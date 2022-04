Marin kommentoi Ylellä Tuomiojan lausuntoja – yhdestä asiasta eri mieltä

Pääministeri sanoi, ettei ala tuomariksi, joka moittisi tai suitsisi kansanedustajia.

Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa ja jäsenyys sotilasliitto Naton kanssa eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, arvioi pääministeri Sanna Marin (sd)

Marin kommentoi Ylellä pääministerin haastattelutunnilla entisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan (sd) kehotusta siitä, että Suomi harkitsisi puolustusliittoa Ruotsin kanssa vaihtoehtona Nato-jäsenyydelle.

Marin sanoi, että Suomi on tiivistänyt yhteistyötä sekä Ruotsin että Naton kanssa. Hän kuitenkin totesi, ettei Natoa vastaavaa puolustusliittoa ole.

Pääministeri sanoi, ettei ala tuomariksi, joka moittisi tai suitsisi kansanedustajia. Hän kannusti kansanedustajia osallistumaan Suomen turvallisuuspolitiikkaa koskevaan keskusteluun.

– Tämä on se aika, kun käymme keskustelua. Erilaisia näkemyksiä saa esittää, hän vastasi.

Tuomioja moitti Hufvudstadsbladetin haastattelussa myös suomalaisen keskustelun ”sotahysteriaa” ja väitti, ettei sen takia keskustelu ole tällä hetkellä analyyttistä.

Tästä pääministeri oli kuitenkin eri mieltä.

– Kyllä se minusta on analyyttistä. Hallitus ja presidentti ovat arvioineet laajasti Ukrainan sodan vaikutuksia Euroopan turvallisuustilanteeseen. Olen keskustellut tästä myös Tuomiojan kanssa, ja minulla on käsitys, että hän on avoin eri ratkaisuille.

Marin kuitenkin korosti, että Nato-päätökseen vaaditaan mahdollisimman laaja tuki.

– Täyteen yksimielisyyteen tuskin päästään, mutta meidän on varmistettava, että valmisteluprosessi on läpinäkyvä ja avoin, pääministeri kommentoi virka-asunnollaan Kultarannassa.