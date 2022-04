Hallitus antaa ensi viikolla eduskunnalle selonteon turvallisuusympäristön muutoksesta. Nato-jäsenyydestä annetaan toinen selonteko sitten, kun aika on kypsä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo, että Nato-maat ovat kysyneet häneltä, minkälaista turvallisuusapua Suomi tarvitsee sinä ajanjaksona, jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä ja ennen kuin jäsenyys hyväksytään.

– Tässä kohdassa kiitän tietenkin näistä tarjouksista, mutta keskustelu ei ole vielä siinä vaiheessa. Suomessa ei ole tehty päätöstä Nato-jäsenyyden hakemisesta, mutta tällaiseen ajatukseen täälläkin varaudutaan, Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa.

Haavisto on parhaillaan Brysselissä, jossa hän on keskustellut Suomen Nato-prosessin tilanteesta Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin, Ruotsin ulkoministerin Ann Linden ja Nato-maiden ulkoministereiden kanssa.

Haaviston mukaan tarjolla olisi sekä diplomaattista tukea että turvallisuusapua.

– On ihan selvää, että keskeiset Nato-maat ymmärtävät tällaisen tilanteen, jos joku maa nyt hakee Nato-jäsenyyttä, niin ei voi ajatella, että tulisi sellainen turvallisuusuhka siihen väliin, jolla pyrittäisiin jäsenhakemusta häiritsemään tai estämään. Tämä huoli ymmärretään.

Haaviston mukaan Naton päässä näyttää olevan valmiutta siihen, että Suomi ja mahdollisesti myös Ruotsi jättävät hakemuksensa ennen Naton huippukokousta, joka pidetään kesäkuussa Madridissa.

Naton neuvosto päättää jäsenyydestä ja sen jälkeen liittymishakemus lähtee hyväksyttäväksi kaikkiin Naton jäsenmaihin.

– Arviot vaihtelevat neljän kuukauden ja yhden vuoden välillä siitä, kuinka kauan kestää, että 30 maata tämän jäsenyyden hyväksyy, Haavisto kertoi.

Haaviston mukaan ”tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa” prosessia ollaan valmiita kiirehtimään, jotta kaikki jäsenmaat käsittelisivät jäsenyyden kohtuullisessa ajassa.

Haaviston mukaan Nato-maat ymmärtävät aika hyvin Suomen huolen ”harmaasta vyöhykkeestä” jäsenhakemuksen ja jäseneksi hyväksymisen välillä.

Naton artikla viiden turvatakuut tulevat voimaan vasta jäseneksi hyväksymisen jälkeen, mutta sitä ennen Suomea suojaa Haaviston mukaan osittain EU:n artikla 42.7 sekä EU:n ulkopuoliset maat.

Haavisto ennakoi, että kun hakemus jätettäisiin, Nato-maat tulisivat ulos omilla Suomea tukevilla kannanotoillaan tai sitoumuksillaan.

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksista valmistuu ensi viikolla.

IS:n saamien tietojen mukaan selonteko annetaan eduskunnalle näillä näkymin kiirastorstaina ja eduskunnan valiokunnat ryhtyvät käsittelemään sitä pääsiäisen jälkeen.

Samaan aikaan eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk) johtama koordinaatioryhmä käy keskustelua valtiojohdon kanssa eduskunnan kannoista. Ryhmään kuuluvat puolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Mahdollisesta Nato-jäsenyyden hakemisesta annettaisiin todennäköisesti erillinen selonteko eduskunnalle, ja se voitaisiin antaa jo sinä aikana, kun ajankohtaisselontekoa käsitellään eduskunnassa.

– Valtioneuvosto on valmis antamaan mahdollisesti toisen selonteon muodossa tarkemman esityksen silloin, kun aika on siihen kypsä ja valtiojohdon ja eduskunnan näkemykset ovat samanlaiset tästä tilanteesta, Haavisto sanoi.

Haavistolta kysyttiin, miksei valtiojohdon Nato-kantaa sisällytetä ensimmäiseen selontekoon. Hänen mukaansa ensimmäinen selonteko sisältää turvallisuusympäristön kuvauksen ja aikataulu mahdollistaa puolueille kantojen muutoksen.

Haavisto johtaa ajankohtaisselonteon valmistelua. Hänen mukaansa selonteko on noin 30 sivua pitkä. Puolet siitä käsittelee ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja toinen puoli Ukrainan kriisin muita vaikutuksia.

Haavisto kuvasi Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen niin, että Venäjän halu ottaa riskejä omissa sotilaallisissa operaatioissa on selvästi kasvanut. Lisäksi Venäjällä on voimaa kerätä yli 100 000 sotilasta naapurimaataan vastaan ilman liikekannallepanoa. Kolmanneksi aiempaa vapaampi puhe kemiallisista aseista ja ydinaseista on lisääntynyt.

Haaviston mukaan näihin lisääntyneisiin turvallisuusuhkiin Suomi ei välttämättä pystyisi itse vastaamaan omin keinoin, eikä EU:n artiklaan 42.7 liity harjoittelua eikä komentorakenteita.

– Meillä on ollut jo vuosia Nato-optio omissa selonteoissamme eduskunnan hyväksymänä sellaisia tilanteita varten, että turvallisuusympäristö muuttuisi omalla alueellamme. Nyt eduskunta pääsee arvioimaan sitä, onko nyt juuri kysymys niin suuresta turvallisuusympäristön muutoksesta, että Nato-optio tulisi käyttää.

IS:n tietojen mukaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta osiosta ei ole tulossa linjaava, vaan siinä kuvataan ajankohtaista, muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta.

Osiossa käydään läpi Suomen eri kumppanuuksia, kuten Euroopan unionin, Ruotsin, Norjan, Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa tehtävää yhteistyötä, ja arvioidaan miten nykyiset puolustusyhteistyökuviot vastaavat muuttuneeseen turvallisuusympäristöön. Vaihtoehtona on hakea Nato-jäsenyyttä. Osio ei ole vielä valmis, joten lopulliset muotoilut esimerkiksi Nato-jäsenyyden vaikutuksista eivät ole vielä selvillä.

Osiota valmistellaan Haaviston johtamassa ulkoministeriön työryhmässä, jossa on edustus tasavallan presidentin kansliasta, valtioneuvoston kansliasta ja puolustusministeriöstä. Osio käsitellään TP-UTVA:ssa eli tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa ennen kuin valtioneuvosto hyväksyy selonteon ja antaa sen eduskunnalle.

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen osion lisäksi selontekoon tulee kolme muuta osiota, jotka käsittelevät muuttuneen turvallisuusympäristön taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta ja varautumista, rajaturvallisuutta ja hybridivaikuttamista sekä kyberturvallisuutta. Näitä osioita valmistellaan ministeriryhmissä.