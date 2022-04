Pekka Haaviston mukaan Euroopan unionin sanktiolistaa tulee päivittää, koska nyt museoille kuuluvaa taidetta ei ole siinä otettu huomioon.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapasi torstaina lehdistön edustajia Nato-ulkoministerikokouksen jälkeen. Haavisto kommentoi tilaisuudessa Suomen Nato-kysymystä ja Tullin tekemää taiteen takavarikkoa.

Lue lisää: Haavisto: Venäjällä on huoli arvokkaista taideteoksista

Haaviston mukaan venäläiset taide-esineet tulee palauttaa takaisin venäläisille museoille mahdollisimman nopeasti.

– Jos on museoista liikkeellä olevia tauluja, jotka ovat olleet toisissa maissa näyttelyissä, niin kyllähän ne niihin museoihin kuuluvat ja pitäisi sinne saada takaisin.

Lue lisää: Ulkoministeriö kommentoi takavarikoitua taide­­lastia: Venäjältä saatu asia­kirjoja – kuljetukset ”osa kulttuuri­yhteistyötä”

Haavisto sanoo, että Euroopan unionin sanktiolistalla ei ole otettu huomioon tätä erityistilannetta, eli museoiden omistaman taiteen kuljetusta ja siirtoa. EU:n määräyksissä tällaiset erityistilanteet on Haaviston mukaan tarpeen ottaa huomioon.

– Tämä ei ehkä ole edes viimeinen tällainen erä, joka on liikkeellä. Tämä on Brysselissä meidän puoleltamme nostettu esille, että tilanne on muodostunut kohtuuttomaksi.

Euroopan unionin sanktiolistalle kuuluvat Haaviston mukaan nyt kaikki yli 300 euron taide-esineet. Hän arvioi, että unioni korjaa määräyksiään venäläisille museoille kuuluvan taiteen osalta. Asian ratkaisemisyrityksestä on Haaviston mukaan tiedotettu myös Venäjälle.

” Jos on museoista liikkeellä olevia tauluja, jotka ovat olleet toisissa maissa näyttelyissä, niin kyllähän ne niihin museoihin kuuluvat ja pitäisi sinne saada takaisin.

Takavarikoinnin taustalla on EU:n vuonna 2014 antama asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta. Asetusta muutettiin maaliskuussa 2022 kieltämään ylellisyystuotteiden myynti, siirto ja vienti Venäjälle.

Venäjän pitämä puhuttelu Suomen Moskovan-suurlähettiläälle Antti Helanterälle koski venäläisen Tass-uutistoimiston mukaan ainakin Suomen viranomaisten takavarikoimaa venäläistä taidetta. Ulkoministeri on keskustellut asiasta suurlähettilään kanssa ja saanut tältä raportin.

– Venäjällä on huoli omissa museoissaan olleista arvokkaista taideteoksista.

Lue lisää: Venäjä kutsui Suomen Moskovan-suur­lähettilään puhutteluun

Haavisto kommentoi lyhyesti myös Suomen valmistelussa olevia venäläisdiplomaattien karkotuksia.

– Olemme käyneet Pohjoismaiden kesken koordinoivaa keskustelua tästä ja Suomessa nämä päätökset tullaan lähitulevaisuudessa tekemään asianomaisessa järjestyksessä. Asia on selvityksessä ulkoministeriössä.