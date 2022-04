Jos Ukraina olisi antautunut, seuraisimme Jussi Halla-ahon mukaan tällä hetkellä teollisen mittakaavan joukkomurhaa Ukrainassa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) maalaa Twitterissä synkän kuvan Venäjän aikeista Ukrainassa.

Vaikka kaikki ovat järkyttyneitä ja raivostuneita Buchan kaupungista levinneistä kuvista, ei Halla-ahon mukaan tulisi kadottaa kokonaiskuvaa, eli Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyökkäystä.

– Tuhansia siviilejä on tapettu ukrainalaisissa kaupungeissa. Heidät on haudattu raunioihin, emmekä näe heitä, mutta he ovat yhtä kuolleita kuin ruumiit Buchan kaduilla. Putin on tuomittava hänen rikoksistaan, ei siitä, että hän saa meidät surullisiksi.

Halla-aho viittaa toisen maailmansodan jälkeen Saksan Nürnbergissä käytyihin oikeudenkäynteihin, joissa tuomittiin natsi-Saksan johtajia.

– Vaikka yksityiskohdista voidaan kiistellä, siitä ei voida väitellä, etteikö Putin olisi syyllistynyt hyökkäyssotaan, Halla-aho kirjoittaa.

Halla-ahon mielestä Venäjä ei ole peitellyt aikeitaan Ukrainassa.

– Venäjän valtio-omisteinen media on tehnyt selväksi, että venäläiset suunnittelivat kansanmurhaa Ukrainassa. Tämä ei ole vain valloitussota, vaan tuhoamissota. Sen tavoite on ukrainalaisten kulttuurinen ja fyysinen tuhoaminen.

– Jos Ukraina olisi antautunut, seuraisimme juuri nyt teollisen mittakaavan joukkomurhaa. Tätä venäläiset olivat suunnitelleet. Toivon, että kaikki rauhoittelijat ja rauhankyyhkyt vähitellen ymmärtävät tämän, Halla-aho kirjoittaa.

Hän kertoo pitävänsä tärkeänä, että Venäjä on voitettava sotilaallisesti myös Ukrainan itä- ja eteläosissa.

– Vaihtoehto on jotain, minkä kanssa me emme halua elää. Ukraina tarvitsee raskasta ja pitkän kantaman aseistusta juuri nyt.

Sotilaallinen tappio on hänen mukaansa ainoa realistinen tapa kaataa Putin Venäjällä.

– Venäjän tyrannit eivät selviä sotilaallisesta tappiosta ja nöyryytyksestä, Halla-aho kirjoittaa.