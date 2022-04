Naton kannalle kääntynyt kansa hakee varmuutta, että Nato-hakemus myös jätetään ja Natoon liitytään. Siksi kokoomuksen kannatus on noussut hurjasti Ylen gallupissa kuukauden sisällä, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Jos joku luuli, ettei Venäjän rikollinen hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta näy kotimaan politiikassa ja puolueiden kannatuksessa, väärin luuli.

Ensin kansa siirtyi useissa gallupeissa joukolla Nato-jäsenyyden kannattajiksi.

Nyt se käy ilmi myös puolueiden kannatuksessa.

” Selitys on selvä: Nato-jäsenyyden kannalle siirtynyt kansa hakee Petteri Orpon johtamasta oppositio-kokoomuksesta varmuutta, että Nato-hakemus myös jätetään – ilman vatulointia, niin pian kuin mahdollista.

Natoa 16 vuotta virallisesti kannattanut kokoomus on ottanut hurjan kannatusloikan.

Ylen tuoreessa gallupissa kokoomuksen kannatus on noussut kuukaudessa eli sodan alkamisen jälkeen 3,5 prosenttiyksiköllä 26,1 prosenttiin.

Kokoomus ole koskaan päässyt Ylen mittauksissa vastaavalle tasolle.

Selitys on selvä: Nato-jäsenyyden kannalle siirtynyt kansa hakee Petteri Orpon johtamasta oppositio-kokoomuksesta varmuutta, että Nato-hakemus myös jätetään – ilman vatulointia, niin pian kuin mahdollista.

Taloustutkimus toteutti Ylen kyselyn siis heti sodan alun jälkeen 2.3.–5.4.

Sdp:n kannatus on noussut 0,5 prosenttiyksikköä 19 prosenttiin, mutta perussuomalaiset on tippunut 2 prosenttiyksikön verran 13,6 % prosenttiin ja kepu 1,1 prosenttiyksiköllä 12,3 prosenttiin.

Tulos kertoo, että Naton suhteen jahkailu ei kannata – vaikka puolueet ovat toistelleet presidentti Sauli Niinistön mantraa ”ei viivytellen, mutta huolella”.

Sdp ja keskusta ovat käyneet sisäistä Nato-keskustelua varovaisesti ja hitaalla sytytyksellä.

Päätösprosessi tuntuu olevan puolueille niin tärkeä – vaikuttaa paikoin, että jopa päätöstäkin tärkeämpi – että varsinaista Nato-linjaa ei ole kuultu. Suurista puolueista muilta kuin kokoomukselta, jolla se on vanhastaan myönteinen. Samoin kuin Rkp:lla.

Gallupin tulos on signaali erityisesti hallituspuolueille, keskustalle ja Sdp:lle.

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu puhumaan Natosta Vaasaan tulevana viikonloppuna.

Sielläkään Natosta ei päätetä, vaan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) hakee mandaattia jatkaa turvallisuuspoliittista keskustelua hallituksessa, eli yhden sortin löyhää Nato-mandaattia.

Osa kepulaisista haluaa siirtää päätöksen kesäkuun puoluekokoukselle.

Yksi heistä on Paavo Väyrynen, joka tänään ilmoitti pyrkivänsä myös keskustan johtoon kesän puoluekokouksessa. Väyrynen on haastateltavana tänään IS:n HAAPALA-TV:ssä kello 17.17.

Sdp:n puoluevaltuusto oli jo koolla, mutta se kokoontuu toukokuussa ylimääräiseen kokoukseen linjaamaan Nato-kantaansa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja johto on jo Naton puolesta, mutta sotaisa ja vaikea aika ei suosi populistisia puolueita, ei vaikka Riikka Purra (ps) päällään seisoisi – tai siis pikemminkin jättäisi seisomatta.

Mutta kokoomusta se suosii.

Pilapiirtäjä Kari Suomalaisen aikoinaan luoma parodia kokoomuksen kypäräpäisestä papista alkaa näyttäytyä todelta.

Ja kansa näyttää kypäräpäiseen pappiin nyt luottavan, kun Venäjä on alkanut riehua Euroopassa kuin järjetön hullu.

Vaaleihin on enää vajaa vuosi.

Vuoden kuluttua ollaan aloittelemassa hallitusneuvotteluja – todennäköisesti juuri kokoomuksen Petteri Orpon johdolla.

Monen tekee mieli aloittaa gallupin pohjalta myös hallituspohjan rakentaminen.

Sinipunaahan se pukkaa lukujen perusteella.

Orposta pääministeri, Sanna Marinista (sd) valtiovarainministeri jne.

Ajat ovat kuitenkin niin vaikeat, että Suomi saattaa tarvita normaalia laajapohjaisempaa hallitusta.

Suomi saattaa olla vaaleihin mennessä jo Naton jäsen, todennäköisesti onkin.

Siinä on myös Orpon vaikea rasti. Kun Suomi on Natoon liittynyt, myös jäsenyyden haasteet ja ongelmat tulevat esiin. Eli jos kannatushuippu on vain Nato-piikki, se voi myös sulaa.

Eduskuntavaalien jälkeen on vuosi aikaa presidentinvaaleihin. Mikään ei osoita, että ajat helpottaisivat.

Silloin Sauli Niinistöllekin pitäisi löytää seuraaja. Mistähän edes Niinistön saappaat melkein täyttävä ehdokas löytyy?