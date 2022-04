Kommentti: Zelenskyi puhui suoraan toiselle Venäjän hyökkäyssodan kokeneelle maalle – sai koskettavan vastauksen

Volodymyr Zelenskyi muistutti historiallisessa puheessaan väkevin sanoin, että Ukrainan kauhut voivat toistua myös muualla, ellei Vladimir Putinin sotakonetta pysäytetä nyt. Ennen puhetta Venäjä muistutti itsestään epäillyllä Suomen ilmatilaloukkauksella, kirjoittaa Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies Hanna Vesala.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi antoi Suomelle väkevän kuvauksen itänaapurin raakalaismaisesta hyökkäyssodasta Ukrainassa. Zelenskyi puhui eduskunnassa pian sen jälkeen, kun Ukrainassa rautatieiskussa kuoli kymmenittäin viattomia siviilejä.

Zelenskyi vetosi vahvassa puheessa suomalaisten tunteisiin, jotta Ukraina pysyisi kaikkien mielissä sotaviikkojen edetessä toinen toistaan karuimpina. Eduskunta kuunteli historiallista puhetta hiirenhiljaa Suomi-Ukraina-pinssit tanakasti rinnassaan.

– Ymmärrätte varmaan, että jos venäläissotilaat saavat käskyn hyökätä maahanne, he tekevät kaiken saman myös teille. En halua, että joudutte kokemaan sen. Sen mitä he tekivät Butshassa, Zelenskyi sanoi.

Samaan aikaan puhelimen uutisvirta kertoi epäillystä venäläiskoneen Suomen ilmatilan loukkauksesta aamulla Suomenlahdella. Ulko- ja puolustusministeriön verkkosivuihin kohdistui palvelunestohyökkäys. Jälkimmäisen tekijästä ei vielä ole tietoa, mutta valistuneita arvauksia voi esittää.

Häirintää ja muutakin on väistämättä edessä, kun Suomi arvioi turvallisuusratkaisujaan uusiksi ja liki varmasti hakee Nato-jäsenyyttä ennen puolustusliiton kesäkuun Madridin huippukokousta.

Tähän jokaisen suomalaisen on valmistauduttava.

Pään pitää pysyä kylmänä.

Ukrainalle sydämen pitää pysyä lämpimänä.

Entisenä koomikkona ja näyttelijänä Zelenskyi on taitava puhuja. Eduskunnassa etäyhteydessä hänen käheä ja voimallinen puheensa peittyi monotonisen tulkkauksen alle. Osa sävyistä saattoi kadota, mutta Zelenskyin sanat osuivat silti suomalaisia sieluun. Myös Suomen vastaus Zelenskyin kärsivälle kansalle kosketti.

– Te ette taistele ainoastaan oman maanne puolesta, vaan meidän kaikkien puolesta. Kuten pääministerimme hiljattain sanoi, kyse ei ole siitä, voittaako Ukraina, vaan milloin Ukraina voittaa. Voitte luottaa horjumattomaan tukeemme. Ja kun rauha on tullut, me olemme teidän rinnallanne jälleenrakentamassa entistä vahvempaa Ukrainaa. Aivan kuten toivotte. Me seisomme teidän kanssanne, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sanoi.

Siinä Neuvostoliiton/Venäjän hyökkäyssodan kauhut kokenut maa puhui toiselle samankaltaisessa tilanteessa nyt olevalle maalle.

Sanat on muistettava ja pantava täytäntöön silloinkin, kun jälleenrakennuksen aika tulee. Zelenskyi pyysi puheessaan koulutuksen mallimaalta apua erityisesti Ukrainan koulutussektorin uudelleen pystyyn nostamisessa.

Zelenskyi puhui Suomesta yhtenä EU:n moraalisena johtajana Venäjä-pakotteissa ja sen historiallisessa aseapupäätöksessä. Samalla hän laittoi lisää painetta kattilaan ja pyysi Suomen pysymään samalla tiellä, jotta ”pakotecocktailista” tulee yhtä ikoninen kuin ”molotovincocktailista”.

– Olkaa ystävällisiä ja vaatikaa sitä, Zelenkyi sanoi.

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier seurasivat Zelenskyin puhetta eduskuntasalin parvella.

Perjantaina Ukrainassa oli käynnissä Venäjän hyökkäyssodan 44. päivä. Koko maailma muuttui pysyvästi sen alettua 24. helmikuuta.

Zelenskyi ilmestyi eduskunnan kuvaruudulle suoraan työhuoneestaan Kiovasta. Pää tutusti hivenen kenossa. Sota-ajan vaatetuksessa hetkellisesti hyytyvällä etäyhteydellä.

Hän kävi läpi, kuinka venäläiset sotavangit eivät edelleenkään pysty kertomaan selkeää syytä sille, miksi ovat Ukrainassa. Miksi he tappavat siviilejä ohjuksilla? Miksi kaikki raakuus Butshassa ja muilla paikkakunnilla?

– He jatkavat sotimista tietämättä, miksi sotivat meidän maallamme. He käyvät täysin järjetöntä ja julmaa sotaa. Ajoittain herää kysymys, ovatko he lainkaan ihmisiä.

Hän alleviivasi Ukrainan käyvän nyt sotaa paitsi omasta olemassaolostaan myös kaikkien niiden puolesta, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa.

– Aivan kuten teidän rohkeutenne pelasti teidät Stalinin hyökkäykseltä, samalla tavalla meidän rohkeutemme vastustaa tätä hyökkäystä on kestänyt nyt jo 44 päivää.

Kaikesta avusta huolimatta Zelenskyillä oli hyvin oikeutettuja kysymyksiä lännelle. Venäjä ryhmittää parhaillaan joukkojaan uuteen hyökkäykseen. Seuraavat kaksi viikkoa ovat mahdollisesti jo nähtyäkin julmemmat ja äärettömän kriittiset Ukrainalle, mutta samalla Euroopalle.

Ukraina tarvitsee lisää aseita ja Putinin sotakonetta rahoittavien lännen ja Venäjän välisten energiahanojen katkaisua. Zelenskyillä tai pommeihin kuolevilla tavallisilla ukrainalaisilla ei ole aikaa odottaa epäröijiä. Presidentti osui hermoon sanoessaan, että tavalliset ihmiset ymmärtävät Ukrainan avuntarpeet paremmin kuin osa vaikutusvaltaisista johtajista.

Toivoa sopii, että lehterillä presidentti Sauli Niinistön vieressä istunut Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tunsi piston sydämessään ja kertoo siitä liittokansleri Olaf Scholzille.

Saksa on tehnyt Ukrainan sodan alettua ulko- ja turvallisuuspoliittisesti historiallisen käännöksen. Sitä seuranneina viikkoina Scholzin selkärangasta on alkanut puuttua rautaa.

Scholzin kerrottiin tällä viikolla viivyttävän ratkaisua huippuluokan panssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan. Panssarivaunujen toimittamista tukee Scholzin hallituksessa Politicon mukaan vaikkapa vihreä ulkoministeri Annalena Baerbock.

Saksalla ja muutamilla muilla EU-mailla on myös suuria vaikeuksia katkaista energiariippuvuuteensa Venäjään.

Nyt ei ole oikea aika epäröidä, vaan tehdä mahdottomasta mahdollista. Aivan kuten ukrainalaiset tekevät jokainen sekunti omalla maallaan.

Zelenskyistä tuli sodan ikoni heti sen alettua yhdellä lauseella.

– En tarvitse kyytiä, vaan ammuksia, hän sanoi.

Tarpeet eivät ole muuttuneet.

Perjantaina hän sanoi eduskunnalle.

– Vihan on hävittävä, vapauden on voitettava. Ensin Ukrainassa ja sitten kaikkialla maailmassa, missä tyrannia yrittää nostaa päätään.

