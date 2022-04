Tutkija käy läpi Ruotsin Nato-tilannetta: Näin suuri merkitys Suomella on

Ruotsidemokraattien puoluehallitus asettui maanantaina puheenjohtajansa Jimmy Åkessonin kannalle: Ruotsin tulee liittyä Natoon, jos myös Suomi tekee niin.

Suomella on keskeinen rooli Ruotsin mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemisen kannalta, sanoo Ruotsin ulkopoliittisen instituutin vanhempi apulaistutkija ja valtiotieteen tohtori Gunilla Herolf.

Hän pitää Ruotsin liittymistä puolustusliittoon todennäköisenä, mihin vaikuttaa erityisesti Suomen asemoituminen Nato-kysymyksessä. Myös maan kansalaiset arvioivat jäsenyyttä Suomen kautta.

– Eräässä mielipidemittauksessa ruotsalaisista 63 prosenttia halusi liittyä, jos Suomi liittyy, toisessa 59 prosenttia. Nämä tulokset ovat maaliskuun 25. päivältä, Herolf kertoo.

Lue lisää: Enemmistö ruotsalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä, mikäli myös Suomi liittyisi

Suomen ja Ruotsin valtionjohto on keskustellut Natosta ja turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä kevään aikana aktiivisesti. Maiden yhteydenpitoon on suhtauduttu Ruotsissa Herolfin mukaan myönteisesti.

– Moni ajattelee, että olisi hyvin valitettavaa, jos tekisimme eri päätökset tässä asiassa. Se olisi huonoksi molemmille maille.

Myös Suomen aktiivinen rooli Nato-kysymyksen käsittelyssä on otettu Herolfin mukaan Ruotsissa myönteisesti vastaan.

– Monet ovat arvostaneet sitä.

Lue lisää: Suomen ja Ruotsin pääministerit tapasivat Kesärannassa

Lue lisää: Niinistö puhui puhelimessa Ruotsin pääministerin kanssa, joka keskiviikkona lievensi kielteistä Nato-kantaansa

Kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa, Nato-jäsenyyden kannatus nousi Ruotsissa. Kun suomalaisten näkemys kysymykseen tuli ilmi, Naton kannatusluvut nousivat Ruotsissa lisää.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson totesi Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n haastattelussa, ettei hän sulje pois maan Nato-jäsenyyden mahdollisuutta. Ennen muuttunutta kantaansa hän oli todennut, että Ruotsin Nato-jäsenyys horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson.

Ruotsin pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on suhtautunut aiemmin kielteisesti sotilasliiton jäsenyyteen. Nyt puolue keskustelee asiasta, eikä puolueen sisäisistä keskusteluista kerrota julkisuuteen Herolfin mukaan mitään.

Puolueessa on tutkijan mukaan kuitenkin myös Nato-hakemusta kannattavia jäseniä. Pääministeri Anderssonkin on vähitellen muuttanut lausuntojaan.

– Hän sanoo, että menemme [Nato-]prosessin läpi nyt, ja katsomme, mikä on parasta Ruotsin turvallisuudelle. Tietysti olemme hyvin läheisessä yhteydessä Suomeen, mutta prosessi on Ruotsin, Herolf kertoo.

Lue lisää: SVT: Ruotsin pääministeri ei sulje pois Nato-jäsenyyden mahdollisuutta

Maan syyskuussa järjestettävät valtiopäivävaalit vaikuttavat tutkijan mukaan puolueisiin Nato-kysymyksessä.

– Vaalit vaikuttaa sosiaalidemokraatteihin enemmän kuin mihinkään muuhun puolueeseen, koska se on kaiken kaikkiaan keskeinen puolue Nato-kysymyksessä. He eivät halua Naton olevan osa vaaleihin liittyvää keskustelua, vaan he haluavat keskustelun liittyvän muihin aiheisiin.

Koska Naton ei haluta dominoivan valtiopäivävaaleista käytävää keskustelua, tulee puolueen tehdä päätös puolustusliiton suhteen nopeasti. Herolfin mukaan on odotettavissa, että Ruotsi päättää asiasta toukokuun loppupuolella, vaikka monien sosiaalidemokraattien mukaan on valitettavaa, että keskustelu Natosta käydään aikapaineen alla.

