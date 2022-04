Annika Saarikko: ”Jos valtio­johto päätyisi siihen, että aika on oikea, olen valmis ottamaan suunnan kohti Nato-jäsenyyttä”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko hakee keskustan puoluevaltuustolta mandaattia Nato-jäsenyyden hakemiseen.

Annika Saarikko sanoi puheessaan, että puolustuksellisen liittoutumisen tarkoitus on nostaa kynnys hyökätä niin korkealle, että sitä ei koskaan ylitetä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko pyytää keskustan puoluevaltuustolta mandaattia Nato-jäsenyyden hakemiseen.

– Puoluevaltuusto antaa valtuutuksen puoluejohdolle ja keskustan edustajille maan hallituksessa kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen, sisältäen Nato-jäsenyyden hakemisen, Saarikon esittämä muotoilu kuuluu.

Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuustolle pitämässä puheessaan, että jos ”valtiojohto yhdessä päätyisi siihen, että askel ja aika on oikea, on hän valmis keskustan puheenjohtajana ottamaan suunnan kohti Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa”.

– Kun on kyse Suomen turvallisuudesta, keskustan on toimittava ajassa. Emme voi odottaa. Puoluevaltuusto on puoluekokousten välillä keskustan ylin päättävä elin. Siksi kannanmuodostus kuuluu nyt teille.

Saarikko sanoi, että kysymystä sotilaallisesta liittoutumisesta on punnittava huolellisesti myös niiden vastuiden ja velvoitteiden kannalta, joita Nato-jäsenyydestä Suomelle seuraisi.

– Turvatakuut tarkoittavat sitoutumista yhteiseen puolustukseen. Kyseessä ei olisi pelkkä palovakuutus, vaan ilmoittautuisimme osaksi vapaapalokuntaa.

Saarikko linjasi vielä vuoden alussa, ettei keskusta kannata Nato-jäsenyyttä. Saarikko muistutti puheessaan, että keskusta on pitänyt yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä.

– Suomen turvallisuusympäristö muuttui aamuyön tunteina 24. helmikuuta Venäjän hyökkäyksen myötä. Kaksi turvallisuutemme peruskiveä, oikeusperusteinen kansainvälinen järjestys ja toimiva Venäjä-suhde murtuivat alta.

Saarikko luonnehti Putinin Venäjää aggressiiviseksi ja arvaamattomaksi sotavallaksi, joka käyttää pidäkkeetöntä voimaa pakottaakseen toisen kansakunnan tahtoonsa.

– Venäläisten joukkojen raakalaismainen väkivalta siviilejä kohtaan tullaan tutkimaan sotarikoksina. Ylitettyään Ukrainan rajan Venäjä on ylittänyt ihmisyyden rajat. Venäjä, jonka kanssa jaamme 1300 kilometriä yhteistä rajaa. Rajan on lopulta tultava vastaan, Saarikko lausui.

Saarikko mainitsi myös, että Suomi on valmis yhä kovempiin pakotteisiin Venäjää vastaan.

–Meillä on nyt Putinin hinnat. Se meidän on kestettävä, koska silmien sulkemisen hinta on kalliimpi.