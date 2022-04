Ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikön mukaan Suomi ei ole poikkeustapaus, vaan venäläistä omaisuutta on takavarikoitu muissakin EU-maissa.

Tulli piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden takavarikoimaansa venäläiseen taidekuormaan liittyen. Tulli ilmoitti maanantaina pysäyttäneensä kolme kuormaa EU-pakotteiden alaisia tuotteita Vaalimaalla viikonloppuna. Tapauksesta on aloitettu esitutkinta, jonka rikosnimikkeenä on törkeä säännöstelyrikos.

Tullin tiedotustilaisuudessa tapausta kommentoi ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen. Sepposen mukaan taide-esineiden takavarikoinnin taustalla on Euroopan unionin vuonna 2014 antama asetus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

Asetukseen on tehty maaliskuussa 2022 muutos, joka kieltää ylellisyystuotteiden myynnin, siirron ja viennin Venäjälle. Kielto koskee muun muassa taideteoksia sekä kokoelma- ja antiikkiesineitä.

Selvityksessä on paljastunut, että takavarikoidut taide-esineet ovat olleet lainassa ulkomaisissa museoissa ja ne ovat osa Venäjän kulttuuriperintöä. Takavarikoituja taide-esineitä koskee siis myös YK:n sopimus vuodelta 2004, joka käsittelee muun muassa kulttuuriomaisuuden suojelemista.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen kommentoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että taide-esineisiin kohdistuu paitsi EU:n pakotteet myös YK:n kansainvälinen sopimus kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Sepposen mukaan taide-esineiden rahallinen arvo ei tässä tapauksessa vaikuta pakotteisiin tai päätökseen takavarikosta tai sen purkamisesta. Kuormien arvo on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa.

– Meidän tulee tarkastella lainsäädäntöä, eli pakotteita, ja lisäksi on huomioitava kansainvälinen oikeus koskien kulttuuriperintöä. Nämä otetaan huomioon ja tämä tavara tietysti turvataan, jotta se saa arvoisensa olosuhteet ja pysyy täydellisessä kunnossa.

Sepponen kertoo, että YK:n sopimuksen vaikutusta tilanteeseen arvioidaan parhaillaan ja asiasta on oltu yhteydessä Euroopan komissioon.

– Komissio on katsonut, että on täysin perusteltua väliaikaisena toimena pysäyttää lähetykset ja tutkia mitä niissä on.

EU:n pakotteiden sisältöön voi tulla vielä muutoksia, mikä vaikuttaa tilanteeseen, Sepponen kertoo. Hän ei osaa arvioida, kuinka nopeasti tilanne ratkeaa. Sepponen sanoo, että keskusteluyhteys Venäjään on ollut toimiva.

– Sieltä on saatu asiakirjoja, joilla on voitu vahvistaa kuljetusten olevan osa kulttuuriyhteistyötä, joten tätäkin puolta on pystytty hoitamaan tuloksellisesti, mikä auttaa nopeuttamaan jatkoselvityksiä.

Tullin tekemä takavarikointi on poikkeuksellinen, sillä muunlaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa sitä ei olisi Sepposen mukaan tapahtunut. Venäjään kohdistuu Pohjois-Korean jälkeen laajimmat pakotetoimet, ja taloudellisesti ne ovat Sepposen mukaan kaikkein voimakkaimmat.

– Niin kauan kuin Venäjä jatkaa ja pahentaa sotaansa ja kärsimys Ukrainassa lisääntyy, varmasti pakotteita asetetaan myös lisää.

Sepponen uskoo, että vastaavia tapauksia tulee EU:n jäsenmaille vastaan jatkossakin.

Venäläistä omaisuutta on takavarikoitu jo muissakin EU-maissa, eikä Suomi ole Sepposen mukaan poikkeava tapaus. Hän sanoo, että esimerkiksi huvijahteja on eri artiklojen perusteella takavarikoitu, vaikka ne eivät suoraan vertaudukaan taide-esineiden kaltaiseen kulttuuriperintöomaisuuteen.

Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen aikana. Venäjä on ratifioinut alkuperäisen, vuoden 1954 version sopimuksesta, mutta ei sen toista pöytäkirjaa, joka tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 2004.

Sopimuksen allekirjoittaneiden mukaan ”minkä tahansa kansan kulttuuriomaisuudelle aiheutettu vahinko on menetys koko ihmiskunnan kulttuuriperinnölle”. Suojelulla sopimuksessa tarkoitetaan kulttuuriomaisuuden turvaamista ja kunnioittamista sodan vaikutusten varalta.