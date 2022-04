Myöskään pääministeri Sanna Marin (sd) ei halunnut kommentoida asiaa. Vasemmistoliitto ei ole valmis viemään lakia eteenpäin.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman potilasturvallisuuslain eteneminen näyttää epävarmalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ei halunnut kommentoida asiaa keskiviikkona eduskunnassa.

Epäselvää on, aikooko Lindén esitellä lakia eduskunnalle. Myöskään pääministeri Sanna Marin (sd) ei halunnut kommentoida asiaa.

Lain nojalla voitaisiin velvoittaa hoitajia tulemaan töihin kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat haukkuneet lakia ”pakkolaiksi” ja katsoneet, ettei sille ole perusteita. Hoitajalakko on ollut käynnissä perjantaiaamusta lähtien.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) on ilmoittanut, ettei vasemmistoliitto ole valmis viemään lakia eteenpäin.

– Emme usko, että se parantaisi reaalisesti parantaisi potilasturvallisuutta, se olisi omiaan eskaloimaan työmarkkinatilannetta, Sarkkinen totesi eduskunnassa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi, että kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön asia.

– Lähden siitä, että ministeri Lindén tietää, mitä hän tekee.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi keskiviikkona Lindénin kuultavaksi potilasturvallisuusasiasta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kertoo, että taustalla oli koko eduskuntaa koskettava tarve saada ajankohtaista tietoa tämän hetkisestä tilanteesta.

– Saimme katsauksen, missä mennään. Oma toiveeni on, että osapuolet pääsisivät neuvotteluissa nopeasti ratkaisuihin.

Onko potilasturvallisuus vaarantunut jo lakon vuoksi?

– Onhan siellä kentällä ongelmia ollutkin, mutta pääviesti oli, että parempaan suuntaan on menty. On selvää, että kun näin laajoja lakkoja ei ole ollut vuosikymmeniin, niin aina siinä on alkuun hakemista. Tärkeää on, että paikallisesti löydetään neuvotteluteitse suojelutyön paikat ja määrät, ettei kenenkään henki ja terveys ole uhattuna.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kirjoitti Twitterissä, että työmarkkinaneuvotteluihin tulisi lähettää viesti ”pelivarasta”. Saramo lisäsi tämän edellyttävän sitä, että ”satoihin miljooniin nouseva hinta on varaa maksaa”.

Lohi ei halunnut ottaa kantaa siihen, tulisiko hallituksen ratkoa työmarkkinariitaa rahalla.

– Tärkeintä on, että työmarkkinaosapuolet käyvät palkkaneuvotteluja. Se, että tarvitaanko potilasturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö, saa olla valtioneuvoston arvioitavana.