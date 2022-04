Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoo, että jäsenprosessin ajaksi mahdollisesti saatavat turvatakuut tulisi julkistaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää mahdollisena, että Venäjä voisi käyttää sotilaallista voimaa Suomea vastaan Nato-jäsenyysprosessin ollessa käynnissä.

– Voisi ehdottomasti. Riippuu täysin heidän riskinottohalustaan, joka on aikamoinen. Olisi väärin ajatella, että ei tässä olisi mitään järkeä, suomalaista pienvaltiologiikkaa ei saa käyttää tässä yhtään, Salonius-Pasternak varoittaa.

Salonius-Pasternakin mukaan Venäjän poliittinen johto voi ajatella, että koska Venäjä on saanut jo nipun sanktioita, lisäsanktioillakaan ei olisi suurta merkitystä.

– Jos nähdään, että niillä toimilla olisi edes pieni mahdollisuus pysyvämmin torpata Suomen tai Ruotsin Nato-jäsenyyttä, ja jos siinä toteutuksessa kuolee pari sataa venäläistä sotilaista lisää, se ei tässä tilanteessa varmasti kauheasti merkkaa siellä poliittisille päättäjille.

Salonius-Pasternakin mielestä olisi virheellistä ajatella, ettei Venäjällä olisi riittävästi joukkoja.

– Kyllä suurvallalla on aina joitakin joukkoja nimenomaan uhrattavaksi, koska itse en näe, ydinaseet pois lukien, miten Venäjä voisi sotilaallisesti tämän (Suomen Nato-jäsenyyden) estää. Se voi luulla, että se voi estää jäsenyyden, mutta onnistumista on vaikea nähdä.

Mahdolliset vaaran kuukaudet alkaisivat siis silloin, kun Suomi jättäisi Nato-jäsenyyshakemuksen.

Salonius-Pasternakin mukaan Suomen pitäisi pyrkiä hankkimaan Nato-jäsenmailta jonkinlaisia väliaikaisia turvatakeita – ja turvatakuut tulisi myös julkistaa, jotta ”Venäjä ei edes harkitse kynnyksen ylittävää toimintaa”.

– On erittäin hyvä, että niistä on viestitty, koska pelote toimii vain, jos sen olemassaolosta tiedetään. Sitten kaikkia ilmatilaloukkauksia, ohjusten lennättämistä yli Suomen – kaikkea tätä voidaan nähdä. En tosin usko, että sillä olisi toivottu vaikutus Suomen poliittisiin päättäjiin, vaan ehkä päinvastoin.

Olisiko riski Venäjän sotilaallisten toimien osalta olemassa vain Nato-jäsenyysprosessin ajan vai olisiko riski ilmassa silloinkin, kun Suomen jäsenyys olisi vahvistettu?

– Prosessin aikana todennäköisyys sille, että Venäjä tekee jotakin, kasvaa. On eri asia, kykeneekö se tekemään mitään, mihin ei olisi vastausta. Kun Suomi on jäsen, riski laskee merkittävästi. Venäjä on uhannut Natoa organisaationa, mutta on pyrkinyt välttämään tilannetta, jossa koko Naton koneisto lähtisi käyntiin. Tämä kertoo jotakin pelotteesta.

Puolustusvoimista viestitettiin IS:lle maanantaina, ettei Puolustusvoimat spekuloi sillä, miten Venäjä mahdollisesti kohdistaisi toimiaan Suomea kohtaan.

Salonius-Pasternak ei näe, että mikään esillä ollut askel olisi sellainen, johon Puolustusvoimat ei kykenisi vastaamaan.

– On tarkoituksella epäselvää, miten Puolustusvoimat vastaa. Do, don’t talk. Ei haluta turhaan lietsoa huolta viestimällä, että Puolustusvoimat on siirtämässä joukkojaan kaakonkulmaan tai vastaavaa. Harjoituksia vaan pidetään. Tiedustelua varmasti lisätään, tiedonvaihtoa eri maiden ja organisaatioiden välillä lisätään. Minkään ei tarvitse näkyä, Salonius-Pasternak sanoo ja lisää, että kertausharjoitusten määrä ja luonne viestii siitä, että eri skenaarioihin on valmistauduttu.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ennakoi Venäjän vahvistavan luoteiskulman puolustustaan, jos Suomi päättää liittyä Natoon.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi sunnuntaina keskustan puoluevaltuuston seminaarissa uskovansa, että Venäjä voisi reagoida Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen vahvistamalla puolustustaan maan luoteisosassa sekä lisäämällä varusteluaan ”meidän kolkallamme Eurooppaa”.

Myös Salonius-Pasternak pitää tätä hyvin todennäköisenä.

– Ihan sotilasteknisenä suunnitteluna se voi olla heidän uhkakuviensa mukaan järkevää. Eri asia on, löytyykö joukko, jolla olisi varusteita ja koulutusta etenkin ottaen huomioon, että aika moni lähialueellamme olleista osastoista on ottanut näin kansanomaisesti sanottuna pataan Ukrainassa.

Mitä joukkojen vahvistaminen itärajalla tarkoittaisi Suomen kannalta?

– Ei kauheasti mitään. Näin olisi voinut tapahtua joka tapauksessa. Venäjän intressissä on linkittää tämä nimenomaan Suomen toimiin ja Nato-jäsenyyteen. Kuten Ukrainan suhteen nähtiin, Venäjä voi lisätä joukkojaan jonkun maan rajoille muutenkin.

