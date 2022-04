Valtio-opin professori kommentoi Tuomiojan ihmetystä herättäneitä lausuntoja

Erkki Tuomiojan kommentit puolustusliitosta Ruotsin kanssa nostivat sunnuntaina pienoisen sisäpoliittisen äläkän. Ilta-Sanomien haastattelema professori Tapio Raunio kuitenkin katsoo, ettei ”tässä ole mitään kauhisteltavaa”.

Erkki Tuomiojan (sd) väitteet suunnitellusta puolustusliitosta Ruotsin kanssa ovat herättäneet ihmetystä Pohjanlahden molemmin puolin.

Tuomioja oli lauantaina väittänyt käyneensä Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin (s) kanssa keskusteluja Suomen ja Ruotsin yhteisestä sotilasliitosta. Ruotsin puolelta vastattiin, ettei asiasta ole käyty sisäpoliittista keskustelua, ja ettei Hultqvist halua kommentoida luottamuksellisiksi katsomiaan keskusteluja.

Ilta-Sanomat tavoitti Tampereen yliopiston valtio-opin professorin Tapio Raunion kommentoimaan Tuomiojan lausumien nostattamaa myrskyä.

Lipsauttiko Tuomioja medialle jotakin sopimatonta?

– En pysty enkä haluakaan spekuloida ihmisten motivaatioilla, sillä nämä käsillä olevat asiat ovat puhtaasti poliittisia valintoja, professori vastaa.

Hän suostuu kuitenkin kommentoimaan keskustelua yleisemmällä tasolla.

UIkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ainakin twiittinsä perusteella eri linjoilla kuin Tuomioja. Hän sanoo, että Suomi ja Ruotsi tekevät asiassa omat ratkaisunsa. Tuomioja on valiokunnan varapuheenjohtaja. Onko tässä nähtävissä pientä valtanokittelua?

– Ei tässä ole mitään epänormaalia tai kauhisteltavaa. On eri puolueita, joiden jäsenillä on erilaisia mielipiteitä. On hyvä, että he tuovat ne esille. Se kuuluu demokratiaan. Kansanedustajien tehtävä on ilmaista mielipiteitään selkeästi. Milloin nämä kannat tuotaisiin esiin, jollei nyt?

Raunio katsoo, että juuri nyt on oikea hetki käydä moniäänistä debattia Natosta.

– On pikemminkin hyvä, että erilaisia näkemyksiä nousee keskusteluun, toivotan ne ehdottomasti tervetulleiksi. On vähän erikoista, että ensin Suomessa valiteltiin 20–30 vuoden ajan, ettei meillä ole Nato-keskustelua, ja nyt kun sitä on, toppuutellaan, ettei sitä saisi käydä. Minusta se on demokratian kannalta vähän ongelmallista.

Lisäksi professorin mielestä on väistämätöntä, että ”näin iso päätös” nostaa esiin vastakkaisia mielipiteitä myös puolueiden sisällä. Häntä kismittää, että keskustelua leimaa ”perinteinen suomalainen ajattelu, että kaikkien pitäisi nyt olla tästä samaa mieltä”.

– Oli Nato-ratkaisu millainen tahansa, ei siitä ole olemassa mitään objektiivista vaihtoehtoa, hän muistuttaa.

Somessa on jopa vaadittu Tuomiojan eroa ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävistä. Vaatimuksen on esittänyt Twitterissä muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri.

– Jos Sdp:ssä katsotaan, että Tuomioja on toiminut puolueen etujen vastaisesti niin heillä on sitten käytettävissään erilaisia sanktiomenettelyjä. Mutta se on sitten pääministerin ja Sdp:n sisäinen asia, Raunio summaa.