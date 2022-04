”Me emme pysty varautumaan sillä tavalla, etteikö mitään pahaa ikinä tapahtuisi, mutta teemme parhaamme”, pääministeri kommentoi mahdollisia Venäjän aiheuttamia uhkia.

Pääministerin haastattelutunti järjestettiin pitkästä aikaa Sanna Marinin (sd) virka-asunnolla Kultarannassa. Koronasta johtuen haastattelu on aiemmin järjestetty etänä.

Suomen mahdollinen hakemus sotilasliitto Naton jäseneksi määritti suurta osaa Ylen pääministerin haastattelutunnista tänään sunnuntaina.

Marin edellytti, että mahdollista hakemusta edeltävän keskustelun tulee olla mahdollisen moniäänistä, avointa ja läpinäkyvää.

Haastattelussa myös nostettiin esiin hakemuksen riskit. Kun Ukrainan presidentti Volodymir Zelenskyi puhui perjantaina eduskunnalle, Ulkoministeriön verkkosivuille kohdistui kyberhyökkäys ja Suomen ilmatilaa loukattiin. Tätä ei ole pidetty sattumana, ja haastattelutunnilla pohdittiin, olisivatko ne varoitus jostakin tulevasta.

Marinia haastatellut Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila arveli, että aika hakemuksen lähettämisen ja sen mahdollisen hyväksymisen välillä voi olla Suomelle vaaran aika, joka ärsyttää Venäjää.

– Valtionhallinto varautuu laajasti erilaiseen hybridivaikuttamiseen ja sen uhkiin. On myös rehellisyyden nimissä todettava, että me emme pysty varautumaan sillä tavalla, etteikö mitään pahaa ikinä tapahtuisi.

– Mutta teemme parhaamme, hän lisäsi.

Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Suvi Hautanen puolestaan mainitsi, että jotkut Nato-maat ovat tarjonneet Suomelle turvallisuusapua tällaisen ”harmaan ajan” yli.

– Käymme kyllä alustavia keskusteluja – niin minä, presidentti kuin puolustusministeri – hyvin laajasti, ja tietenkin intressimme on hakea maksimaalinen turva myös täksi ajaksi, Marin vastasi.

Pääministeri mainitsi keskustelleensa asiasta muun muassa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

Pääministeri pitää henkilökohtaisesti tärkeänä, että ratkaisuja Nato-hakemuksen suhteen tulisi tehdä jo tämän kevään aikana.

Hän ei koe, että päätös kaipaisi kansanäänestystä.

– Ymmärtääkseni kansalaiset ajattelevat samoin. He haluavat luottaa eduskuntaan ja valtion johtoon jolla on paljon informaatiota tästä kokonaisuudesta.

– Erilaisia mielipidemittauksia on tehty, ja vaikka niissä on eroja, on suunta selvä, hän vastasi viitaten suomalaisten tällä hetkellä ennätyskorkeaan Nato-kannatukseen.