Voisiko Venäjä liikuttaa joukkojaan Suomen rajan läheisyyteen?

– Voisi, mutta suuri muutos on se, kuinka paljon Venäjän koulutetuista toimivista joukoista on sidottu Ukrainaan. Jo nyt huomaa, etteivät Suomi ja Nato näyttäydy reaalisesti uhalta Venäjälle, koska muuten kaikkia varuskuntia ei olisi uskallettu tyhjentää.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi IS:lle aiemmin, että Venäjän kyky uhata Suomea on pahasti heikentynyt Ukrainan tappioista.

Hurjimmissa spekulaatioissa on arveltu, että Venäjä voisi jopa yrittää ottaa haltuunsa jonkun pienen alueen Suomen puolella. Näin saataisiin aikaan aluekiista, joka estäisi Natoon liittymisen. Toverin mukaan periaatteessa voisi olla kyse pienestä aseellisesta kriisistä. Suureen hän ei usko, koska Venäjän maavoima on Ukrainassa.

– En usko, että tämä toimisi. Sehän olisi täydellinen kasvojenmenetys Natolle, Toveri sanoi.

– Sittenhän kaikki tulevat Naton laajenemiset voitaisiin näin sabotoida.

Venäjän uskotaan vieneen Ukrainan sotaan joukkoja kaikista Suomen itärajan tukikohdistaan pohjoista Alakurttia lukuun ottamatta.

– Julkisten tietojen mukaan ainakin kaksi Petsamon jalkaväkiprikaatista lähetettyä taisteluosastoa on ammuttu aika rikki. Toinen on lyöty täysin ja toinenkin kärsinyt tappioita. Jäljelle jäävistä miehistä kootaan täydennystä eteläiseen Ukrainaan.

Toverin mukaan prikaati ei pystyisi toteuttamaan hyökkäyskäskyä Suomeen. Sama koskee Kannaksella majaansa pitävää prikaatia, joka on kärsinyt tappioita Harkovan seudulla. Alakurtin prikaatia taas ollaan vasta perustamassa, ja siltä ei todennäköisesti ole kykyä laittaa taisteluosastoja liikkeelle.

Vaikka sota Ukrainassa päättyisi heti, kestäisi pitkään ennen kuin lähellä Suomen rajaa olevat joukot olisivat normaalikunnossa. Niin paljon miehiä ja kalustoa on menetetty. Se vähentäisi niiden uhkaa Suomen mahdollisen Nato-käsittelyn aikana.

Myös periaatteessa Suomea uhkaamaan kykeneviä ohjuksia on kulunut paljon Ukrainassa ja lännen vientisaarrot hidastavat uusien valmistamista.

Merialueiden osalta Suomen kannalta oleelliset ovat pohjoinen Itämeri ja Suomenlahti, jotka ovat pieniä ja kapeita. Siellä syntyvä vaara koskettaa äkkiä koko Suomeen suuntautuvaa meriliikennettä. Venäläisten kannalta tässä on kuitenkin riski. Natoon kuuluvat Baltian maat ovat lähellä, ja esimerkiksi miinavaara koskisi äkkiä niitäkin.

Myös ilmateitse meriliikenteen häiritseminen olisi Toverin mukaan venäläisille haastavaa.

Keskustan varapuheenjohtaja, Suomen puolustuspoliittisesta päätöksenteosta väitöskirjaa valmisteleva Riikka Pakarinen sanoo pitävänsä tärkeänä, että uhkakuvista puhutaan avoimesti, sillä jäsenprosessin aikana kansakunnalta vaadittaisiin ”resilienssiä”.

Pakarinen pitää esimerkiksi mahdollisena, että Venäjä liikuttaisi joukkojaan lähemmäs Suomen itärajaa protestina Nato-pyrkimyksille.

– Se on spekulaatiota, mutta sekin on mahdollisuus, johon pitää varautua. Venäjä on tehnyt Ukrainan puolella jo aikaisemmin sitä, että tullaan lähemmäksi rajaa ja sitten vedetään joukkoja pois eli pidetään valmiutta, mikä aiheuttaa sen, että Suomen täytyisi pitää valmiutta yllä.

Pakarinen ottaa esille myös Itämeren turvallisuuspoliittisen merkityksen.

– Miten mahdollisesti voitaisiin vaikuttaa vaikka merenkulkuun ja vientiimme. Voi miettiä, minkälaiset seuraukset vaikka laivaliikenteen pysäyttämisellä olisi viennin ja tuonnin osalta.

Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen kertoo tukevansa sitä linjaa, mistä puoluevaltuuston kokouksessa päätettiin. Keskusta on valmis tukemaan Suomen Nato-jäsenyyttä, jos valtiojohto sitä esittää.

Pakarisen mielestä Suomen tulisi varautua siihen, ettei jäsenyysprosessin ajaksi saada turvatakuita muilta Nato-mailta. Myös jäsenyyden ratifiointiprosessi voi kestää.

– On todella hieno juttu, jos Naton sisällä pystytään tätä prosessia jollakin tavalla nopeuttamaan. Toki se voi mennä muutamassa kuukaudessa, mutta keskimäärin se on kestänyt vuoden, Virolla se kesti puolitoista vuotta.