Ruotsin muista puolueista maltillinen kokoomus, keskusta, liberaalit ja kristillisdemokraatit kannattavat Nato-jäsenyyden hakemista. Puolueet katsovat, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on selvä peruste sille, että jäsenyyttä tulee hakea.

Herolfin mukaan neljän puolueen myönteinen kanta Natoon ei ollut yllätys, sillä puolueet ovat jo useiden vuosien ajan kannattaneet jäsenyyttä.

Lue lisää: Ruotsikin alkoi pohtia turvallisuus­politiikkaansa – ”Tämä ei ole Nato-selvitys”, painotti ulko­ministeri

Ruotsidemokraatit on sen sijaan linjannut, että Natoon tulee liittyä, jos myös Suomi tekee niin. Puoluehallitus asettui puheenjohtajansa Jimmie Åkessonin kannalle maanantaina.

Lue lisää: Ruotsidemokraatit kannattaa Nato-jäsenyyttä, mikäli Suomikin hakee

Ruotsin vihreät ja vasemmistopuolue eivät Heroflin mukaan kannata jäsenyyttä, eivätkä puolueet ole ilmoittaneet arvioivansa kantaansa uudestaan.

Kun lasketaan yhteen Natolle myönteisten puolueiden määrä, kattaisi se enemmistön Ruotsin valtiopäivien edustajista. Jos valtiopäiväedustajat vastaisivat äänestykseen puolueensa kannan mukaisesti, 349-paikkaisista valtiopäivistä 204 edustajaa kannattaisi Nato-jäsenyyden hakemista.

Ruotsissa jäsenyyden hakemisesta päättää maan valtiopäivät. Herolfin mukaan maan pääministeri Andersson kertoi sunnuntaina, että päätös tehdään kolmen neljäsosan enemmistöllä.

– Uskon, että tämä päätös johtui ruotsidemokraattien asemasta. Ruotsidemokraattien avulla yli 50 prosenttia edustajista kannattaisi Natoa, mutta ei kuitenkaan yli 75 prosenttia.

– On mielestäni hyvin todennäköistä, että sosiaalidemokraatit lopulta päättävät kannattaa Natoon liittymistä. Olisi outoa, jos muut puolueet sosiaalidemokraatteja lukuun ottamatta haluaisivat hakea jäsenyyttä.

Tutkija Gunilla Herolf Nordic region in EU -seminaarissa 2016.

Sosiaalidemokraattien päätöstä odottaa nyt koko Ruotsi, mutta Herolf uskoo, että puolueen kannan muodostamiseen kuluu vielä jonkin aikaa, sillä puoleen sisällä on paljon erilaisia näkökulmia.

Ruotsissa on keskusteltu myös Natoon liittymisen kielteisistä vaikutuksista. Herolfin mukaan ihmiset varautuvat siihen, että Venäjä voi yrittää sabotoida maata. Ihmiset ovat esimerkiksi ostaneet pieniä säiliöitä veden varastoimiseen ja apuvälineitä ruuanlaittoon ilman sähköä.

Ruotsissa uskotaan, että Venäjän yritykset rangaista maata kestäisivät vain vähän aikaa.

– Ruotsi ei ole riippuvainen venäläisestä öljystä tai kaasusta. Olemme melko varmoja, ettei Venäjä pysty rankaisemaan meitä pitkällä aikavälillä, Herolf sanoo.

Ruotsin öljyn tuonti Venäjältä tapahtui spot-markkinoiden kautta, ja maa on jo vähentänyt sitä. Tämän vuoksi Ruotsi ei ole Herolfin mukaan riippuvainen Venäjän öljystä. Kaasu maahan tulee taas pääosin Tanskasta.

Lisäksi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on luvannut Ruotsille ja Suomelle apua mahdollisen jäsenyyden hyväksymisprosessin ajaksi, jos Venäjä ryhtyisi vakaviin vastatoimiin.