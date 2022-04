Liikenne- ja viestintäministerin mukaan uudet säästöt oli pakko kohdentaa teknisesti perusväylänpidon momentille.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) lupaa, että perusväylänpidon momentille kohdennettuja säästöjä ei toteuteta.

– Tietenkin on tuskallista, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta leikataan jo vuosi sitten kaavailtujen 110 miljoonan euron lisäksi 15 miljoonaa, Harakka kirjoittaa Facebookissa.

Harakan mukaan uudet hankkeet, kuten liittymät, sillat ja lisäkaistat, ovat parasta mahdollista elvytystä silloin, kun suhdanne sitä vaatii.

– Infraa kannattaa aina rakentaa, kun hintataso on järkevä. Niinpä korona-aikoina päätettyjä hankkeita on Suomessa lähes kahden miljardin edestä tälläkin hetkellä. Puuha-Petet ovat puuhissa.

Harakka kertoo, että kun viimevuotisen kehysriihen myötä päätettiin tehdä isoin leikkaus liikenne- ja viestintäministeriön hankkeisiin, suhdanne oli jo kääntynyt.

– Ennustettiin reipasta talouskasvua. Väyläviraston kilpailutuksissa tarjoukset alkoivat kasvaa liian kalliiksi. Ja nyt, ennennäkemättömän inflaation ja maanrakennusaineiden rajun hinnannousun aikoina on erittäin perusteltua vetää henkeä uusissa investoinneissa.

Tämän vuoden kehysriihessä hallitus joutui etsimään uusia kohteita säästöille, koska se oli päättänyt perua tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen kaavailemansa säästöt.

Sen vuoksi liikenne- ja viestintäministeriölle sälytettiin aiemmin sovittujen 110 miljoonan euron säästöjen päälle vielä 17 miljoonan euron säästöt.

– Mutta kun liikkeellä on niin paljon hankkeita, 2023 laihdutetulla kehitysmomentilla ei ollutkaan enää sitomatonta eli säästettävissä olevaa rahaa tuonkaan vertaa. Niinpä se on pakko kohdentaa teknisesti sinne, missä on tilaa, eli perusväylänpidon momentille, Harakka kertoo.

– Mutta ei se sinne jää, hän lupaa.

Harakan mukaan Marinin hallitus on satsannut perusväylänpitoon ennätyksellisen 1,2 miljardin lisärahoituksen.

– Tänä vuonna tienpitoon on varattu noin 1,4 miljardia euroa, joten tuo säästö olisi vain prosentin luokkaa kokonaisuudesta. Mutta etumerkki on väärä, ja vastoin yhteiskunnan yksimielistä tahtoa.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet pitämään yllä vähintään nykyistä perusväylänpidon lisärahoitusta, jotta tiestön korjausvelka kääntyisi laskuun. Parlamentaarinen Liikenne 12 -suunnitelma ulottuu vuoteen 2032.

– Näin ollen vallitsee yksimielisyys siitä, että tuo säästö ei jää perusväylänpitoon, vaan siirretään toisiin kohteisiin viimeistään syksyllä, kun varsinainen budjettiriihi koittaa. Kunnioitan eduskunnan tahtoa ja historiallista Liikenne 12 -yhteistyötä, Harakka kirjoittaa.

Hallitus kohdisti tiistaina päättyneessä kehysriihessään kaikkein suurimmat säästöt, 127 miljoonaa euroa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Muita suuria säästökohteita ovat ulkoministeriön kehitysyhteistyö sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, joista kummastakin leikataan 40 miljoonaa euroa.

Puolustus- ja sisäministeriön hallinnonaloilta säästöt peruttiin alentamalla kehystasoa säästöjä vastaavalla 42 miljoonan euron summalla.