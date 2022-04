Puolustusministeri Kaikkonen: Jäsenhakemuksen jättäminen mahdollista jo ennen Naton huippukokousta

Antti Kaikkonen ei pidä sattumana sitä, että Suomen ilmatilaa loukattiin ja palvelunestohyökkäyksiä sattui samana päivänä, kun Ukrainan presidentti puhui eduskunnalle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoo, että Nato-hakemuksen jättäminen voisi olla mahdollista jo ennen kesäkuun lopulla Madridissa järjestettävää Naton huippukokousta.

– Olen pannut merkille, että julkisuudessa on pohdittu, että mahdollinen hakemus pitäisi ajoittaa Naton huippukokoukseen. Se on toki yksi vaihtoehto, mutta ei se välttämätöntä ole. Jos haluamme, niin mahdollisuuksia on aikaisemminkin, Naton neuvosto on koolla vähän väliä ja voi ottaa hakemuksen käsittelyyn, Kaikkonen sanoo IS:n haastattelussa.

Kaikkonen sanoi maaliskuun alussa Yhdysvalloissa vieraillessaan, ettei juuri nyt ole oikea hetki Suomen Nato-jäsenyyshakemukselle.

Onko tilannekuvasi muuttunut kuukauden aikana?

– Kriisin alkuvaiheessa Natossa päällimmäisenä oli mielessä, kuinka kriisi saadaan rauhoittumaan. Nyt on nähtävissä, että tämä ei ole valitettavasti ole ohi aivan pian ja näin ollen on mielestäni Suomen asia, haluammeko tässä liikkua ja milloin. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että Suomen hakemus saisi Natossa varsin ripeän käsittelyn. Sen päälle tulisi vielä ratifiointiprosessi jäsenmaissa, joka kestäisi varmasti kuukausia.

Keskustan puoluevaltuusto käsittelee Nato-asiaa Vaasassa tänä viikonloppuna. Keskustan puoluekokous puolestaan järjestetään 10–12. kesäkuuta Lappeenrannassa.

Kaikkosen mukaan keskustan Nato-kannan käsittelemistä ei tarvitse odottaa puoluekokoukseen asti.

– Jos keskustan puoluevaltuusto antaa valtuudet valtiojohdolle keskustan osalta tehdä johtopäätöksiä tässä asiassa – mitä pidän järkevänä – niin siinä tapauksessa keskustan puoluekokous ei ole hakemuksen suhteen ratkaisevassa asemassa. Pääministeri Marin on arvioinut, että kevään aikana harkinta tehtäisiin. Kyllä meillä on lumet sulamaan päin, ei tässä kovin isoja eroja ole aikataulunäkymässä.

Hallitus toimittaa ensi viikolla eduskunnalle selonteon muuttuneesta turvallisuustilanteesta.

Kaikkonen pitää hyvänä, että eduskunta pääsee perehtymään sekä mahdollisen Nato-jäsenyyden hyviin puoliin että mahdollisen Nato-jäsenyysprosessin varjopuoliin.

Antti Kaikkonen on liputtanut aiemmin sotilaallisen liittoutumattomuuden puolesta. Nyt on Kaikkosen mukaan syytä harkita vakavasti Naton jäsenyyttä.

Venäläisen lentokoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla perjantaiaamuna. Ulkoministeriön ja puolustusministeriön verkkopalvelut kaatuivat perjantaina puolen päivän aikaan palvelunestohyökkäyksen seurauksena.

Lue lisää: Venäläisen lento­koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa aamulla

Lue lisää: Ulkoministeri Haavisto arvioi: Hyökkäys ministeriöiden sivuille oli muistutus Venäjältä

Samana päivänä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Suomen eduskunnalle videoyhteyden välityksellä.

Ovatko nämä merkkejä Venäjän avoimesta protestista suomalaiselle Nato-keskustelulle?

– Ilmatilaloukkauksen tahallisuus tai tahottomuus selvitetään, asiaan palataan sen jälkeen. Palvelunestohyökkäykset ovat haastavampia selvittää, niitä voi tehdä periaatteessa mistä päin maailmaa tahansa, mutta sanotaan nyt näin, että kuinka sattuikaan, kuinka sattuikaan, Kaikkonen vastaa.

Kun pyrit keskustan puheenjohtajaksi loppukesästä 2019, linjasit, ettei Nato-korttia pidä pelata. Onko kantasi muuttunut?

– Sotilasliittoon kuulumattomuus toimi pitkään hyvin Suomen ja Ruotsin osalta ja toi osaltaan vakautta Pohjolaan, se on mahdollistanut meille varsin hyvät suhteet itänaapuriin. Nato-kortti on kannattanut pitää hihassa, mutta nyt joudumme vakavasti pohtimaan, kannattaisiko se tässä kohtaa käyttää. Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan ei löydy minkäänlaista oikeutusta ja turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut.

