat Suomen Nato-ratkaisun aikatauluun.

– Kyllähän ulkoasiainvaliokunnan prosessin hitaus tai nopeus on määräävä tekijä, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksen jälkeen.

Haavisto lisäsi, että selonteon eduskuntakäsittelyn aikana puolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien koordinaatioryhmä peilaa puolueiden kantoja ja katsoo poliittista prosessia eduskuntaryhmien näkökulmasta.

Koordinaatioryhmää johtaa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk).

– En halua eduskunnan aikataulua mitenkään määräillä, mutta sitten, kun eduskunnassa on valmista ja jos siellä on sellainen tunnelma, että Nato-jäsenyyshakemukselle on edellytyksiä, niin totta kai sitten se tulisi toisen selonteon tai tiedonannon muodossa, Haavisto kertoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelu­tunnilla, että kun eduskunnassa on muodostunut konsensus eli jonkinlainen ratkaisu, sen jälkeen valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa antaisi eduskunnalle toisen selonteon tai tiedonannon, jossa se kertoisi oman kantansa Natoon liittymisestä tai liittymättä jättämisestä.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan päätös Natoon liittymisestä on mahdollista tehdä hyvin nopealla aikataululla.

Eduskunta käsittelisi toisen selonteon tai tiedonannon ja mahdollisesti äänestäisi siitä.

– Sen jälkeen olisimme valmiita kertomaan ulospäin kantamme. Ja kyllä se olisi mahdollista tehdä hyvinkin nopealla aikataululla tämä kaikki, Marin sanoi.