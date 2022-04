Niinistö kertoi alkuvuodesta muuttaneensa mieltään Natosta.

Vihreiden europarlamentaarikko ja puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö kertoo ruotsalaisen Expressen-lehden haastattelussa olevansa 90 prosentin varma siitä, että Suomi jättää Nato-hakemuksen. Hän arvioi, että hakemus tullaan jättämään toukokuun lopussa.

– Suomen kaikissa puolueissa on vakuuttava enemmistö, joka sanoo samaa: Venäjään ei ole mahdollista rakentaa normaaleita suhteita, turvallisuustilanteemme on heikentynyt, meidän täytyy olla valmistautuneita ja Nato-jäsenyyttä on parempi hakea aikaisin kuin liian myöhään, Niinistö kertoo.

Niinistö kertoi alkuvuodesta muuttaneensa mieltänsä Natosta, johon hän aiemmin suhtautui kriittisesti. Tällöin hän arvioi, että Suomi voisi hakea puolustusliiton jäsenyyttä viiden vuoden sisällä.

Expressen-lehden haastattelussa Niinistö kertoo uskovansa, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys parantaisi puolustusliittoa ja vahvistaisi myös Euroopan unionia.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson vieraili Suomessa tammikuun alussa ja tapasi pääministeri Sanna Marinia (sd.). Tällöin pääministerit kertoivat yhteisessä tiedotustilaisuudessaan, että Suomi ja Ruotsi tiivistävät yhteistyötään Ukrainan sodan seurauksena.