Main ContentPlaceholder

Politiikka

Video: Suomi Naton jäseneksi? Tällä tavalla jäsenyys­hakemus etenee – nopeudella on todellakin merkitystä

Suomen Nato-jäsenyyden kannatus on ollut kovassa nousussa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on todennut, että mikäli Suomi päättäisi hakea Natoon, prosessi voisi olla ”suhteellisen nopea”. Jos Natoon mennään, jäsenyyshakemuksesta on vielä päätettävä kansallisesti ja lisäksi saatava tuki jokaiselta jäsenvaltiolta. Katso videolta, miten jäsenyyttä haetaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki