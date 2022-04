Näistä hallitus leikkaa – yksi asia hiersi neuvotteluissa

Kun kehysriihi alkoi, liikenneministeri Timo Harakka (sd) marssi kertomaan tiedotusvälineille, että hän kunnioittaa eduskunnan yhteistä tahtoa perusväylänpidosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus päätti kehysriihessään 328 miljoonan euron pysyvistä säästöistä ensi vuodesta alkaen.

Alun perin pysyviä säästöjä oli tarkoitus tehdä 370 miljoonan euron edestä, mutta hallitus päätti, että säästöjä voidaan tehdä vähemmän, kun kehystasoa alennetaan 42 miljoonaa euroa.

Säästöt kohdennettiin hallinnonaloittain jo vuosi sitten, mutta sen jälkeen hallitus päätti perua tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kohdistetut säästöt. Ukrainan sodan alettua hallitus päätti perua myös puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloille suunnitellut säästöt.

Uudelleen kohdennettavia leikkauksia kertyi yhteensä noin sata miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi säästöjen kohdentumisesta tiedotustilaisuudessa. Vieressä pääministeri Sanna Marin (sd).

Vaikein vääntö kehysriihtä pohjustaneissa neuvotteluissa käytiin siitä, mistä löydetään peruttujen säästöjen tilalle uudet säästöt. Leikkauskohteita rajasi hallituksen linjaus, ettei se leikkaa sosiaalietuuksista, koulutuksesta, turvallisuudesta eikä tutkimuksesta ja kehityksestä.

Suurimmat leikkaukset kohdistettiin jo vuosi sitten liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle. Uusista liikennehankkeista päätettiin leikata 110 miljoonaa euroa. Nyt liikenne- ja viestintäministeriölle sälytettiin 17 miljoonaa euroa lisää säästettävää.

IS uutisoi sunnuntaina, että suurimmat uudet leikkaukset aiotaan kohdistaa perusväylänpitoon eli teiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Rakennusteollisuus ry ärähti, että perusväylänpidosta ei ole varaa ottaa senttiäkään ja syytti, että liikennepolitiikan pitkäjänteisyydestä ja rahoituksesta viime vuonna syntynyt parlamentaarinen sopu heitetään käytännössä romukoppaan.

Kun kehysriihi tiistaina alkoi, liikenneministeri Timo Harakka (sd) tuli oma-aloitteisesti kertomaan tiedotusvälineille, että hän kunnioittaa eduskunnan yhteistä tahtoa perusväylänpidosta.

– Eduskunnan yksimielinen linjaus, kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen linjaus, on se, että perusväylänpito, tiestöstä huolehtiminen, on se, josta huolehditaan kaikkein varmimmin. Se on se, josta viimeisenä tingitään, Harakka sanoi.

IS:n tietojen mukaan perusväylänpitoon kaavaillut leikkaukset olivat yksi neuvotteluiden vaikeista kohdista, sillä talvi on ollut ankara tieverkostolle ja korjausvelkaa on paljon.

Uusista liikennehankkeista ei voitu tässä vaiheessa leikata enempää, sillä päätettyjä hankkeita on jo niin paljon. Perusväylänpito on liikennehankkeiden lisäksi toinen iso kohde liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Lopputulemana hallitus päätti, että liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee 17 miljoonan euron edestä säästökohteita syksyn budjettiriiheen ja tavoitteena on, ettei perusväylänpidosta jouduttaisi leikkaamaan.

Seuraavaksi suurimmat leikkaukset kohdistuvat ulkoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloille, joista kummastakin leikataan 40 miljoonaa euroa. Kumpikin ministeriö joutuu säästämään viisi miljoonaa euroa aiemmin kaavailtua enemmän.

Ulkoministeriön osalta leikkaukset kohdistetaan kehitysyhteistyöhön. Maa- ja metsätalousministeriön osalta puolestaan linjattiin, että ruoantuottajien tuista ei saa leikata.

Valtionhallinnosta leikataan yhteensä 35 miljoonaa euroa, koska etätyö on lisääntynyt. Säästöä syntyy matkustamisen vähentymisestä ja toimitiloista.

Puolustus- ja sisäministeriön hallinnonaloille kohdennettiin vuosi sitten säästöjä 42 miljoonan euron edestä, mutta ne peruttiin. Säästöjen sijaan hallitus päätti, että menokehystasoa alennetaan vastaavasti eli jakamatonta varausta pienennetään. Käytännössä hallitus päätti, että se ei tule lisäämään muita menoja tällä 42 miljoonan euron summalla.

