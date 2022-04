Hallitus päätti eilen kehysriihessään antaa Puolustusvoimille viiden vuoden aikana noin kolme miljardia euroa lisärahaa, valtaosa menee asehankintoihin.

Puolustusvoimille tehdään liki kolme miljardin euron lisäsatsaukset.

– Puolustuskyvyn parantaminen aloitetaan välittömästi, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi.

Toukokuun lisäbudjetissa Puolustusvoimat saa lisää 700 miljoonaa euroa, ensi vuonna 788 miljoonaa euroa ja vuosina 2024–2026 lisäeurot 408–536 miljoona euroa vuosittain.

Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja turvallisuustilanteen muuttuminen pysyvästi.

Mihin Puolustusvoimien lisävarat sitten käytetään?

Valtaosa lisäeuroista menee asehankintoihin, vajaat 2 miljardia euroa.

Ostoslistalle kuuluu panssaritorjunta- ja ilmatorjunta-aseistusta, meri- ja ilmapuolustusohjuksia, tykistön ampumatarvikkeita ja kenttähuoltomateriaalia.

Puolustusministeri Kaikkonen ja Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen eivät kovin tarkasti avanneet, mitä aseita Suomeen on parilla miljardilla tarkoitus ostaa.

Kaikkosen ja Kivisen mukaan Suomeen hankitaan lisää jo käytössä olevia asejärjestelmiä, ja lisäpanostus lennokkeihin on tulossa.

– Myös uusia lennokkisuorituskykyjä hankitaan. Lisäksi näillä hankinnoilla vahvistetaan tiedustelukykyä ja kyberpuolustusta, Kivinen totesi.

Komentaja Kivinen kertoi kieli keskellä suuta, mitä asejärjestelmiä Suomeen ostetaan.

– Merkittävä osa lisärahoituksesta menee ampumatarvikkeisiin ja ohjuksiin. Sellaisiin asejärjestelmiin, joita meillä on jo nyt käytössä. Muistutan siitä, että meillä on normaali puolustusvoimien kehittäminen.

– Selvitämme joidenkin hankkeiden nopeuttamismahdollisuuksia. Ja kuten mainitsin, tulemme lennokkijärjestelmien käyttöönottoa tässä nopeuttamaan. Siinä kohtaa selvitetään hyötykuormalla varustettujen lennokkien soveltuvuus Suomen oloihin, Kivinen kertoi.

Suomi on esimerkiksi jo aiemmin tehnyt päätöksen hankkia uusia korkean ilmatorjunnan ohjuksia, korkeatorjuntaohjuksia, tarjouskilpailussa loppusuoralla on nyt kaksi israelilaista asevalmistajaa.

– Meillä on käynnissä korkean torjunnan kehittämishanke. Siinä on kilpailutus käynnissä. Se asia on putkessa jo ennen, tämä ei tuo siihen muutosta. Olemme varautuneen sen hankkimaan jo vanhallakin rahoituksella, Kaikkonen muistutti.

Panssaritorjunnassa vastaavasti on ostettu muun muassa eteläkorealaisia panssarihaupitseja.

– Tämä K9, niin sanottu moukarihaupitsi, siitä meillä on optio. On mahdollista, että sen lunastaminen tulee kysymykseen osana kokonaisuutta, Kaikkonen sanoi.

Komentaja Kivinen tiivisti IS:lle, mitä aseita Suomeen aiotaan lisäeuroilla ostaa.

– Tässä hankitaan ammuksia ja ohjuksia olemassa oleviin järjestelmiin. Ja sitten tässä oli esillä K9-option lunastaminen, ja lennokit sanoin aikaisemmin.

– Meidän peruskehittämisessä on asioita, jotka tulevat samaan aikaikkunaan. Korkean ilmatorjunnan tavoite on, että vuodenvaihteen tietämillä saataisiin siitä päätös. Se on tärkeä suorituskyky meille, Kivinen kertoi.

Niin sanottuihin toimintamenoihin Puolustusvoimat saa vuosittain 129-201 miljoonan euron lisäyksen.

Tällä rahalla palkataan 500 henkilöä Puolustusvoimien leipiin, huolehditaan kaluston kunnossapidosta, alueellisen koskemattomuuden valvonnan resursseista, ja vaikka siitä, että raha riittää polttoaineisiin.

– Palkkaamme määräaikaisiin tehtäviin siviilihenkilöstöä, johon sisältyy myös eläköityneitä sotilaita. Ja sopimussotilaita, joiden merkitys joukko-osastoissa on tärkeä. Kivinen kertoi.

– Meille tulee myös lisäkuluja alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta tässä muuttuneessa tilanteessa. Materiaalin kunnossapitoon kohdistetaan kymmeniä miljoonia. Ampumatarvikkeiden ja vara-osien varastomääriä kasvatetaan pysyvästi, Kivinen luetteli.

Toimintamenojen lisäeuroilla on tarkoitus myös tuplata reserviläisten kertausharjoitukset. Jos nyt vuosittain kertausharjoituksissa on käynyt noin 19 000 reserviläistä, määrä aiotaan lisätä 10 000:llä.

Hallituksen eilisen kehysriihipäätöksen mukaan muutama miljoona lisäeuroa on menossa vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Maanpuolustusjärjestöt ovat saaneet budjettivaroja 3,2 miljoonaa euroa ja nyt summa yli kaksinkertaistetaan 8:aan miljoonaan euroon.

Tällä on tarkoitus vastata kansalaisten tarpeisiin osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja koulutukseen.

Kaikkonen muistutti, että Suomi on viime vuosina tehnyt historiallisen suuria panostuksia puolustukseen: Merivoimille hankittiin Laivue 2020 -hankkeessa neljä uutta korvettia, Ilmavoimat saa uudet F-35 hävittäjänsä ja nyt puolustusmäärärahoja lisätään kohtuullisesti.

– Olemme uuden tilanteen edessä. Kaikki totuttu on haastettu. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tarkoittaa sitä, että meidän on Suomessa uudelleen tarkasteltava puolustustamme. Tavoitteemme on, että sota ei koskaan tulisi meidän rajoillemme.

– Tässä maassa asuu kansa, jolla on tahtoa ja kykyä puolustaa omaa maataan. Tämä on kaikkien hyvä tietää. Puolustuksemme on perustaltaan hyvässä kunnossa ja sitä edelleen vahvistetaan tilanteen edellyttämällä tavalla, Kaikkonen sanoi.

Tämän vuoden budjetissa puolustukselle oli varattu 5,1 miljardia euroa, ja kehysriihessä Puolustusvoimille annettiin viidelle vuodelle noin 3 miljardia euroa lisää.